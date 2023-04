¿Hubo beso o no? Harry y Meghan protagonizaron un momento romántico durante un partido de la NBA

escuchar

E l lunes 24, el público presente en el estadio Crypto.com Arena que fue a vibrar con el juego de playoffs de Los Angeles Lakers contra los Memphis Grizzlies se sorprendió con la presencia de los duques de Sussex, el príncipe Harry (38) y Meghan Markle (41), en uno de los palcos, quienes dejaron por un rato su rol de padres para disfrutar de un espectáculo deportivo en el que se impusieron los Lakers, liderados por LeBron James. Y no fueron los únicos famosos alentando a ese equipo: Adam Sandler, Kim Kardashian y su hijo Saint West también dijeron presente. Esta es la primera aparición pública de Meghan desde que se supo que no viajará con Harry a la coronación de Carlos III, el 6 de mayo, porque ese mismo día su hijo Archie cumplirá 4 años. Ella prefiere quedarse en California con sus hijos, dado que su marido no tendrá un papel importante en la ceremonia y, según varios de sus amigos, Harry cumplirá con su obligación en el histórico acontecimiento, pero regresará a su casa apenas pueda, para festejar el cumpleaños de su primogénito.

Meghan eligió un conjunto de pantalón corto y chaqueta en color rosa de la marca Staud, que combinó con stilettos Aquazzura y cartera Prada. A su lado, Harry con jeans, remera, blazer y zapatillas blancas. Getty Images

Con esta salida, la duquesa de Sussex hizo su primera aparición en público desde que se supo que no estará presente en la coronación de su suegro, el rey Carlos III, el próximo 6 de mayo. Getty Images

Aunque quisieron pasar inadvertidos, los descubrió la Kiss Cam, y Harry casi logra besar a su mujer delante de todos. Getty Images

Fans de Los Angeles Lakers, vibraron con el emocionante partido de playoffs y, al final, celebraron la victoria de los liderados por LeBron James. Getty Images

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. foto: Matías Salgado @matiasjsalgado

