Galán de acero. Tom Cruise: su arduo entrenamiento para “Misión imposible”, sus amores y por qué no ve a su hija Suri

En la madurez, Tom Cruise sigue más vigente que nunca en la industria de Hollywood. Después del éxito de Top Gun: Maverick y el reciente estreno en cine de Misión Imposible: sentencia mortal-parte 1, el actor no deja de sorprender con sus peligrosas hazañas que, como bien es sabido, él mismo realiza sin la ayuda de ningún doble de riesgo. Por ejemplo, para la séptima entrega de la saga de acción, voló a más de 80 kilómetros por hora en una estructura similar a la de un parapente, aunque más peligrosa, y saltó al vacío en moto desde un acantilado, para luego aterrizar con un paracaídas (esto incluyó más de 500 horas de paracaidismo y miles de saltos en moto).

Con Hayley Atwell, su compañera de elenco en la última entrega de la saga. Se rumoreó que tuvieron un romance, aunque la actriz lo negó. Getty Images - GC Images

Durante el rodaje de Misión: Imposible 6. Cruise obtuvo su licencia para pilotear un helicóptero en un mes y medio, cuando normalmente toma tres meses. Getty Images - PA Images

Aunque claro, lo que muchos ven como virtud, otros ya lo consideran, como mínimo, imprudente. “Tom no está bien. ¡Alguien tiene que explicarle que existe algo llamado CGI (imágenes creadas por computadora para efectos especiales)!”, se burló el cineasta Judd Apatow a principios de año durante la entrega de los Premios DGA (del Sindicato de Directores de Estados Unidos).

El rodaje de la sexta parte de Misión: Imposible se suspendió casi dos meses porque el actor se rompió el tobillo mientras filmaba una escena en la que saltaba de un edificio a otro. Getty Images - GC Images

En la piel de Ethan Hunt, su personaje de la saga Misión: Imposible. Getty Images - Moviepix

Pero, con más de 40 años de trayectoria, las escenas de riesgo no son las únicas extravagancias que Cruise protagoniza. Su fuerte creencia en la iglesia de la Cienciología; la vez que, durante una entrevista con Oprah Winfrey, saltó sobre un sillón del estudio de televisión para proclamar su amor por Katie Holmes, o cuando criticó a la actriz Brooke Shields por tomar medicación para tratar su depresión posparto fueron algunos de sus momentos más polémicos, además de su misterioso divorcio de Nicole Kidman y su lejano vínculo con Suri, la hija que tuvo con Holmes, la actriz de Dawson’s Creek.

De izquierda a derecha: Tom Cruise, Kelly Preston, John Travolta y Kirstie Alley durante un acto de la iglesia de la Cienciología en septiembre de 2001. Según ex miembros, el actor de Top Gun es la segunda persona más importante en esa iglesia y es tratado como una verdadera deidad. Getty Images - Getty Images North America

MARIDO, PADRE Y CIENCIÓLOGO

Su primer romance conocido fue con Rebecca De Mornay (63), junto a quien protagonizó la película Negocios Riesgosos (1983). Dos años más tarde le presentaron a la legendaria Cher (77) durante la boda de Madonna y Sean Penn. Aunque hubo química de inmediato, la artista aseguró que empezaron a salir mucho tiempo después. El 9 de mayo de 1987, Tom se casó con Mimi Rogers, quien lo introdujo en la Cienciología.

Tom Cruise junto a Mimi Rogers, su primera mujer y quien lo introdujo en la Cienciología Getty Images - Ron Galella Collection

Uno de sus romances más sorprendentes fue con Cher, a quien conoció durante la boda de Madonna y Sean Penn, en 1985 (su relación fue tiempo después). Getty Images - WireImage

Tom Cruise y Penélope Cruz en el set de Vanilla Sky, en Times Square. El actor insistió en que no empezaron a salir hasta después de que él se divorció de Nicole Kidman, en 2001. Getty Images - WireImage

Su segundo matrimonio llegó en la víspera de la Navidad de 1990 de la mano de Nicole Kidman (56), con quien había compartido pantalla en Días de trueno, el año anterior. Lo que parecía ser un romance idílico, con dos hijos de por medio (adoptaron a Isabella y Connor), terminó once años después en uno de los divorcios más inesperados y herméticos de Hollywood, en el cual el rechazo de la actriz a la Cienciología habría tenido un rol decisivo. Un dato no menor es que, como los menores siguieron el camino religioso de su padre, quedaron a cargo de él y dejaron de ver a su madre, dado que la Cienciología cataloga como “personas supresivas” a quienes abandonan sus filas y alienta al resto de los familiares a cortar sus lazos con ellos.

Tom y Nicole Kidman fueron una de las parejas más poderosas de Hollywood, pero terminaron tan mal que hasta el día de hoy evitan cruzarse. Getty Images - WireImage

Con Nicole Kidman y sus dos hijos, Connor e Isabella, en Sídney, en 1996. Getty Images

Una década más tarde, y un noviazgo con Penélope Cruz de por medio, su divorcio de Katie Holmes tras seis años de casados fue igual o más sorpresivo que el de Kidman, no sólo para los fans de “TomKat”, como los medios apodaban a la pareja, sino para el propio Tom Cruise, quien aseguró en una entrevista que no se lo esperaba. Según trascendió, la Cienciología habría sido nuevamente un factor clave, dado que la actriz quería “proteger” a Suri, su hija en común (que entonces tenía seis años), y evitar que se iniciara en esa religión. En once días, Holmes obtuvo la sentencia de divorcio que le garantizó la custodia primaria de su única heredera, y se mudó con ella a Nueva York, donde viven juntas hasta el día de hoy, lejos de la influencia de Tom.

Suri, Tom Cruise y Katie Holmes se divierten en una calesita en Pittsburgh, Pennsylvania, en octubre de 2011. Getty Images - WireImage

