Entramos a la fiesta: Las mejores fotos y todos los invitados de la soñada boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari en el Sans Souci

La pareja celebró sus siete años de amor con una espectacular fiesta para doscientos veinte invitados. Y compartieron con ¡HOLA! su álbum privado
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Dos meses después de haber celebrado su casamiento civil en el jardín de su casa de Tigre, Candela Ruggeri (34) y su flamante marido, Nicolás Maccari (34), sellaron su gran historia de amor con la boda de sus sueños en el Palacio Sans Souci para doscientas veinte personas. “Siempre quise este casamiento con Nico, el amor de mi vida. Soy muy pero muy romántica, de las que veía todas las películas de amor y decía ‘yo quiero vivir algo así’”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina la hija del ex jugador de la selección argentina Oscar Ruggeri y Nancy Otero tras dar el “sí, quiero” acompañada por sus hermanos, Daiana, Federica y Stephan, y su hija Vita (3).
Con el atardecer abrazando el jardín del palacio, la influencer y el “Cabezón” Ruggeri llegaron a la ceremonia a bordo de un clásico Mercedes-Benz, modelo 280 SL de 1969, y luego caminaron hacia el altar por un sendero decorado con rosas blancas, lisianthus y alelíes. “Papá, voy a guardar este momento en mi corazón toda la vida”, fueron las tiernas palabras que dijo la modelo a través de sus redes sociales.
Al final del camino los esperaba Daiana Ruggeri en su rol de maestra de ceremonia. “Ella es mi mejor amiga, compartimos todo. Para mí era superimportante que Dai participara del casamiento”, cuenta Cale. Su hermana menor, Fefi, también se lució interpretando una nueva versión de la canción “Para siempre”, de Benjamín Amadeo, durante la entrada de la novia.
A un costado, la familia del joven emprendedor vinculado al deporte, su madre Carolina Vienna y su hermana, Pilar Maccari, seguían con la mirada cada uno de los gestos del novio. “Cuando vi llegar a Cande con una sonrisa de oreja a oreja, me emocioné muchísimo. La vi tan feliz… Fue un momento inolvidable. También me explotó el corazón haber escuchado la voz en off de nuestra hija Vita anunciando su entrada”, recuerda el novio. La modelo interviene y agrega: “Fue una sorpresa que le organicé a Nico. Le hice grabar unas palabras a Vita para que se escuchara minutos antes de mi entrada”, explica entusiasmada.
La heredera también fue la encargada de entregar los anillos. Su camino hacia el altar se convirtió en una de las postales más emotivas de la boda. “Me morí de amor. No tuvo vergüenza y lo hizo tan bien… Con Nico la vimos tan contenta que lo disfrutamos un montonazo”, recuerda Candela.
COMO UNA PRINCESA
En su gran día, la novia lució tres vestidos. Para la ceremonia, eligió un imponente traje firmado por el atelier Pucheta Paz. Se trata de una pieza de silueta evasé en tono off white con corset de escote recto, falda de doble campana y la espalda, de línea infinita, con más de 250 botones forrados.
El look se completaba con una cola de ocho metros y un velo nupcial de diez metros confeccionado en tul a tono con bordado en hilo de algodón con las iniciales y la fecha de la boda. “Yo quería un vestido de princesa, pero que al mismo tiempo fuera simple en sus líneas y confección. Quedó soñado”, explica Ruggeri quien además lució unos zapatos hechos a medida, con el detalle de las iniciales de los novios marcadas en la plantilla, confeccionada por su amigo Ricky Sarkany.
A modo de guiño, su hija Vita llevó una réplica del modelo, también con silueta evasé, botones en su espalda y una falda doble campana. Maccari, por su parte, lució un conjunto de tres piezas en crêpe francés negro de la misma casa. Saco cruzado con solapa retro, chaleco de corte clásico y camisa de poplin blanco.
Ya para el momento de la fiesta, la hija del ex futbolista eligió un vestido de efecto sirena, escote halter y espalda profunda de Joti Harriague, confeccionado en encaje francés. El tercer look también llevó la firma de Harriague: un minivestido de inspiración lencera.
LA FIESTA INOLVIDABLE
Puertas adentro, en el salón Imperial, la fiesta marcó el pulso de la noche. Además del show de la banda Sin Ensayo –que interpretó covers de las canciones más populares del momento–, los invitados disfrutaron de las distintas propuestas pensadas por los novios: un stand de glitter, otro con un tatuador y un pop up de maquillaje de Lancôme fueron algunas de las opciones. Ya casi en la madrugada, el baile se tiñó de rosa con la divertida participación de un gigante oso de peluche y todo el cotillón – vinchas con plumas, moños para hombres, sombreros, anteojos, pelucas– invitó a vivir una experiencia barbiecore.
“Me divertía ver una pista de baile toda de rosa, con música de Britney Spears y esas canciones icónicas del 2000”, cuenta la recién casada. Además de tirar el ramo, la novia lanzó al aire veinte brazaletes de Pandora, la marca de la que Ruggeri es embajadora.
Nicolás tampoco se quedó atrás y entregó a sus amigos tres pelotas de fútbol y una camiseta de la selección argentina. Ya en las primeras horas de la madrugada, la fiesta alcanzó el fin. “Después de haber sido mil veces ‘novia’ para distintas producciones de moda en el Sans Souci, finalmente posé en el palacio como novia de verdad, con un vestido perfecto”, dice la influencer.
La historia de amor que empezó siete años atrás, cuando Josefina Sarkany, la hija de Ricky y gran amiga de Cande, los presentó, tuvo su cierre de película. “Creo que nunca me voy a olvidar de este día. Fui inmensamente feliz”, concluyó.•
Agradecemos las fotos a Samuel Ganem y Palacio Sans Souci
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