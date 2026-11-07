Entramos a la fiesta. Las mejores fotos y toda la intimidad de la gala solidaria de Valeria Mazza

Como cada año, Valeria Mazza y Alejandro Gravier tomaron por una noche el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires para celebrar la 19° edición de la gala que organizan a beneficio del Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral, del que es madrina la top model.

Escoltada por su hijo Tiziano y del brazo de Alejandro Gravier, Valeria impactó con un diseño de Alta Costura de Gabriel Lage, confeccionado en brocato de seda natural con laminado en platino Tadeo Jones

El jardín fue el escenario perfecto para el cóctel al aire libre. Como siempre, la ambientación estuvo a cargo de Martín Roig Tadeo Jones

Benicio Gravier, que este año debutó como actor en Margarita, la serie de Cris Morena, charla con Vicky Fariña, íntima amiga de la familia Tadeo Jones

Taína Gravier y Valentina Barbier (es la hija mayor de Juliana Awada), se lucieron en la pista Tadeo Jones

Valeria, a puro dancing con sus hijos Tiziano y Taína, que también lo eligió a Lage para su vestido un vestido midi de Lage realizado en tul de seda bordado a mano con cristales y diseño floral Tadeo Jones

Aurora Figueras, Emma Gazzera y Púrpura Campos Tadeo Jones

Valeria y Alejandro reciben al Director del Departamento Materno Infantil, Dr. Manuel Rocca Rivarola y a Valeria Lennon. Lo recaudado se destinará a construir el nuevo Hospital de Día Pediátrico, donde chicos y adolescentes con enfermedades crónicas podrán hacer sus tratamientos ambulatorios en un entorno más amplio y amigable Tadeo Jones

Durante la subasta, la camiseta de Los Pumas Seven quedó en manos de la especialista en ceremonial y protocolo Taina Laurino de Neuss Tadeo Jones

Infaltable cuando se trata de acompañar a los Gravier-Mazza, Lulu Cahen d'Anvers posó con su ahijada, Taína Tadeo Jones

El miércoles 4, empresarios, influencers, celebridades y la banda incondicional de amigos de toda la vida de la pareja –como Lulu Cahen d’Anvers, Pappo Roca y Vicky Fariña, Máximo y Anita Petracchi o Ignacio Azumendi, entre otros) cantaron presente dispuestos a darlo todo por una buena causa. La cita, pautada para las 20.30, arrancó con los anfitriones y sus hijos Tiziano, Benicio y Taina (Balthazar, el mayor, vive en España y esta vez no pudo viajar), recibiendo uno a uno a los invitados en las imponentes escalinatas que dan a la avenida Alvear. Tras el cóctel en el jardín se dio paso al salón, donde se celebró la comida (la ambientación fue, como siempre, de Martín Roig). El menú incluyó un plato principal de roast beef Wagyu, cremoso de papa ahumado, duxelle, papines andinos crispy y hierbas; mientras que el postre fue un bizcocho de frambuesa con cremoso de chocolate con leche, dulce de leche y crema con frutas.

Segundo Ustariz, Valentina Barbier, Diógenes Ustariz, Emma Gazzera, Púrpura Campos y Benicio Gravier Tadeo jones

Iván de Pineda fue el maestro de ceremonias y estuvo a cargo de la subasta, donde las grandes estrellas fueron una camiseta firmada por Lionel Messi, otra de Los Pumas Seven, y una de Alpine firmada por Franco Colapinto. Finalmente, la de Messi quedó en manos del empresario Alejandro Macfarlane; la de Los Pumas Seven fue para la especialista en ceremonial y protocolo Taina Laurino de Neuss; y la de Colapinto quedó en manos del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Acto seguido, Oscar Lajad y Lucas Gerson subieron al escenario para hacer un cuadro de “Cuando Frank conoció a Carlitos”.

Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez disfrutaron de la fiesta junto a su hijos Simón, Inés y Sol Tadeo Jones

Los actores de Margarita, Toti Spangenberg y Martiniano Rodríguez Sources junto a Iván de Pineda, que condujo la velada Tadeo Jones

Angie Landaburu impactó con un diseño de Adrián Brown Tadeo jones

Transperencias y brillos para el look de alto impacto de Concepción Cochrane Blaquier Tadeo Jones

Divertido, Alejandro Gravier posa en medio de Juan Pepa y Juana Schlinder Tadeo Jones

La top model Milagros Schmoll y el diseñador Adrián Brown Tadeo jones

El presidente del Banco Macro, Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán Tadeo Jones

“Después de diecinueve ediciones, la Gala sigue demostrando que la solidaridad se transforma en hechos concretos. Lo que se logró esta noche se va a traducir en mejores cuidados para muchos chicos que necesitan atención continua, pero también la comodidad de poder ser atendidos en un Hospital de Día por unas horas y luego volver a sus casas con sus familias”, expresó el ingeniero Rafael Aragón, director del Hospital Austral. Valeria, en tanto, sumó: “Agradezco el apoyo de quienes nos acompañan a lo largo de los años, ya que su participación fue fundamental para alcanzar cada objetivo. Hay muchos que nos acompañan desde el primer momento, y otros que se fueron sumando a lo largo de los años. Gracias una vez más por el compromiso y la generosidad”.

Anita Petracchi, Valeria y Vicky Fariña, en una caminata llena de estilo Tadeo Jones

El extenista Luis Lobo llegó con su mujer, María Lilia Tebano, y su hija Tadeo Jones

Alejandro Macfarlane y su pareja,Clara Echevarrieta. Durante la subasta, el empresario se quedó con la camiseta firmada de Leo Messi Tadeo Jones

La modelo y periodista Rocío Vivas, con mini dress con flecos en cascada desde el escote de Joti Harriague Tadeo Jones

Silvina Pueyrredón y Tato Lanusse, con asistencia perfecta desde la primera edición de esta gala Tadeo Jones

Carla Pereyra con la diseñadora española Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz Martín Tadeo Jones

La noche siguió a puro dancing, con la música del dj Ciro Petracchi, que sacó a todos a la pista hasta pasada la medianoche.