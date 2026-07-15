Flavia Palmiero cumplió 60. Todas las fotos de su divertida fiesta con Adrián Suar y Guillermo Francella como invitados

La noche previa a cumplir 60 años, Flavia Palmiero abrió las puertas de su casa de Barrio Parque para celebrar una nueva década rodeada de amor. Entre los setenta invitados que la acompañaron estaban sus hijos, Giuliana y Gianmarco Batellini; su pareja, el productor de cine Luis Scalella (están juntos hace trece años), amigos y figuras del espectáculo como Adrián Suar, Guillermo Francella o Pablo Codevilla.

Para su gran día, la actriz y conductora estrenó un vestido que será parte de la próxima colección de la marca de ropa que lleva su nombre y le sumó una chaqueta, también de su autoría, de esta temporada

Flavia abraza a su pareja de trece años, el reconocido productor cinematográfico Luis Scalella

La invitación digital que mandó la cumpleañera

Adrián Suar, su novia, la periodista deportiva Rocío Robles, y Flavia se divirtieron con el cotillón albiceleste que se repartió con espíritu mundialista

Daniel Aráoz, Guillermo Francella, Pablo Codevilla, Noelí Calvo, Rodrigo Noya, su pareja Luisina Rotelli, y Gustavo Bassani brindaron con Flavia

Buena parte del elenco de Un funeral y medio, la película que Flavia acaba de terminar de filmar y tiene como protagonistas a Adrián Suar y Guillermo Francella, dijo presente. Entre ellos, Gustavo Bassani, Daniel Aráoz y Arturo Puig

Fue una fiesta divertidísima. Y también una noche cargada de emoción y profundo agradecimiento. Así lo asegura la actriz, conductora y emprendedora de moda, que lejos de preocuparse por el paso del tiempo asegura que vive una etapa muy plena y muy feliz. “Elegí madurar en lugar de envejecer”, le dirá a ¡HOLA! durante la charla posterior al festejo, donde repasará su presente lleno de logros y nuevos proyectos, su regreso al cine y la alegría de sentirse cada vez más auténtica.

Pablo Codevila y su mujer, Noelí Calvo, saludan a la cumpleañera

Flavia se ocupó personalmente de la ambientación. “Fue todo muy simple. Además de las torres de luces, había globos de helio y liliums y alelíes, que me encantan, por todos lados”, cuenta

La influencer Titi Vázquez y la estilista Victoria Miranda apostaron por looks total black

Fernanda Mistral y Flavia, en plena charla

Flavia y Luis Scalella viven en casas separadas, pero conviven los fines de semana

“La idea era armar un festejo íntimo en casa. Quería celebrar la vida, pero de manera relajada. En realidad, cumplí el sábado 11, pero para no coincidir con el partido de la selección, decidí adelantarlo un día”, arranca Flavia que, fiel a su estilo, estuvo en todos los detalles para que la fiesta fuera un éxito, incluida la ambientación con globos de helio, flores y muchas velas. El party arrancó a las 21 con un variadísimo bandejeo de finger food (había distintos tipos de hummus, falafel, budincitos de puerro y queso azul, entre otras delicias), y le siguió una opción caliente de sándwiches de carne braseada al horno de barro y otras vegetarianas, todo preparado por Fuego Amigo. En la mesa dulce causaron sensación las tortas (chocolate, lemon pie y cheesecake) y, más tarde, al momento de soplar las velitas, el enorme bizcochuelo con dulce de leche que le regaló su amiga Vicky Miranda y estaba decorado con una muñeca original de Flavia –de sus tiempos de La ola está de fiesta–, a la que le hicieron un fashion emergency: baño de crema, corte de pelo, un vestido lencero a medida y Gabriella Capucci se ocupó de los miniaccesorios.

Daniela Macri (hermana de Jorge), amiga de toda la vida de Flavia, a puro ritmo

Teresa Calandra y su marido, Gonzalo Bergadá, fueron parte de los setenta invitados

Momento selfie para el diseñador Hernán Arriaga –que vino desde Estados Unidos–, Flavia, Matilde Grobocopatel y la empresaria del mundo de la moda Tamara Parikh, otra de sus amigas que viajó desde Miami

–¿En qué pensaste cuando soplaste las velitas?

