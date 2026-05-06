Entramos a la fiesta: Las mejores fotos y todos los invitados de la soñada boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari en el Sans Souci

Dos meses después de haber celebrado su casamiento civil en el jardín de su casa de Tigre, Candela Ruggeri (34) y su flamante marido, Nicolás Maccari (34), sellaron su gran historia de amor con la boda de sus sueños en el Palacio Sans Souci para doscientas veinte personas. “Siempre quise este casamiento con Nico, el amor de mi vida. Soy muy pero muy romántica, de las que veía todas las películas de amor y decía ‘yo quiero vivir algo así’”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina la hija del ex jugador de la selección argentina Oscar Ruggeri y Nancy Otero tras dar el “sí, quiero” acompañada por sus hermanos, Daiana, Federica y Stephan, y su hija Vita (3).

Oscar Ruggeri ofició de padrino y llevó a su hija al altar. “Papá, voy a guardar este momento en mi corazón toda la vida”, fueron las tiernas palabras que dijo la modelo a través de sus redes sociales

Nicolás llegó escoltado por su madre, Carolina Vienna. El novio lució un conjunto de tres piezas en crêpe francés negro de Atelier Pucheta Paz. Saco cruzado con solapa retro, chaleco de corte clásico y camisa de poplin blanco

Para su gran día, la influencer lució un vestido de estilo principesco firmado por Atelier Pucheta Paz. Se trata de una pieza de silueta evasé en tono off white con corset de escote recto, falda de doble campana y la espalda, de línea infinita, con más de 250 botones forrados

Con el atardecer abrazando el jardín del palacio, la influencer y el “Cabezón” Ruggeri llegaron a la ceremonia a bordo de un clásico Mercedes-Benz, modelo 280 SL de 1969, y luego caminaron hacia el altar por un sendero decorado con rosas blancas, lisianthus y alelíes. “Papá, voy a guardar este momento en mi corazón toda la vida”, fueron las tiernas palabras que dijo la modelo a través de sus redes sociales.

Su hija Vita, quien llevó los anillos, vistió una réplica en miniatura del traje de novia

Tras la ceremonia, los novios saludan a los invitados desde un Mercedes-Benz modelo 280 SL de 1969. En primera fila, las amigas de la novia Manuela Viale (con un tapado blanco) y Nati Jota (lookeada con vestido amarillo y chaqueta de cuero) congelan el momento con su celular

Al final del camino los esperaba Daiana Ruggeri en su rol de maestra de ceremonia. “Ella es mi mejor amiga, compartimos todo. Para mí era superimportante que Dai participara del casamiento”, cuenta Cale. Su hermana menor, Fefi, también se lució interpretando una nueva versión de la canción “Para siempre”, de Benjamín Amadeo, durante la entrada de la novia.

La hija de Oscar Ruggeri y Maccari se conocieron a fines de 2018, a través de una amiga, Josefina Sarkany, la hija del reconocido zapatero. “Encontré amor de verdad con Nico. Siento que soy completamente yo al lado de él, que puedo hacer todo lo que quiero y él me va a acompañar”, confió en su momento la modelo. Nicolás Maccari es nieto del recordado actor Enzo Viena y tiene una agencia de representación de deportistas

A un costado, la familia del joven emprendedor vinculado al deporte, su madre Carolina Vienna y su hermana, Pilar Maccari, seguían con la mirada cada uno de los gestos del novio. “Cuando vi llegar a Cande con una sonrisa de oreja a oreja, me emocioné muchísimo. La vi tan feliz… Fue un momento inolvidable. También me explotó el corazón haber escuchado la voz en off de nuestra hija Vita anunciando su entrada”, recuerda el novio. La modelo interviene y agrega: “Fue una sorpresa que le organicé a Nico. Le hice grabar unas palabras a Vita para que se escuchara minutos antes de mi entrada”, explica entusiasmada.

Dos meses después de haber celebrado su boda, Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri acompañaron a sus amigos en su gran día

Stephanie Demner–con un sensual diseño con corset y encaje de Dressandcats– y su marido, el ex tenista Guido Pella matias FIUMANI

Su amiga, Sofía “Jujuy” Jiménez posó orgullosa con su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea

La heredera también fue la encargada de entregar los anillos. Su camino hacia el altar se convirtió en una de las postales más emotivas de la boda. “Me morí de amor. No tuvo vergüenza y lo hizo tan bien… Con Nico la vimos tan contenta que lo disfrutamos un montonazo”, recuerda Candela.

La actriz Manu Viale optó por una creación de Natalia Antolín, un vestido escote en V, con pedrería y transparencias, que completó con un abrigo de piel

La cantante Melina Brizuela asistió con un vestido de escote halter

Barby Franco y su pareja, Fernando Burlando, llegaron en su flamante Tesla Cybertruck

COMO UNA PRINCESA

En su gran día, la novia lució tres vestidos. Para la ceremonia, eligió un imponente traje firmado por el atelier Pucheta Paz. Se trata de una pieza de silueta evasé en tono off white con corset de escote recto, falda de doble campana y la espalda, de línea infinita, con más de 250 botones forrados.

