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Festejo griego. Madonna cumplió 68 años y lo celebró con un viaje junto a sus hijos, su novio y una llamativa ausencia

La Reina del Pop organizó una reunión con su círculo más íntimo en las exclusivas islas del Mediterráneo

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Acompañada por familiares y amigos, la cantante aterrizó el 11 de agosto en isla de Corfú en un vuelo privado
Acompañada por familiares y amigos, la cantante aterrizó el 11 de agosto en isla de Corfú en un vuelo privado

Este año, Madonna decidió festejar su cumpleaños de manera diferente: organizó un viaje a Grecia, uno de los destinos más increíbles del mundo, y llevó a sus amores con ella. “¡Es mi cumpleaños! ¡Comer, rezar, amar, beber, bailar, romper platos, dar de comer a los gatos! ¡Gracias, Dios!”, escribió en su cuenta de Instagram. En las imágenes que compartió con sus más de 20 millones de seguidores, la cantante –quien lanzó recientemente Confessions II e hizo historia al estar presente, en julio, en el primer show de medio tiempo de una final del Mundial de Fútbol– aparece posando con Lourdes Leon (29), la hija que tuvo con el cubano Carlos Leon; con Rocco Ritchie (26), fruto de su matrimonio con el director británico Guy Ritchie; con Mercy James (19) y con las mellizas Stella y Estere (13), las tres adoptadas en Malaui, al sudeste de África.

Rodeada de sus hijos, Stella, Rocco, Estere, Lourdes y Mercy James. En ninguna de las fotos aparece David Banda, otro de sus herederos
Rodeada de sus hijos, Stella, Rocco, Estere, Lourdes y Mercy James. En ninguna de las fotos aparece David Banda, otro de sus herederos

En los bailes, en las fiestas en la playa, en los abrazos familiares y en las largas mesas compartidas que organizaron durante este viaje soñado, también estuvo Akeem Morris (30). Desde 2024, el exfutbolista jamaiquino es el dueño del corazón de la Reina del Pop.

La torta de cumpleaños tenía un diseño muy original: forma de corazón y un ojo gigante
La torta de cumpleaños tenía un diseño muy original: forma de corazón y un ojo gigante
Akeem Morris, el novio jamaiquino de Madonna, con las mellizas, quienes la semana que viene van a cumplir 14 años
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En un tramo del festejo, Madonna sorprendió con otro vestido: uno blanco y más romántico, con encaje y alforzas. En esta foto, posa con Stella
En un tramo del festejo, Madonna sorprendió con otro vestido: uno blanco y más romántico, con encaje y alforzas. En esta foto, posa con Stella
Durante la velada, Lourdes y Rocco se animaron a bailar las tradicionales danzas griegas
Durante la velada, Lourdes y Rocco se animaron a bailar las tradicionales danzas griegas
El cumpleaños de la cantante estuvo enmarcado dentro de un glamoroso viaje familiar que, según trascendió, empezó en Corfú. Teniendo la isla como base, el grupo fue recorriendo diferentes sitios del país (algunos de los recorridos los hicieron en un yate privado), como la isla de Patmos, en el Egeo
El cumpleaños de la cantante estuvo enmarcado dentro de un glamoroso viaje familiar que, según trascendió, empezó en Corfú. Teniendo la isla como base, el grupo fue recorriendo diferentes sitios del país (algunos de los recorridos los hicieron en un yate privado), como la isla de Patmos, en el Egeo
Un plano más amplio del primer outfit que lució Madonna: se trató de propuesta de Dolce & Gabbana, de la colección Alta Moda Taormina 2026 llamada “Bartolomea”. El vestido era de organza con mangas tres cuartos, bordado con lentejuelas (formaban motivos florales de inspiración barroca). Además del impactante tocado, la cantante llevó collares de la alta joyería by DG
Un plano más amplio del primer outfit que lució Madonna: se trató de propuesta de Dolce & Gabbana, de la colección Alta Moda Taormina 2026 llamada “Bartolomea”. El vestido era de organza con mangas tres cuartos, bordado con lentejuelas (formaban motivos florales de inspiración barroca). Además del impactante tocado, la cantante llevó collares de la alta joyería by DG
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