–Más que pedir tres deseos, agradecí. Me emocioné muchísimo. Estaba mi mamá, mi hijo viajó especialmente de Lituania, donde vive y trabaja como coach de tenis, estaba mi hija, también Luis, mis primos, tíos, amigos que viven en Miami y mis compañeros de Un funeral y medio, la película que acabo de rodar, un grupazo lindísimo... Me hizo muy feliz que me hayan acompañado.

La torta estaba decorada con una muñeca original de Flavia, de sus tiempos de La ola está de fiesta, a la que le lavaron y cortaron el pelo, le hicieron un vestido lencero a medida y Gabriela Capucci se ocupó de los miniaccesorios

Un recuerdo en Canal 11, en 1987, en medio del furor de La ola verde, el programa infantil que conducía, escribía y producía y que la volvió popular

–¿Te preparaste de alguna manera especial para el cambio de década?

–Llegar a los 60 puede sonar algo muy grande, pero el número no tiene que tener tanto peso. A medida que pasan los años te vas liberando de un montón de cosas que te acompañaron en tu vida y que te das cuenta de que estaban de más. Se suelen decir miles de teorías sobre qué se supone que pasa o sentís en cada década, pero para mí es todo lo mismo. La edad no es excusa para dejar de hacer, soñar o sentir, no hay que echarle la culpa de nada. Es cierto que hay limitaciones concretas, pero también se abren un montón de otras puertas. El calendario te da una edad, pero no es un límite. Siempre digo que elegí madurar en lugar de envejecer y por eso hoy me siento muy plena, muy feliz.

Con la música del DJ Seba Maidana, nadie quiso abandonar la pista. Mucho menos Flavia, que cambió sus stilettos por unos borcegos para seguir dándolo todo hasta el último tema

–¿Hiciste balance?

–Puedo reflexionar sobre cosas puntuales, pero no hago balances ni miro para atrás. Por supuesto que tengo mucho cariño por muchas cosas y momentos que he vivido, pero vivo y pienso en el presente.

Yuli Laterra, la mamá de Flavia, mira emocionada a su hija, que dedicó unas emotivas palabras a sus invitados

–Vi un video en el que hablabas, entre otras cosas, de sentirte más libre, soltar temas pasados...

–Es importante que cada día la vida te encuentre reconciliada con vos misma, con el paso del tiempo, con lo que no te gusta de vos, más que con situaciones de los demás. Porque si no, pareciera que las cosas siempre vienen de afuera. Hace poco me animé y me saqué los implantes de las lolas. Fue una decisión que me encantó poder tomar. Hace tiempo que quería hacerlo porque ya no me sentía cómoda, me dolía la espalda, además con el tiempo se agrandan y no me gustaba. Entonces, hablé con el mismo cirujano que me operó hace veinticinco años y me sacó los implantes. Ahora me siento más natural, más cómoda. Me operé un mes antes de filmar.

“Vuelvo a la televisión como conductora, estoy muy contenta, aunque por ahora no puedo adelantar nada más”, avisa Flavia

–¿Cómo viviste la vuelta al cine?

–Fue una experiencia alucinante, un gran desafío. Luis es el productor junto con Guillermo Francella, que también es protagonista junto a Adrián Suar. Es un remake de Muerte en un funeral. Mi personaje es muy adorable, es la mujer del personaje de Francella, que le da mucha contención. Imaginate lo que fue trabajar con Guillermo y Adrián, que para mí son dos cracks y los admiro mucho. Y en cuanto a trabajar con Luis, fue espectacular acompañarlo en este proyectazo, lo disfrutamos muchísimo. La película se va a estrenar en marzo y me encontré con un grupo de gente maravilloso, de actores y de técnicos alucinantes, nos llevamos muy bien, compartimos un montón de horas, estuvimos muy unidos.

–¿Es tu vuelta al cine después de cuánto tiempo?

–De mucho tiempo, aunque hice algunas cositas en el medio. Ojalá se den más personajes como el que me tocó. Pero como te digo, vivo el presente. Por lo pronto, te doy una primicia: vuelvo a la televisión como conductora, estoy muy contenta, aunque por ahora no puedo adelantar nada. Y sigo firme con mi marca de ropa, trabajando a full en la nueva colección de verano, en los trajes de baño, empezando a hacer las fotos. Estoy muy orgullosa de todo lo que fui logrando.