Entramos a la fiesta. Las fotos de los 15 de Taína, la hija de Valeria Mazza: un “bosque encantado”, música y robots

Lo soñaron, lo planearon y lo hicieron realidad en familia. El sábado 22, Taína Gravier, la menor de los cuatro hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, cumplió 15 años y lo celebró con una fiesta para doscientos invitados y con temática de “bosque encantado” en el jardín de su casa, en Acassuso. Y tanto sus padres como sus hermanos mayores, Balthazar, Tiziano y Benicio, estuvieron en cada detalle para que la “princesita” de la casa tuviera una noche memorable. “Todavía seguimos disfrutando del cumple que fue tan deseado, tan esperado. Desde que nació Taína, hablábamos de su cumple de 15, nuestro deseo era que lo festejara y poder hacerlo juntos”, le cuenta Valeria a ¡HOLA! Argentina. Y sigue: “Nosotros somos muy de festejar, y los cumpleaños son días muy especiales. Armamos el cumple con mucho amor. El padre organizaba, yo ayudaba y Taína opinaba, así que fue muy divertido”.

Taína, que está cada día más parecida a su mamá, recibió a 200 invitados: fue la camada completa del colegio Northlands, también amigos de toda la vida y familiares. Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

La cumpleañera –en la foto está con sus hermanos Benicio y Tiziano– llevó un vestido con corset realizado en red de canutillos, escote halter con breteles, y falda en capas en gasa de seda natural, muselina y satén de seda natural con ruedo irregular diseñado por Benito Fernández. Lo complementó con botas de inspiración motoquera. Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

Una pareja con antorchas alumbra el “bosque encantado”. Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

Hacerlo en La Barranca, la casa familiar, jamás estuvo en discusión: desde el principio querían que Taína estuviera cómoda. Lo mismo que los invitados: la camada completa de compañeras del colegio Northlands, amigos de toda la vida y las familias que, en todos los casos, conocen muy bien la buena fama que tienen los Gravier-Mazza como anfitriones de lujo. “Llamamos a gente que es especial en nuestra historia, como Schuster, que hizo el catering de nuestro casamiento y acá nos acompañó una vez más –hubo sushi, una mesa con delicias italianas y parrilla a lo largo de toda la noche, además de mesa de dulces y una espectacular chocotorta, a pedido de la cumpleañera–. También a Roggerone, que hizo esa carpa increíble en el Hipódromo cuando nos casamos y ahora montó en casa una carpa divina, que era medio abierta, para integrar el jardín, porque la idea era un bosque encantado. Colgamos muchísimas lucecitas, yo misma me subí a la escalera para poder decorar los árboles. Después, le pedimos a Benito Fernández, que es amigo de toda la vida, que hiciera el vestido. Ella tenía muy claro lo que quería, le fue indicando y él, que es un amor como persona, la escuchó y la interpretó. Y para el cambio de look, como Taína es muy de usar jeans, fue a Kosiuko, que le encanta, y le hicieron dos cambios. Así que tuvo sus tres looks copadísimos y los últimos los complementó con unas botas plateadas de Ricky Sarkany”.

Por pedido especial de la cumpleañera, el menú estuvo coronado por una espectacular chocotorta, que es su postre favorito. Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

¡Que siga el baile! El momento del show de bailarines vestidos de robots iluminados con leds. Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

También hubo cotillón con luces. Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

A lo largo de la noche Tai lució otros dos cambios, ambos de Kosiuko: este era jean y top, bordados con 50 mil brillitos especialmente para ella, que complementó con texanas plateadas de Ricky Sarkany Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

Alejandro con su princesita, que en la foto posa con el tercer cambio: blazer, top y shorts con brillos.

Por otra parte, todos los arreglos florales los hizo una gran amiga de Valeria y de su hermana, que se vino desde Rosario con todo lo necesario para armarlos. “Fue todo bastante casero y sencillo, todo pensado con mucho amor. Para el cotillón pusimos algo de luces y sumamos unos pilusos, que a Taína le divertían, y para darle un toque diferente, los llevé a una fábrica para ponerle unos apliques divertidísimos de brillos. Cada uno de la familia puso desde su lugar creatividad, trabajo y amor para pasar una linda noche. ¡Y Ale pudo cumplir el sueño de bailar el vals con su princesa!”, cerró la top model y empresaria.

Sus padrinos, Papo Roca y Lulu Cahen D’Anvers, que además dijo unas palabras, estuvieron a su lado cuando le cantaron el “Feliz cumpleaños” y cortaron la riquísima torta. Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

Taína, que es cantante –ya debutó en el festival Warmichella– y está dando sus primeros pasos en el mundo de la moda, bailó el vals con su hermano mayor, Balthazar. Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

Una imagen de los livings que se armaron en la casa familiar. Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

Los Gravier-Mazza en pleno: Tiziano, Benicio, Valeria, Taína, Alejandro y Balthazar posan para el álbum familiar. Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

Junto a Vicky Fariña y Papo Roca, íntimos de la familia. Fotos: Omar Diaz y Horacio Perez_Bruno Arougueti HP-BA

La fiesta siguió hasta las seis de la mañana y Taína, que da sus primeros pasos en el mundo de la moda (ya protagonizó una campaña gráfica y es toda una influencer, tiene 77,6 mil seguidores en Instagram) y se luce como cantante (debutó el año pasado en el festival Warmichella), sin duda guardará para siempre el recuerdo de esa noche en la que fue la protagonista de su sueño cumplido.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. foto: Matías Salgado @matiasjsalgado

