Federico Coria y su mujer, Florencia Gomes, esperan su primera hija: cómo se va a llamar y el porqué de un segundo nombre

La pareja se prepara para recibir a su heredera los primeros días de agosto
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En su fabulosa casa de Tigre, Federico Coria (34) y Florencia Gomes (31) ya tienen decorada la habitación de su primera hija, Chiara Ludovica. “Quería armar algo con estilo princesa, pero sin perder el tono infantil. Me gustaba también la idea de incluir animales en sus paredes, así que con la ayuda de la inteligencia artificial me animé a diseñar un mural. Lo mandé a hacer y quedó divino”, cuenta la mujer del tenista, que atraviesa el séptimo mes de su embarazo. Tras su paso por París –Coria jugó la qualy de Roland Garros hace unas semanas–, la pareja desembarcó en Buenos Aires para definir los últimos detalles del nacimiento de Chiara, estimado para los primeros días de agosto.
“Estamos muy felices con esta noticia… todavía no puedo creer que vamos a ser papás”, dice entusiasmado “La Mojarra”, tal como lo llaman sus seguidores. Su mujer agrega: “La verdad es que Fede se moría de ganas de tener un hijo, pero la vida del tenista es complicada por los viajes y la agenda de los torneos, con lo cual, una dinámica familiar con chicos iba a ser todo mucho más complejo. Yo necesitaba esperar un poco más… Ahora que él está más cerca del final de su carrera, sentimos que era el momento ideal para agrandar la familia”, explica.
–Flor, ¿cómo eligieron los nombres?
–En principio se iba a llamar sólo Chiara, pero decidimos ponerle también Ludovica por la beata Sor María Ludovica, del Hospital de Niños de La Plata. A principios de enero pasamos por un momento muy difícil, ya que nuestra sobrina de un año tuvo un problema gravísimo de salud y el equipo médico de ese hospital literalmente le salvó la vida. Incluso dijeron que había sido un milagro. Después de conocer muchas historias sobre la beata, nos encantó la idea de que todo lo que ella representa acompañara a Chiara.
–¿Cómo imaginás a Fede como padre?
–A él le encantan los chicos, se la pasa jugando con ellos, parece un animador infantil. [Se ríe]. Los chicos lo aman, así que estoy segura de que va a ser un papá superdivertido. Y con Chiara me lo imagino muy protector. Conmigo no es celoso para nada, pero siento que con ella va a ser tremendo y la va a cuidar muchísimo.
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