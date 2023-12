escuchar

Desde que personificó al cowboy sexy que seducía a Susan Sarandon y Geena Davis en la recordada película Thelma y Louise, Brad Pitt logró conquistar a varias generaciones. Hoy, a sus 60 años –cumple el 18 de diciembre–, no sólo es una de las estrellas más admiradas de Hollywood (ganó dos Oscar y obtuvo seis nominaciones a lo largo de su carrera), sino que también se destaca por ser uno de los productores de cine más importantes de la industria.

Y si bien trastabilló –debió batallar contra su adicción al alcohol– y tocó fondo en 2016 tras su divorcio con Angelina Jolie, el famoso actor renació de la mano de su gran amigo Bradley Cooper, que lo acompañó en su peor momento. “Trabajé para estar sobrio gracias a él y desde que lo hice, mis días fueron mucho más felices”, confesó hace unos años. En su mes aniversario, descubrimos sus secretos, pasiones y datos más curiosos.

1. EL AUTOCINE

Nació en Shawnee, Oklahoma, y creció en Missouri. Su amor por la actuación se despertó en aquellas noches de verano en que sus padres llevaban a toda la familia –tiene dos hermanos más jóvenes, Doug y Julie– a ver películas en el autocine cerca de su casa, o cuando se “escapaba” al jardín de un amigo para verlas desde ahí.

2. CUESTIÓN DE DIENTES

En el film, "El club de la pelea", el artista estadounidense se pone bajo la piel de Tyler Durden, un fabricante de jabones con una filosofía de vida singular.

La estrella de Hollywood se lució en papeles inolvidables. Uno de los más icónicos fue su personaje en El club de la pelea, de David Fincher. Comprometido con el guion, Pitt pidió que le rompiesen los dientes para dar más realismo a su historia. Algo que al terminar la filmación se arregló con una rápida visita al dentista.

3. EL DESTINO

Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron en 2003 durante el rodaje de "Mr. & Mrs. Smith" y pronto su romance fue uno de los más mediáticos de Hollywood. Sus fans llamaron a la pareja "Brandgelina". Shutterstock

Brad y la estrella de "Friends", Jennifer Aniston, estuvieron juntos siete años. Se casaron en 2000 y cinco años después se divorciaron tras salir a la luz la infidelidad del actor con Angelina Jolie. Getty Images

Aunque en un principio no se mostró convencido de sumarse al proyecto de la comedia de acción Sr. y Sra. Smith, finalmente Pitt aceptó y su vida cambió radicalmente. ¿El final inesperado? La ruptura de su matrimonio con Jennifer Aniston y su apasionado romance con Angelina Jolie que se volvió una de las historias de amor más seguidas por los paparazzi de Hollywood en 2005. Tiempo después, con su entonces compañera de reparto, hizo realidad su sueño de ser padre de seis hijos. Pero tras doce años juntos anunciaron su separación.

4. INICIOS, PAPAS FRITAS Y PELÍCULAS PERDIDAS

El afiche de la famosa película "Sin Salida", protagonizada por Kevin Costner y Gene Hackman. Pitt debutó en cine con este largometraje... pero sufrió un traspié.

Debutó en 1987 en la película Sin salida, protagonizada por Gene Hackman y Kevin Costner, con un papel tan menor que su nombre ni siquiera aparece en los créditos. Al año siguiente conquistó su primer protagónico en El lado oscuro del sol, filmada en la Yugoslavia de preguerra. Cuando el montaje estaba a punto de terminar, estalló la guerra civil y se perdió gran parte de la película; recién en 1996 pudieron recuperar todo el material y estrenarla. En 1989 participó en una publicidad televisiva de papas fritas y dos años después pegaría el gran salto a la fama con su participación en Thelma y Louise.

