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En fotos: dónde estuvieron y qué hicieron Lucila Polak, Juliana Awada y Juana Viale

Las chicas sólo quieren divertirse... En esta nota te contamos todo

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Lucila Polak, Juliana Awada y Juana Viale estuvieron de fiesta
Lucila Polak, Juliana Awada y Juana Viale estuvieron de fiesta

UN FESTEJO SUPERÍNTIMO

Aunque su vida transcurre desde hace muchísimos años en Estados Unidos (actualmente vive en Nueva York), Lucila Polak se tomó unos días y aterrizó en Buenos Aires, la ciudad en la que nació, para visitar a su familia y celebrar con ellos sus 50 años. El viernes a la noche, además, la interiorista sopló las velitas en Osaka Madero, rodeada por dos de sus íntimas amigas, la ex modelo Solange Cubillo y la diseñadora Lucrecia Gamundi.

Solange Cubillo y Lucrecia Gamundi rodean a la cumpleañera mientras sopla las velitas
Solange Cubillo y Lucrecia Gamundi rodean a la cumpleañera mientras sopla las velitas
Lucila eligió un sensual vestido de inspiración lencera para su noche especial. Lo acompañó con sandalias a tono
Lucila eligió un sensual vestido de inspiración lencera para su noche especial. Lo acompañó con sandalias a tono

Fue una comida íntima, llena de risas y confesiones, justo 48 horas antes de tomar el vuelo que la llevaría de vuelta a Manhattan, donde también vive su hija, la actriz Camila Morrone (se la puede ver en la serie Algo terrible está por suceder, de Netflix), de quien no puede estar más orgullosa. Sobre el corazón de Lucila, es poco lo que se sabe: desde que se separó de Al Pacino, en 2018, no volvió a hacer pública una relación.

Junto a su gran amiga de toda la vida
Junto a su gran amiga de toda la vida

PISTA ARDIENTE

La artista plástica Ioia Puig celebró con un fiestón sus fabulosos 60 años. Y nadie se lo quiso perder. Acompañada por su pareja, Martín Tassara, recibió a su familia y amigos en su casa del Tortugas Country Club, y la noche tuvo todos los ingredientes para ser memorable: rica comida, buenos tragos, muy buena música y mucho dancing. Entre los invitados estaban la ex primera dama Juliana Awada, que unos días antes celebró los 90 años de su mamá, Pomi Baker (con sus hermanos comieron en Happening). También dijeron presente la diseñadora María Conorti, Julieta Kemble, la interiorista Sylvia Pereyra Iraola, Freddy Green y Cecilia Sartorious, entre muchos otros, que se sumaron al birthday-squad que no paró de bailar hasta altas horas.

Julieta Kemble, Grego Funes, Ioia Puig y Abril Pereyra Lucena
Julieta Kemble, Grego Funes, Ioia Puig y Abril Pereyra Lucena
Vicky Aguirre y Alfonso Martínez Campos
Vicky Aguirre y Alfonso Martínez Campos
Juliana Awada (con vestido de encaje y transparencias) se divirtió con Andrea Martínez, María Conorti y Constanza Di Cocco
Juliana Awada (con vestido de encaje y transparencias) se divirtió con Andrea Martínez, María Conorti y Constanza Di Cocco
Freddy Green y Sylvia Pereyra Iraola rodean a la cumpleañera
Freddy Green y Sylvia Pereyra Iraola rodean a la cumpleañera
Ioia Puig junto a Martín Tassara y familia.
Ioia Puig junto a Martín Tassara y familia.

OTRA NOCHE PORTEÑA, MÁS HONORES

Tras la emoción del Martín Fierro de la Moda, en el que Adrián Appiolaza (timonea la marca Moschino) fue distinguido como un talento argentino que triunfa en Europa, hubo un after en La Mansión del hotel Four Seasons. Un petit comité (con su gran amiga y colega, Jessica Trosman, Flavia Fernández y Carla Rodríguez, las editoras responsables del MF de la Moda, entre otros) compartió comida y patisserie inspirada en Terra, su última colección, con íconos criollos. Valeria Mazza y Juana Viale estuvieron allí para brindar por “más show y más moda.

Adrián Appiolaza y Martín Churba
Adrián Appiolaza y Martín Churba
Fernando Noy, Flavia Fernández y La Chola Poblete
Fernando Noy, Flavia Fernández y La Chola Poblete
Valeria Mazza y Gabriel Oliveri
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Adrián Brown y Sofía Achával
Adrián Brown y Sofía Achával
Angie Landaburu y Evita, de chocolate
Angie Landaburu y Evita, de chocolate
Jessica Trosman
Jessica Trosman
Juana Viale
Juana Viale
Pablo Ramírez, Facundo Garayalde, Juana Viale y Martín Churba
Pablo Ramírez, Facundo Garayalde, Juana Viale y Martín Churba
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaGetty Images
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