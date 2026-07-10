En fotos. Todos los invitados que acompañaron a Jacinta Grondona en la inauguración de su muestra de arte

El nuevo trabajo de la artista plástica se llama El otro lado
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Un despliegue de color, formas geométrica y contrastes forman parte de El Otro Lado, la nueva muestra de la artista plástica Jacinta Grondona que está expuesta en Galería Cecilia Caballero, en Retiro. El cóctel de inauguración fue el pasado jueves 2 y reunió a su familia, incluida su mamá, Elena Lynch de Grondona, y muchísimos amigos, como María Carmen Cerruti y Paula Cahen d’Anvers, que quedaron cautivados con su trabajo, que contó con la curaduría de Ernesto Ballesteros.
LA NACION
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