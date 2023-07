En Italia. Las vacaciones de Camila Morrone con su mamá, Lucila Polak, y el encuentro con una estrella de Hollywood

escuchar

Camila Morrone está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel profesional gracias a su nominación a los premios Emmy como Mejor Actriz secundaria por la serie Daisy Jones and The Six. “Soy el ser humano más feliz y agradecido”, escribió en su cuenta de Instagram. Camila, de 26 años, se separó de Leonardo DiCaprio a fines de agosto de 2022 y desde entonces se muestra sola, pasándola bien con amigos.

Espléndida, posa con el mar Mediterráneo como telón de fondo.

Camila, en uno de los balcones del hotel Le Sirenuse, en Positano.

Aunque, esta vez, su gran compañera de viaje no es otra que su mamá, la argentina Lucila Polak (47), ex novia de Al Pacino. Juntas estuvieron en Positano y se hospedaron en el exclusivo hotel Le Sirenuse. En su recorrido por la costa Amalfitana también recalaron en Ravello, donde se encontraron con Sofía Vergara, muy amiga de Lucila, que acaba de separarse de Joe Manganiello tras siete años de matrimonio.

Con un exquisito plato de pastas en el restaurante del hotel, que tiene una estrella Michelin

Lucila posa espectacular en una playa de Positano.

Camila, durante un paseo por el encantador pueblo de la costa Amalfitana, fotografiada por su mamá.

Sin dejar de rol de modelo e influencer, la actriz se lució con sus outfits de verano durante las soñadas vacaciones con su mamá.

Madre e hija se encontraron con Sofía Vergara y otra de sus amigas.

