Pierre Casiraghi. El hijo de Carolina de Mónaco comparte la pasión por los fierros con su mujer Beatrice Borromeo y sus herederos

Divertidos, disfrutaron en familia del Gran Premio Histórico de Mónaco
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El 15º Gran Premio Histórico de Mónaco se convirtió el fin de semana pasado en un plan familiar de excepción para Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, que acudieron al circuito acompañados de sus dos hijos mayores, Stefano y Francesco. La cita, una de las más emblemáticas del calendario monegasco, unió tradición, glamour y pasión por el automovilismo en un ambiente único que la familia supo disfrutar al máximo.
Heredero del legendario apellido Casiraghi y sobrino del príncipe Alberto de Mónaco, Pierre vivió la jornada con especial alegría al compartir con sus hijos una afición que forma parte de la historia del principado. Junto a él, Beatrice Borromeo, siempre impecable y elegante, demostró una vez más su naturalidad para moverse en eventos donde el lujo se mezcla con la emoción deportiva.
En esta ocasión, el matrimonio decidió dejar en casa a su hija menor, Bianca Carolina Marta, de apenas seis meses, y centrar la atención en los mayores, que ya empiezan a mostrar curiosidad por el mundo fierrero. Stefano, de 9 años, y Francesco, que pronto cumplirá 8, se convirtieron en los protagonistas inesperados de la jornada, reaccionando con asombro ante el potente rugido de los motores. Durante la visita, la familia pudo admirar auténticas joyas del automovilismo, entre ellas el mítico Ferrari piloteado por Jacky Ickx, una leyenda de los circuitos y amigo cercano de Pierre y Beatrice. Los nietos de la princesa Carolina de Mónaco no pudieron evitar taparse los oídos cuando Ickx pisó el acelerador del histórico Ferrari 312 F1 de 1968. El estilo volvió a ser una de las señas de identidad de los Casiraghi. Los chicos, impecablemente vestidos con pantalones oscuros, chaquetas con botones dorados y mocasines, demostraron que el buen gusto también se hereda. Beatrice apostó por un look sobrio, mientras Pierre mantuvo un aire relajado con un traje azul de verano y camisa blanca.
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