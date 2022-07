Impactante y sensual. La original elección de Kim Kardashian que se convirtió en su sello personal a la hora de vestir

Si bien salieron a la luz en 2017, en una colección crucero creada por Demna Gvasalia para Balenciaga, los pantaleggings sin dudas se volvieron furor de la mano de Kim Kardashian (41). No por nada la marca italiana la eligió como nueva imagen de la casa junto a Justin Bieber e Isabelle Huppert. “Me enamoré de la moda y hay muchas personas que me inspiran. Es como un sueño que al despertar llevo prendas increíbles, pruebo cosas nuevas y me arriesgo. Estoy abrumada”, dijo la celebrity tras recibir el Premio de la Moda en la ceremonia de los People’s Choice Awards, celebrada en California el año pasado.

El 5 de julio, Kim desembarcó en el París Fashion Week con total look de Balenciaga: pantalegging verde neón, top camuflado, lentes modelo Mask Butterfly y cartera metalizada. Getty Images

En una versión más casual en tono nude, Kim es sorprendida después de una sesión de fotos para su línea de ropa Skims. Getty Images

Con una de las últimas creaciones de Balenciaga para su colección de verano 2022: body de cuello alto confeccionado en encaje de flores.

Fashionista apasionada, Kim se convirtió en la reina de los pantaleggings

Fashionista como pocas, ya la vimos lucir estas leggings que cubren por completo la pierna hasta fusionarse con el calzado y cuestan 3.500 dólares, en escenarios como la Met Gala o el front row del París Fashion Week. El look suele ser más o menos el mismo. La idea no es otra que derrochar sensualidad con la prenda spandex adherida a su cuerpo.

Para su monólogo de apertura en el popular programa Saturday Night Live, lució un diseño de terciopelo de Balenciaga nunca antes visto de la colección verano 2022.

La ex de Kanye West con un vestido de escote profundo, ruedo irregular y guantes incorporados y pantaleggings de spandex del mismo color.

Con un bodysuit de la casa italiana perteneciente a la colección Speed Hunters 2018 valuado en 2.500 dólares. Getty Images

El rosa se convirtió en uno de sus colores preferidos dentro de su guardarropa.