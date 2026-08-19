En fotos. Todos los invitados a la gala solidaria del Hospital de Niños y la apertura de la muestra Un jardín encantado

EL COLÓN CELEBRÓ UNA GRAN CAUSA

El 17 de agosto, el Teatro Colón fue escenario de una noche de música y compromiso en la 12.ª Gala Anual de la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que en el marco de sus 70 años, reunió a artistas, empresas, donantes y amigos. Con dirección artística de Lito Vitale y Ezequiel Silberstein, hubo un gran show en el que participaron Sandra Mihanovich, Juan Carlos Baglietto, Elena Roger, Jairo, Hilda Lizarazu y Leo Sujatovich. Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de reconocimientos encabezada por Mariana Fabbiani, madrina de la Cooperadora. La conducción estuvo a cargo de Julián Weich y Verónica Varano.

Mariana Fabbiani, madrina de la Cooperativa del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, llevó un vestido de guipiure con falda irregular y fondo de tul con lentejuelas satinadas de Jitric

Divertidísima, Mirtha Legrand llegó acompañada por Alejandro Veroutis y Héctor Vidal Rivas

María Belén Ludueña (con vestido con brillos estratégicos de Adrián Brown) y Jorge Macri, dijeron presente

Constanza Feraud y Gabriel Corrado dijeron presente

Julián Weich fue uno de los conductores de la velada. En la imagen posa con Claudia Aramburu, integrante de la comisión directiva de la Cooperadora

La fachada del teatro Colón, iluminada para la ocasión

Marina Wil, Elena Roger, Jairo, Hilda Lizarazu, Juan Carlos Baglietto, Sandra Mihanovich y Luna Sujatovich pusieron su talento en un espectáculo que se llevó todos los aplausos. La producción artística estuvo a cargo de Lito Vitale y Ezequiel Silberstein

Alicia Garré, Sol Rouch, Pilar Ramírez y el Dr. Pablo Neira, director médico del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez @MILWATTS_audiovisual

UN JARDÍN ENCANTADO

Con un cóctel que reunió a artistas, socialités y amantes del arte en el Centro Cultural MATTA de la Embajada de Chile, se presentó días atrás “Metamorfosis del jardín”, una exposición que reúne obras de Guillermina Lynch, Irina Khatsernova y Rita Soto Ventura. Pensada como un recorrido inmersivo, la muestra transformó las salas en un universo de bosques, flores, tejidos y formas orgánicas y podrá visitarse hasta el 28 de agosto.

Benito Fernández y Javier Iturrioz compartieron parte del recorrrido

Gloria Fiorito fue de las primeras en llegar

Marina Achaval y la soprano Sara Fleming quedron encantadas con la propuesta inmersiva de la muestra

Rita Soto Ventura e Irina Khatsernova, dos de las artistas que presentan su trabajo

Naná Gallardo felicitó a la artista Guillermina Lynch por sus obras

Clara Ibarguren y Abril Bellati recorrieron cada espacio. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de agosto

El embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera posa con su mujer, Sofía Valenzuela Lira

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Tadeo jones