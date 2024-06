María Becerra posa espectacular y habla de su infancia, la fama, sus ganas de casarse y las palabras de su mamá: “Me marcaron”

Escuchar

No son casos aislados. Las mujeres tomaron un protagonismo nunca antes visto en la industria de la música. Según datos de Spotify, entre los artistas de Argentina más escuchados en la actualidad se encuentran María Becerra, Nathy Peluso, Emilia, Tini, Nicki Nicole y Lali Espósito. Sin ir muy lejos, María de los Ángeles Becerra (su nombre completo) consiguió hacer historia en nuestro país al convertirse en la primera mujer argentina, sola, en agotar el estadio Monumental de River en marzo pasado. A sus 24 años, aquella chica que empezó como youtuber terminó en la cima musical y sigue siendo una de las jóvenes con mayor proyección a nivel internacional. Centrada, amable, humilde y con un carisma que desarma a cualquiera, la “Nena de Argentina” nos habla sobre sus inicios, su infancia, la fama y el amor: está comprometida con el cantante J Rei y quiere casarse con él.

María acaba de lanzar un nuevo single llamado “Imán”. “Forma parte de una nueva era para mí. La gran mayoría de mis temas giran en torno al pop y este tema es más funky, Es divino”, asegura. Jesús Cordero

María –que está estrenando tema, “Imán”, y también nuevo look– es un fenómeno musical inmenso. En junio tiene 15 fechas en España y en setiembre se viene su gira mundial que incluye Estados Unidos y Latinoamérica. “Va a ser mi primera vez dando shows propios en Estados Unidos. Pedí específicamente hacer la gira como la hizo Selena, porque a ella la amo con mi vida. Quería vivir la experiencia que tuvo ella haciendo todo un tour en bus, de ciudad en ciudad, y viviendo ahí”, cuenta.

–¿Cómo es que la hija de un cardiólogo y una enfermera terminó dedicándose a la música?

–La primera vez que me enamoré perdidamente de la música fue cuando vi a los 5 años un show en vivo de Whitney Houston que mi mamá puso en la televisión. Me quedé pegada como por media hora, escuchando las canciones, y me generó todas las emociones juntas... Ganas de llorar, felicidad... Mis padres tienen su profesión, pero a la vez son muy artistas. Mi mamá era maquilladora teatral, quería y soñaba con ser bailarina de danza clásica. Mi papá toca la guitarra. Entonces, en casa siempre hubo mucha música.

–¿Qué consejo de tus padres llevás siempre con vos?

–Hay algo que no es con relación a la música, pero sí con relación a mí como mujer. Mi mamá una vez nos dijo a mis dos hermanas [también tiene un hermano] y a mí unas palabras muy fuertes que me marcaron de chiquitita: “Ustedes tienen que ser independientes en su vida, no dejen el trabajo, no dejen de estudiar. Nunca dependan de un hombre porque eso les cortará las alas”. Y hoy en día cada una de nosotras anda con lo suyo.

–¿Y qué te dicen tus hermanas (una es abogada, la otra modelo e influencer) ahora que sos un fenómeno musical mundial?

–Todavía es como que no cayeran en la cuenta de un montón de cosas. Son muy tranquilas, muy humildes. De repente me acompañan a una gira y ven todo el movimiento que hay alrededor de mí. Salimos de un aeropuerto, hay seguridad para escoltarnos y alguien les abre la puerta del auto, y para ellos es un montón. Todavía no se han acostumbrado a eso.

Acabás de lanzar un nuevo single, “Imán”...

–Este sencillo forma parte de esta nueva era para mí. La gran mayoría de mis temas giran en torno al pop y este tema es más funky, es divino la verdad. Tuve el honor ir a Suecia, a trabajar con todo el equipo de Max Martin. Aprendí muchísimo. Mi idea es sacar el tercer álbum a fin de año.

FELIZ Y ENAMORADA

–Te comprometiste con anillo y todo...

–Sí, de hecho, tengo el anillo puesto. Fue el año pasado en Santorini. Este anillo significa: “Me comprometo a que me voy a casar contigo, a que te voy a pedir matrimonio”, pero estoy esperando a que él me pida casamiento. [Se ríe].

–¿Te quita el sueño la idea de formar familia, tener hijos?

–Sí. Desde chica sueño con ser madre. Me encanta la idea de formar una familia. Soy muy a la vieja escuela en ese sentido. Por ejemplo, respeto las relaciones abiertas y todo eso, pero yo no la tendría.

"Me subí por primera vez a un escenario a mis 9 años, en alguna de mis primeras muestras de canto. Pero me acuerdo de una vez a mis 12 años, hasta recuerdo lo que tenía puesto, cómo estaba peinada, ¡todo! Fue en un bar de Quilmes, mi ciudad, y había veinte personas, eran los familiares que nos venían a ver a nuestra muestra de canto. Canté “Amor mío” de Frecuencia 04 y fue una sensación increíble. Desde chiquita tuve la suerte de saber a qué quería dedicarme. Siento que nací para esto", rememora María. Jesús Cordero

–Eso tiene que ver también con lo que viste en casa, tus padres siguen juntos...

–Sí, juntos. Mis papás hacen todo juntos. Están muy unidos y es a lo que aspiro también. Yo quiero estar hasta viejita con la misma persona.

–Estás superenamorada...

–Sí. Es el amor de mi vida y él también siente lo mismo. Te juro, es fuerte. Él para mí es el hombre perfecto, es tan atento, tan caballero que también por eso digo que soy medio a la vieja escuela porque, bueno, me gustan esas cosas y él es así.

"Me siento súper feliz. Ahora tengo un show en Italia y vendimos un montón de entradas los primeros tres días y yo estaba tipo “¿en Italia me conocen?” Es increíble. Estoy tan agradecida con mi país porque siempre se ha dado mucha importancia a la música, al arte. Y por eso salen tantos artistas de Argentina. Eso me parece algo tremendo", asegura. Jesús Cordero

–Contanos sobre tus planes de gira para este año.

–En España son como 12 o 15 shows. Voy a volver a visitar lugares que ya visité: Madrid, Barcelona, Granada, Málaga. Y hay otros lugares a los que nunca había ido y que iré por primera vez. También vamos a hacer una gira mundial en septiembre y vamos a recorrer bastantes países.

"Desde chica sueño con ser madre. Me encanta la idea de formar una familia", reconoce la artista. Jesús Cordero

–¿Qué es lo que más te emociona de recorrer el mundo?

–Que también vamos a estar por muchos países de Latinoamérica: Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, que nunca fui. Estoy muy contenta también de ir a México, Estados Unidos. La verdad que estoy muy ansiosa por esa experiencia, feliz de la oportunidad que me da la música, que me da la vida de poder vivir de lo que amo y de conocer tantas culturas y que tantas personas me escuchen en otro lado del mundo.