El primer vestido de la novia, con cola de ocho metros y un velo nupcial de diez metros confeccionado en tul a tono con bordado en hilo de algodón con las iniciales de los novios y la fecha de la boda

El look se completaba con una cola de ocho metros y un velo nupcial de diez metros confeccionado en tul a tono con bordado en hilo de algodón con las iniciales y la fecha de la boda. “Yo quería un vestido de princesa, pero que al mismo tiempo fuera simple en sus líneas y confección. Quedó soñado”, explica Ruggeri quien además lució unos zapatos hechos a medida, con el detalle de las iniciales de los novios marcadas en la plantilla, confeccionada por su amigo Ricky Sarkany.

Los recién casados inauguran la fiesta en el salón Imperial

Manu Viale en pleno dancing con la novia y más amigas

A modo de guiño, su hija Vita llevó una réplica del modelo, también con silueta evasé, botones en su espalda y una falda doble campana. Maccari, por su parte, lució un conjunto de tres piezas en crêpe francés negro de la misma casa. Saco cruzado con solapa retro, chaleco de corte clásico y camisa de poplin blanco.

Los novios bailaron al ritmo de la banda Sin Ensayo junto a sus más íntimos. Durante la comida se sirvió un menú del chef Gabriel Choperena que se presentó en seis islas con opciones de fondue de queso, pescados, fiambres, carnes asadas y platos vegetarianos y veganos y cazuelas de lentejas y osobuco. De postre, cheesecake de maracuyá con arándanos

Cale posa con su amiga Stephanie Demner y luce su segundo cambio de look: una creación de Joti Harriague de efecto sirena y espalda profunda, confeccionada en encaje francés en tono off white

Ya para el momento de la fiesta, la hija del ex futbolista eligió un vestido de efecto sirena, escote halter y espalda profunda de Joti Harriague, confeccionado en encaje francés. El tercer look también llevó la firma de Harriague: un minivestido de inspiración lencera.

LA FIESTA INOLVIDABLE

Puertas adentro, en el salón Imperial, la fiesta marcó el pulso de la noche. Además del show de la banda Sin Ensayo –que interpretó covers de las canciones más populares del momento–, los invitados disfrutaron de las distintas propuestas pensadas por los novios: un stand de glitter, otro con un tatuador y un pop up de maquillaje de Lancôme fueron algunas de las opciones. Ya casi en la madrugada, el baile se tiñó de rosa con la divertida participación de un gigante oso de peluche y todo el cotillón – vinchas con plumas, moños para hombres, sombreros, anteojos, pelucas– invitó a vivir una experiencia barbiecore.

Nancy Otero y Oscar Ruggeri posan junto a Ricardo Gareca y su mujer, Gladys Hartintegui

Así como ella lanzó al aire veinte brazaletes de Pandora para sus más amigas, Nicolás regaló una camiseta de la selección argentina y tres pelotas de fútbol

Con una divertida boa de plumas, una vincha haciendo juego y anteojos rosas, la novia posó con el tercer vestido: un diseño hipercorto de Joti Harriague, de inspiración lencera, con corset de encaje

Alicia, la abuela materna de Cale, se lució en la pista de baile. La ex profesora de danza– que en 2021 brilló en el certamen de “Bailando por un sueño”– intercambió unos pasos con los recién casados

“Me divertía ver una pista de baile toda de rosa, con música de Britney Spears y esas canciones icónicas del 2000”, cuenta la recién casada. Además de tirar el ramo, la novia lanzó al aire veinte brazaletes de Pandora, la marca de la que Ruggeri es embajadora.

El corte de la torta con velitas, inspirada en una imagen de Pinterest que descubrió Cande hace un tiempo

Sofía Zámolo junto a su marido, José Félix Uriburu

Nicolás tampoco se quedó atrás y entregó a sus amigos tres pelotas de fútbol y una camiseta de la selección argentina. Ya en las primeras horas de la madrugada, la fiesta alcanzó el fin. “Después de haber sido mil veces ‘novia’ para distintas producciones de moda en el Sans Souci, finalmente posé en el palacio como novia de verdad, con un vestido perfecto”, dice la influencer.

Ya entrada en la madrugada, la fiesta se tiñó de rosa y los invitados vivieron una experiencia barbiecore con cotillón que incluyó pelucas, vinchas con plumas, moños para hombres, sombreros y anteojos en tono rosa

Jujuy Jiménez bailó con el oso gigante. “Hoy se casa la persona que más soñó en el mundo con este momento, mi amiga Cale Ruggeri, con Nico Maccari. Deseo de corazón que sigan escribiendo su historia de amor y la vida les siga regalando momentos soñados”, escribió la modelo en sus redes sociales

Hacia el final de la fiesta, los invitados se llevaron de souvenirs remeras con frases de la noche y una bolsa de caramelos

La historia de amor que empezó siete años atrás, cuando Josefina Sarkany, la hija de Ricky y gran amiga de Cande, los presentó, tuvo su cierre de película. “Creo que nunca me voy a olvidar de este día. Fui inmensamente feliz”, concluyó.•

Agradecemos las fotos a Samuel Ganem y Palacio Sans Souci