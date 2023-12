escuchar

Las fiestas de fin de año fueron la excusa perfecta para que Alina Moine (44) disfrutara de una miniescapada a Punta del Este con su novio, el exfutbolista Federico Giuliani (34). ¡HOLA! Argentina encontró a la conductora del ciclo Sports Center AM el martes 26 de diciembre mientras recorría las arenas de La Brava, en José Ignacio, junto a su amor. Después, ella aprovechó el día de sol para tomar mate, leer un libro de alimentación natural y reencontrarse con su amiga diseñadora Cynthia Kern en un conocido parador de la costa uruguaya. Moine y su novio regresaron más tarde a La Juanita para continuar con sus días de relax y puro romance. “Fede me hizo superar el prejuicio de la diferencia de edad... Si el amor es sano, genuino y nos hace felices, por qué poner prejuicios donde no los hay”, nos dijo Alina en una entrevista exclusiva en septiembre pasado.

La pareja hizo pública su relación a principios de año y hoy se muestra inseparable. foto: Marcelo Rodríguez

“Fede es una persona que me transmite mucha paz y armonía”, reveló hace un tiempo la conductora del ciclo Sports Center AM. foto: Marcelo Rodríguez

La conductora y el exfutbolista, enamoradísimos. foto: Marcelo Rodríguez

Durante su día de relax, la periodista aprovechó para leer Zumo de apio, el best seller del médico medium Anthony William. foto: Marcelo Rodríguez