Igualita a mamá: es la hija de una modelo top de los 90 y confirmó por qué va camino a convertirse en ícono fashion

La modelo y actriz reversiona con un toque personal el estilo chic heredado de su madre
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En sus últimas apariciones públicas, Kaia Gerber (24) dejó en claro que ya no es sólo la hija de una de las supermodelos más icónicas de todos los tiempos, sino una de las figuras más prometedoras de la moda y la actuación.
La modelo y actriz recorrió Nueva York junto al actor Homer Gere (26), hijo de Richard Gere, para promocionar The Shards, la nueva serie dramática de Ryan Murphy que los tiene como protagonistas. El encuentro despertó la nostalgia de quienes recuerdan el romance (que incluyó matrimonio) que sus padres vivieron en los años 90.
Tres décadas después, la historia suma un guiño inesperado: ahora son sus hijos quienes comparten pantalla. En cada evento, Kaia volvió a demostrar que sus elecciones fashion siempre son acertadas, con looks que evocan el estilo de su madre: minimalista, sensual y atemporal.
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