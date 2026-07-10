En fotos. Todos los invitados que acompañaron a Jacinta Grondona en la inauguración de su muestra de arte

Un despliegue de color, formas geométrica y contrastes forman parte de El Otro Lado, la nueva muestra de la artista plástica Jacinta Grondona que está expuesta en Galería Cecilia Caballero, en Retiro. El cóctel de inauguración fue el pasado jueves 2 y reunió a su familia, incluida su mamá, Elena Lynch de Grondona, y muchísimos amigos, como María Carmen Cerruti y Paula Cahen d’Anvers, que quedaron cautivados con su trabajo, que contó con la curaduría de Ernesto Ballesteros.

En familia. Delfin van Peborgh, Ernesto van Peborgh, Quinto van Peborgh, Jacinta Grondona, Elena Lynch, Theo van Peborgh, Joaquín van Peborgh y Luli Walker

María del Carmen Cerruti, Elena Lynch y Minnie Firpo

Paula Grondona y Paula Cahen d’Anvers

Josefina Carlés y Jacinta Grondona

Joaquín González Bonorino, Cecilia Caballero (dueña de la galería que lleva su nombre y donde está expuesta la obra de Grondona) y Male Szaszak

María Grondona y Fernando Schapire

Roberto Devorik y Javier Iturrioz

Zulemita Menem y Rodolfo Donofrio

Luca Martini, Esteban Tedesco y Laurence Wollack

Julio Oropel

Jacinta y su mamá, Elena Grondona