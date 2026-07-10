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En fotos. Todos los invitados que acompañaron a Jacinta Grondona en la inauguración de su muestra de arte

El nuevo trabajo de la artista plástica se llama El otro lado

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Josefinca Carlés, María Carmen Cerruti y Paula Cahen d'Anvers dijeron presente en el coctel de inauguración
Josefinca Carlés, María Carmen Cerruti y Paula Cahen d'Anvers dijeron presente en el coctel de inauguración

Un despliegue de color, formas geométrica y contrastes forman parte de El Otro Lado, la nueva muestra de la artista plástica Jacinta Grondona que está expuesta en Galería Cecilia Caballero, en Retiro. El cóctel de inauguración fue el pasado jueves 2 y reunió a su familia, incluida su mamá, Elena Lynch de Grondona, y muchísimos amigos, como María Carmen Cerruti y Paula Cahen d’Anvers, que quedaron cautivados con su trabajo, que contó con la curaduría de Ernesto Ballesteros.

En familia. Delfin van Peborgh, Ernesto van Peborgh, Quinto van Peborgh, Jacinta Grondona, Elena Lynch, Theo van Peborgh, Joaquín van Peborgh y Luli Walker
En familia. Delfin van Peborgh, Ernesto van Peborgh, Quinto van Peborgh, Jacinta Grondona, Elena Lynch, Theo van Peborgh, Joaquín van Peborgh y Luli Walker
María del Carmen Cerruti, Elena Lynch y Minnie Firpo
María del Carmen Cerruti, Elena Lynch y Minnie Firpo
Paula Grondona y Paula Cahen d’Anvers
Paula Grondona y Paula Cahen d’Anvers
Josefina Carlés y Jacinta Grondona
Josefina Carlés y Jacinta Grondona
Joaquín González Bonorino, Cecilia Caballero (dueña de la galería que lleva su nombre y donde está expuesta la obra de Grondona) y Male Szaszak
Joaquín González Bonorino, Cecilia Caballero (dueña de la galería que lleva su nombre y donde está expuesta la obra de Grondona) y Male Szaszak
María Grondona y Fernando Schapire
María Grondona y Fernando Schapire
Roberto Devorik y Javier Iturrioz
Roberto Devorik y Javier Iturrioz
Zulemita Menem y Rodolfo Donofrio
Zulemita Menem y Rodolfo Donofrio
Luca Martini, Esteban Tedesco y Laurence Wollack
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Julio Oropel
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Jacinta y su mamá, Elena Grondona
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La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
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