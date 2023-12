escuchar

A pocos días de Navidad, época de encuentro y de paz, un conflicto golpea a los miembros de una familia aristocrática de antigua estirpe. La princesa Diana de Orleans (83), hija de los condes de París y prima segunda de Juan Carlos, rey emérito de España, acaba de anunciar a los cuatro vientos que le han “sugerido” que abandone el castillo de Altshausen, en Alemania, donde vive desde hace cinco décadas. “Me han dejado en claro que ya no soy la dueña de este castillo que he cuidado desde el año 60″, declaró indignada y en perfecto español Diana de Orleans y apuntó directamente a su nieto, el duque Wilhem, quien asumió la jefatura de la casa de Württemberg tras la muerte de su padre Friedrich en un accidente automovilístico en 2018. “Mi nieto no me ha dicho que me vaya, pero está haciendo todo lo posible para que yo abandone el castillo. Es muy astuto”, manifestó la princesa, viuda del duque Carlos de Württemberg, quien murió el 7 de junio de 2022. Según declaró, el testamento que le dejó su marido no la dejó lo suficientemente “blindada” tras su muerte: “Todo lo que hay en el castillo, incluida mi ropa, mis joyas e incluso mi cama, eran de mi marido. Y, ahora, son de mi nieto. Me han quitado hasta el cocinero”, ha dicho.

Una vista del castillo de Altshausen, en Alemania, donde la princesa vive desde hace cinco décadas. Getty Image - Gamma-Rapho

LUCHAR CON UÑAS Y DIENTES

Cosmopolita y luchadora, Diana de Orleans nació en Brasil, donde sus padres –Enrique de Orleans y la princesa Isabel de Orleans-Braganza– se habían instalado durante su exilio. Pasó su juventud en París, en el castillo de Louveciennes, para luego instalarse en el castillo de Altshausen, en Alemania, con su marido y padre de sus seis hijos: Friedrich (padre de Wilhem), Mathilde, Eberhard, Philipp, Michael y Fleur. “Ellos me defienden, pero no quiero inmiscuirlos para que no sufran. Así que estoy sola, pero muchas veces en la vida es mejor así”, manifestó en referencia a esta disputa con su nieto. “La gente del pueblo y los trabajadores del castillo me adoran y, por este motivo, no me voy a ir. (…) No pienso quedarme sentada ni encerrada en un cuarto como si estuviera en una cárcel porque me voy a morir”, anunció. Y, si bien aseguró que no piensa darse por vencida, hay quienes aseguran que la hija de los condes de París ya empezó a embalar sus pertenencias y, en especial, sus obras de arte. La princesa es una artista polifacética (se especializa en pinturas y esculturas de gran tamaño) y, según parece, sus obras tampoco son del agrado de su nieto.

Diana acompañada por su primo segundo, Juan Carlos, rey emérito de España, y por su marido, el duque Carlos, antes de la boda de su hija Fleur Württemberg con el conde Moritz Von Goëss, en agosto de 2003. Getty Image - Gamma-Rapho

