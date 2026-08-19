En fotos. Todos los invitados a la gala solidaria del Hospital de Niños y la apertura de la muestra Un jardín encantado

El Teatro Colón y el Centro Cultural MATTA de la Embajada de Chile fueron los escenarios de estas citas
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EL COLÓN CELEBRÓ UNA GRAN CAUSA
El 17 de agosto, el Teatro Colón fue escenario de una noche de música y compromiso en la 12.ª Gala Anual de la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que en el marco de sus 70 años, reunió a artistas, empresas, donantes y amigos. Con dirección artística de Lito Vitale y Ezequiel Silberstein, hubo un gran show en el que participaron Sandra Mihanovich, Juan Carlos Baglietto, Elena Roger, Jairo, Hilda Lizarazu y Leo Sujatovich. Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de reconocimientos encabezada por Mariana Fabbiani, madrina de la Cooperadora. La conducción estuvo a cargo de Julián Weich y Verónica Varano.
UN JARDÍN ENCANTADO
Con un cóctel que reunió a artistas, socialités y amantes del arte en el Centro Cultural MATTA de la Embajada de Chile, se presentó días atrás “Metamorfosis del jardín”, una exposición que reúne obras de Guillermina Lynch, Irina Khatsernova y Rita Soto Ventura. Pensada como un recorrido inmersivo, la muestra transformó las salas en un universo de bosques, flores, tejidos y formas orgánicas y podrá visitarse hasta el 28 de agosto.
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