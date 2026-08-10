Igualita a mamá: es la hija de una modelo top de los 90 y confirmó por qué va camino a convertirse en ícono fashion

En sus últimas apariciones públicas, Kaia Gerber (24) dejó en claro que ya no es sólo la hija de una de las supermodelos más icónicas de todos los tiempos, sino una de las figuras más prometedoras de la moda y la actuación.

Por las calles de Nueva York, Kaia lució un vestido midi de satén con cuello barco y aire noventoso, que combinó con anteojos oscuros, mules “Hidden Ambition” de Herbert Levine y una cartera Aupen getty Images

La modelo y actriz recorrió Nueva York junto al actor Homer Gere (26), hijo de Richard Gere, para promocionar The Shards, la nueva serie dramática de Ryan Murphy que los tiene como protagonistas. El encuentro despertó la nostalgia de quienes recuerdan el romance (que incluyó matrimonio) que sus padres vivieron en los años 90.

Al mejor estilo de Carolyn Bessette, lució un vestido lencero con pañuelo blanco y anteojos durante un paseo por el Lower East Side. Un look que recordó de inmediato a una de las escenas más icónicas de la serie Love Story, también producida por Ryan Murphy getty Images

Tres décadas después, la historia suma un guiño inesperado: ahora son sus hijos quienes comparten pantalla. En cada evento, Kaia volvió a demostrar que sus elecciones fashion siempre son acertadas, con looks que evocan el estilo de su madre: minimalista, sensual y atemporal.

Más tarde, Kaia volvió a rendir homenaje al estilo de su madre con un vestido tejido rojo vibrante de Alaïa (colección otoño 2026), que acompañó con sandalias de The Row, cartera Aupen y anteojos Hanrej getty Images

Para el afterparty apostó por un diseño más audaz, con tirantes transparentes y espalda descubierta. A su lado, Homer Gere, su compañero de elenco getty Images

Cindy Crawford y Richard Gere, la pareja dorada de los 90. Marcaron época como uno de los matrimonios inolvidables de Hollywood getty Images