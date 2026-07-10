“Me inspira”. Tiene 15 años, es la bisnieta del “zar de la televisión” y se abre camino en el mundo del espectáculo

Con linaje artístico de tres generaciones, Mia Romay (15) da sus propios pasos sobre el escenario: “Me llena de orgullo ser bisnieta de Alejandro y nieta de Omar, pero también siento la responsabilidad de construir mi camino”, dice la joven artista, que hasta la semana pasada se destacó en el musical Billy Elliot, donde era compañera de ballet del protagonista. Si bien la obra sigue en cartel en el Teatro Opera, Mia tuvo que despedirse porque ganó una beca para sumarse a un programa de teatro musical en UCLA, Los Ángeles (ella vive desde chica en Miami). “Siempre supe que el escenario era el lugar donde más feliz me sentía. Empecé a trabajar muy chica en películas y después descubrí el teatro musical, mi gran pasión. Tuve la oportunidad de cantar en Lincoln Center, en Nueva York, una experiencia increíble. En teatro hice Matilda, La Bella y la Bestia y 13. También participé en Los miserables y El violinista sobre el tejado”, enumera la joven, que este año alcanzó el segundo puesto en el certamen de talentos Future Stars, de Florida.

A principios de año ganó el concurso de talentos Future Stars, en Florida, donde vive. En la imagen la felicitan sus abuelos, Omar e Isabel Romay, a los que adora y admira

En Billy Elliot, la obra que producen su abuelo Omar y su tio abuelo Diego (está en cartel en el teatro Ópera), Mia hacía de una de las compañeras de ballet del protagonista

Su participación en Billy Elliot (“un honor y un lujo compartir con compañeros talentosos y buenas personas”), fue un gran desafío: aprendió parte del espectáculo de forma virtual desde Estados Unidos y estudió tap casi desde cero. “Jamás me rindo”, avisa. Además, cuenta lo que significó trabajar con su abuelo y con su tío abuelo (Omar y Diego Romay son los productores): “Fue uno de los regalos más lindos del año, muy emocionante. Compartir tanto hizo que nuestra relación creciera muchísimo y aprendí un montón observándolos trabajar. Va a ser un recuerdo para toda la vida”, asegura.

En brazos de su bisabuelo, el inolvidable Alejandro Romay

“Mi papá [Damián Romay] es director, productor de Sunshine Films, donde dirigió, escribió y produjo más de cien películas. Mi mamá, Flavia, trabajó muchos años como productora de noticias y hoy está desarrollando un nuevo musical. Los dos me enseñaron que con talento solo no alcanza: hay que tener disciplina, ser buena persona y nunca dejar de aprender”, revela la joven artista

En cuanto a su bisabuelo, reconoce: “Tuve la suerte de conocerlo, pero no tengo recuerdos propios, más bien crecí escuchando historias sobre él. Más allá de todo lo que logró, me inspira la pasión con la que vivía este mundo y la manera en que trataba a las personas. En mi familia siempre dicen que trabajaba muchísimo y nunca perdió la humildad ni la calidez. Ojalá algún día la gente me recuerde no sólo por lo que haga arriba del escenario, sino también por la persona que fui fuera de él”.