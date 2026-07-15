Imágenes surrealistas: el príncipe Harry tomó una clase de yoga con cabras durante su visita al Reino Unido

En un viaje marcado por la emoción, el duque de Sussex se reecontró con su padre, el rey Carlos III, junto a su mujer, Meghan Markle, y sus dos hijos. Y luego cumplió con el peculiar compromiso
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Su viaje al Reino Unido fue una experiencia intensa y emotiva. Si bien el príncipe Harry desembarcó en Londres para participar en los eventos oficiales del “One Year to Go” para los próximos Juegos Invictus que se celebrarán en Birmingham en 2027, lo cierto es que su estadía de cinco días marcó de manera sensible su paso por Reino Unido. Sobre todo, por el reencuentro privado que mantuvo con su padre, el rey Carlos III, y la reina Camilla junto a su mujer Meghan Markle y sus dos hijos, Archie (7) y Lilibet (5) en Highgrove House (hacía cuatro años que el monarca no recibía al duque de Sussex y su familia).
En su breve y comentadísima visita, Harry participó de distintas actividades solidarias, entre ellas, una sesión de yoga en un corral con cabras junto a doscientos chicos, organizada por la Fundación Scotty’s Little Soldiers, la ONG británica que acompaña a los hijos de militares muertos.
Tras la sesión, donde se invitó al grupo a “sentir la libertad y la presencia de los animales”, el hijo menor de Lady Di improvisó una conferencia de prensa. Allí reveló que todos los aniversarios de su madre los recuerda con una torta de limón glaseado y confesó que, en sus días más tristes, sus hijos y su perro enseguida le sacan una sonrisa. “La cuestión es que una risa al final de un día duro es la mejor medicina”, reflexionó.
Actualmente, Harry y Meghan atraviesan un sensible momento después de que el Tribunal Superior de Londres desestimara, el 7 de julio, la demanda presentada por la pareja y otros seis demandantes –entre ellos, Elton John, su marido David Furnish y la actriz Elizabeth Hurley contra Associated Newspapers Limited (ANL), grupo editor del Daily Mail, al considerar que no se demostró que el medio utilizara métodos ilícitos para recopilar información privada sobre los demandantes.
El fallo representa un duro revés para Harry, quien desde hace años mantiene un enfrentamiento judicial contra la prensa británica a la que responsabiliza no sólo del acoso que sufrió durante su infancia, sino también por la presión mediática mediática que vive su mujer desde que hicieron pública su relación en 2016.
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