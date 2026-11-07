Entramos a la fiesta. Las mejores fotos y toda la intimidad de la gala solidaria de Valeria Mazza

En el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires se llevó a cabo la 19° edición del charity a beneficio del Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral
- 3 minutos de lectura'
Como cada año, Valeria Mazza y Alejandro Gravier tomaron por una noche el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires para celebrar la 19° edición de la gala que organizan a beneficio del Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral, del que es madrina la top model.
El miércoles 4, empresarios, influencers, celebridades y la banda incondicional de amigos de toda la vida de la pareja –como Lulu Cahen d’Anvers, Pappo Roca y Vicky Fariña, Máximo y Anita Petracchi o Ignacio Azumendi, entre otros) cantaron presente dispuestos a darlo todo por una buena causa. La cita, pautada para las 20.30, arrancó con los anfitriones y sus hijos Tiziano, Benicio y Taina (Balthazar, el mayor, vive en España y esta vez no pudo viajar), recibiendo uno a uno a los invitados en las imponentes escalinatas que dan a la avenida Alvear. Tras el cóctel en el jardín se dio paso al salón, donde se celebró la comida (la ambientación fue, como siempre, de Martín Roig). El menú incluyó un plato principal de roast beef Wagyu, cremoso de papa ahumado, duxelle, papines andinos crispy y hierbas; mientras que el postre fue un bizcocho de frambuesa con cremoso de chocolate con leche, dulce de leche y crema con frutas.
Iván de Pineda fue el maestro de ceremonias y estuvo a cargo de la subasta, donde las grandes estrellas fueron una camiseta firmada por Lionel Messi, otra de Los Pumas Seven, y una de Alpine firmada por Franco Colapinto. Finalmente, la de Messi quedó en manos del empresario Alejandro Macfarlane; la de Los Pumas Seven fue para la especialista en ceremonial y protocolo Taina Laurino de Neuss; y la de Colapinto quedó en manos del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Acto seguido, Oscar Lajad y Lucas Gerson subieron al escenario para hacer un cuadro de “Cuando Frank conoció a Carlitos”.
“Después de diecinueve ediciones, la Gala sigue demostrando que la solidaridad se transforma en hechos concretos. Lo que se logró esta noche se va a traducir en mejores cuidados para muchos chicos que necesitan atención continua, pero también la comodidad de poder ser atendidos en un Hospital de Día por unas horas y luego volver a sus casas con sus familias”, expresó el ingeniero Rafael Aragón, director del Hospital Austral. Valeria, en tanto, sumó: “Agradezco el apoyo de quienes nos acompañan a lo largo de los años, ya que su participación fue fundamental para alcanzar cada objetivo. Hay muchos que nos acompañan desde el primer momento, y otros que se fueron sumando a lo largo de los años. Gracias una vez más por el compromiso y la generosidad”.
La noche siguió a puro dancing, con la música del dj Ciro Petracchi, que sacó a todos a la pista hasta pasada la medianoche.
- 1
- 2
Gachi Ferrari: la conductora que marcó a una generación con “El libro gordo de Petete” repasa su historia de amor de más de cuatro décadas
- 3
Cybill Shepherd, actriz. Conquistó a Elvis Presley, se permitió tener apasionados romances y admitió haber sido infiel
- 4
Famosos de fiesta: estrellas del cine, la música y el deporte se dieron cita en una gala solidaria en Los Ángeles