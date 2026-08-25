Festejo griego. Madonna cumplió 68 años y lo celebró con un viaje junto a sus hijos, su novio y una llamativa ausencia

La Reina del Pop organizó una reunión con su círculo más íntimo en las exclusivas islas del Mediterráneo
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Este año, Madonna decidió festejar su cumpleaños de manera diferente: organizó un viaje a Grecia, uno de los destinos más increíbles del mundo, y llevó a sus amores con ella. “¡Es mi cumpleaños! ¡Comer, rezar, amar, beber, bailar, romper platos, dar de comer a los gatos! ¡Gracias, Dios!”, escribió en su cuenta de Instagram. En las imágenes que compartió con sus más de 20 millones de seguidores, la cantante –quien lanzó recientemente Confessions II e hizo historia al estar presente, en julio, en el primer show de medio tiempo de una final del Mundial de Fútbol– aparece posando con Lourdes Leon (29), la hija que tuvo con el cubano Carlos Leon; con Rocco Ritchie (26), fruto de su matrimonio con el director británico Guy Ritchie; con Mercy James (19) y con las mellizas Stella y Estere (13), las tres adoptadas en Malaui, al sudeste de África.
En los bailes, en las fiestas en la playa, en los abrazos familiares y en las largas mesas compartidas que organizaron durante este viaje soñado, también estuvo Akeem Morris (30). Desde 2024, el exfutbolista jamaiquino es el dueño del corazón de la Reina del Pop.
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