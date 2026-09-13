Influencer internacional: un retiro de juventud y una cita muy top en Nueva York para Juliana Awada

Los viajes siempre formaron parte de la vida de Juliana Awada (52), mucho antes de ser famosa. La moda, su gran pasión, la llevaba por el mundo. Y tras separarse, le tomó el gusto a crecer como influencer, “especialmente cuando las propuestas son afines a mi estilo de vida saludable y a mi gusto por la moda”, le dijo Juliana a ¡HOLA! Argentina.

Durante su estadía, se hizo el tratamiento Máster Detox que incluyó chequeos médicos, sesiones de crioterapia, reflexología y masajes terapéuticos

A fines de agosto pasado, la invitaron a una miniescapada por los Alpes suizos para hacer un retiro wellness en la exclusiva clínica La Prairie, un centro de salud, belleza y rejuvenecimiento ubicado en la ciudad de Montreux, que combina servicios médicos de última tecnología con programas de bienestar, nutrición y fitness. Frente a una soñada postal del lago Lemán, Juliana se realizó el tratamiento Máster Détox en su semana de pausa.

Fiel a su estilo de vida saludable, Juliana además practica yoga, running, tenis y en sus escapadas a su refugio de Villa La Angostura, hace trekking y juega al golf

El plan incluyó chequeos médicos –con análisis de ADN, estudio de microbiota intestinal y evaluaciones de longevidad–, régimen nutricional antiinflamatorio personalizado y sesiones de crioterapia, reflexología y masajes terapéuticos, entre otros servicios.

Awada posa en las instalaciones del lugar, el favorito de figuras como Carla Bruni, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, entre otras

Durante su estadía, mantuvo un plan nutricional antiinflamatorio propuesto por los especialistas del lugar David Alessandria / Jean-Marie M

Desde hace varios años Juliana abraza la alimentación consciente, la práctica diaria de ejercicio y una reconexión profunda con la naturaleza. Y así lo narra y muestra en sus redes sociales y en su libro Raíces: “Llevar una vida natural implica cuidar el cuerpo desde adentro hacia afuera y, en este camino, somos nuestra propia brújula”.

Tras un corto paso por Buenos Aires (estuvo en la fiesta de Fundaleu), viajó a Nueva York para asistir a una comida oficiada por Moncler, una marca de moda y abrigo de lujo, en Gotham Hall

Juliana compartió una comida de lujo junto a otras celebrities. Cher, Madonna, Anne Hathaway y Julia Roberts también dijeron presente

Lookeada con una falda de Moncler, Serena Williams posó con el campeón olímpico de esquí, el brasileño Lucas Pinheiro Braathen

De Suiza voló a Buenos Aires por poco tiempo. Y luego partió a Nueva York, un destino que adora, y donde participó de una comida como invitada especial de la marca Moncler, que presentó su última colección con una primera fila muy top: de Serena Williams a Julia Roberts.