5. DISFRAZ DE POLLO

Estudió Periodismo y Publicidad en la Universidad de Missouri-Columbia, pero por dos materias nunca llegó a obtener el título. Les dijo a sus padres que se iba a California para asistir a la escuela de arte, aunque en realidad su verdadero deseo era ser actor. Jamás pisó dicha escuela y, en cambio, compartió departamento con otros siete aspirantes a actuar en Hollywood. Mientras esperaba su gran oportunidad pasó por varios trabajos: fue conductor de un camión de frigorífico, chofer de limosinas y hasta se disfrazó de pollo para promocionar un restaurante de comida rápida en Sunset Boulevard.

6. COLECCIONISTA Y ESCULTOR

El año pasado el actor organizó una muestra de sus esculturas junto al artista británico Thomas Houseago y el músico australiano Nick Cave en The Sara Hilden Art Museum en Finlandia. AFP

También es muy especial su vinculación con el mundo del arte. Además de inaugurar en más de una ocasión la Feria de Arte de Basilea, es donante del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles y suele ir con frecuencia a otras ferias y exposiciones. Sus posesiones incluyen obras de Neo Rauch, Banksy y Dom Pattinson, de quienes es amigo personal; del artista canadiense Marcel Dzama, de Edward Ruscha, de Bambi y del escultor Richard Serra. A principios de 2017, pocos meses después de su ruptura matrimonial, se volcó a la escultura como una forma de terapia. Debutó en otoño de 2022 exponiendo nueve obras en una muestra colectiva en Finlandia.

7. ACCIDENTES DE RODAJE

Una escena de la película, "Seven. Pecados Capitales", donde Pitt compartió cartel junto a Morgan Freeman.

Se quebró el brazo durante el rodaje de Pecados capitales (el film que protagonizó junto a Morgan Freeman y Gwyneth Paltrow) y la lesión se incluyó en la película. A mediados de 2003 se rompió el tendón de Aquiles durante la producción de Troya, en la que personificaba al soldado Aquiles –ganó diez kilos de masa muscular para interpretarlo–. Esa lesión hizo que la filmación de su siguiente largometraje, Ocean’s Twelve, se retrasara hasta abril de 2004.

8. UN HOMBRE DE NEGOCIOS

El dos veces ganador del Oscar posa con su nueva joya, Fleur de Miravar, un champagne rosé elaborado de su bodega.

Además de ser uno de los productores más importantes de Hollywood gracias a Plan B –la compañía que fundó junto a Jennifer Aniston y que él se quedó tras su divorcio–, Brad demostró que es un gran hombre de negocios. En el último tiempo se dedicó también a la producción de vinos y a la industria del skincare, y lanzó una línea de cosméticos gestado con las uvas que cultiva en Château Miraval, el viñedo que adquirió durante su matrimonio con Angelina Jolie. A pesar de haber sido objeto de disputa de la ex pareja, él sigue luchando por quedarse con su parte.

9. TU CARA ME SUENA

Desde 2013, la estrella padece de prosopagnosia, un trastorno cognitivo que no le permite distinguir las caras de las personas. Según él, la gente lo toma por egocéntrico y distraído cuando en realidad lo que sucede es que le cuesta reconocer los rostros. “Nadie me cree”, reveló con cierta frustración en una entrevista hace dos años. En algunos casos, el síndrome puede llevar incluso a no reconocer la cara de uno mismo, ya sea en el espejo o en fotografías.

10. ENTRE MOTOS Y CASAS

Gran apasionado por las dos ruedas, el ex de Jennifer Aniston fue sorprendido más de una vez recorriendo las calles del barrio Los Feliz con una de sus motos customizadas. Getty Images

Pitt es un entusiasta de las motos y en su garaje brillan verdaderas joyas de dos ruedas, siempre personalizadas. También es un apasionado de la arquitectura y del diseño, materias que descubrió en sus años de universidad al conocer el trabajo de Frank Lloyd Wright. Su gran debilidad son los muebles art déco y art nouveau (colecciona y diseña con su socio, Frank Pollaro), por lo que no es de extrañar ver cómo invierte en bienes raíces. Le encantan las casas con una historia detrás y tiene al menos cinco, todas únicas por su nivel de construcción y diseño. La última adquisición es un castillo de más de 40 millones de dólares.