Estado de alerta. La hija de la princesa Mette‑Marit, que espera un trasplante de pulmón, debió volver a Noruega para acompañarla

Si la delicada salud de Mette-Marit de Noruega (52) ya era un tema de enorme preocupación para la Corona noruega, el empeoramiento de su cuadro médico encendió en estas últimas horas todas las alarmas. Los recientes movimientos de los miembros de la Casa Real son, en este sentido, sumamente reveladores. Por un lado, el repentino cambio de la agenda de su marido, el príncipe Haakon (52). El heredero del trono decidió hacer un súbito recorte en el viaje oficial a Japón, considerado como uno de los más importantes en este año: si bien pudo mantener la visita a Tokio, un comunicado de la Casa Real confirmó que Haakon decidió cancelar la agenda pautada para la ciudad de Hachinohe, prevista para el 4 de junio. Por otro lado, se supo que la princesa Ingrid (22) –que es la segunda en la línea de sucesión al trono– regresó de urgencia a Noruega proveniente desde Australia, donde estudia Ciencias Sociales en la Universidad de Sídney. “Ella quiere estar con su madre”, explicó el príncipe Haakon, haciendo referencia al empeoramiento de Mette-Marit a quien, en 2018 y cuando tenía 45 años, fue diagnosticada con fibrosis pulmonar, una enfermedad que es incurable y progresiva: provoca cicatrización en los pulmones y una respiración cada vez más difícil.

La hija mayor, Ingrid, volvió a Noruega para acompañar a su mamá en este momento tan complicado. Además de su frágil estado de salud, Mette‑Marit está en el ojo del huracán por la situación de su hijo Marius Borg [está acusado de hasta cuarenta delitos; la justicia noruega anunciará el 15 de junio su veredicto ] y por su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein Rune Hellestad - Corbis - Corbis Entertainment

Aunque Mette-Marit está en lista de espera para un trasplante de pulmón, Haakon ha admitido que no sabe cuándo podrá realizarse: “Depende de los médicos. Ellos deciden cuándo debe hacerse. Pero creo que ha empeorado mucho últimamente, por desgracia”. Debido a su agravamiento, Mette-Marit ha ido desapareciendo de forma progresiva de la agenda pública. Una de sus últimas apariciones fue el 17 de mayo, durante la celebración del Día de la Constitución de Noruega. En la residencia de Skaugum, en Oslo, y mientras las banderas noruegas flameaban, se sucedían los desfiles y sonaba la música, se la pudo ver a la mujer de Haakon con la cánula nasal que le brinda oxígeno desde hace meses, día tras día, hora tras hora.