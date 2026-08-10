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Igualita a mamá: es la hija de una modelo top de los 90 y confirmó por qué va camino a convertirse en ícono fashion

La modelo y actriz reversiona con un toque personal el estilo chic heredado de su madre

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La hija de Cindy Crawford acaparó todas las miradas en la première de su nueva serie The Shards en el SVA Theatre de Nueva York con un Valentino de inspiración lencera, bordado con cristales plateados sobre una base nude
La hija de Cindy Crawford acaparó todas las miradas en la première de su nueva serie The Shards en el SVA Theatre de Nueva York con un Valentino de inspiración lencera, bordado con cristales plateados sobre una base nudegetty Images

En sus últimas apariciones públicas, Kaia Gerber (24) dejó en claro que ya no es sólo la hija de una de las supermodelos más icónicas de todos los tiempos, sino una de las figuras más prometedoras de la moda y la actuación.

Por las calles de Nueva York, Kaia lució un vestido midi de satén con cuello barco y aire noventoso, que combinó con anteojos oscuros, mules “Hidden Ambition” de Herbert Levine y una cartera Aupen
Por las calles de Nueva York, Kaia lució un vestido midi de satén con cuello barco y aire noventoso, que combinó con anteojos oscuros, mules “Hidden Ambition” de Herbert Levine y una cartera Aupengetty Images

La modelo y actriz recorrió Nueva York junto al actor Homer Gere (26), hijo de Richard Gere, para promocionar The Shards, la nueva serie dramática de Ryan Murphy que los tiene como protagonistas. El encuentro despertó la nostalgia de quienes recuerdan el romance (que incluyó matrimonio) que sus padres vivieron en los años 90.

Al mejor estilo de Carolyn Bessette, lució un vestido lencero con pañuelo blanco y anteojos durante un paseo por el Lower East Side. Un look que recordó de inmediato a una de las escenas más icónicas de la serie Love Story, también producida por Ryan Murphy
Al mejor estilo de Carolyn Bessette, lució un vestido lencero con pañuelo blanco y anteojos durante un paseo por el Lower East Side. Un look que recordó de inmediato a una de las escenas más icónicas de la serie Love Story, también producida por Ryan Murphygetty Images

Tres décadas después, la historia suma un guiño inesperado: ahora son sus hijos quienes comparten pantalla. En cada evento, Kaia volvió a demostrar que sus elecciones fashion siempre son acertadas, con looks que evocan el estilo de su madre: minimalista, sensual y atemporal.

Más tarde, Kaia volvió a rendir homenaje al estilo de su madre con un vestido tejido rojo vibrante de Alaïa (colección otoño 2026), que acompañó con sandalias de The Row, cartera Aupen y anteojos Hanrej
Más tarde, Kaia volvió a rendir homenaje al estilo de su madre con un vestido tejido rojo vibrante de Alaïa (colección otoño 2026), que acompañó con sandalias de The Row, cartera Aupen y anteojos Hanrejgetty Images
Para el afterparty apostó por un diseño más audaz, con tirantes transparentes y espalda descubierta. A su lado, Homer Gere, su compañero de elenco
Para el afterparty apostó por un diseño más audaz, con tirantes transparentes y espalda descubierta. A su lado, Homer Gere, su compañero de elencogetty Images
Cindy Crawford y Richard Gere, la pareja dorada de los 90. Marcaron época como uno de los matrimonios inolvidables de Hollywood
Cindy Crawford y Richard Gere, la pareja dorada de los 90. Marcaron época como uno de los matrimonios inolvidables de Hollywoodgetty Images
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