Influencer internacional: un retiro de juventud y una cita muy top en Nueva York para Juliana Awada

Allá lejos en el tiempo quedó su agenda de primera dama: ahora volvió de lleno a la moda, su gran pasión, y a hacer colaboraciones en las redes con marcas de lujo
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Los viajes siempre formaron parte de la vida de Juliana Awada (52), mucho antes de ser famosa. La moda, su gran pasión, la llevaba por el mundo. Y tras separarse, le tomó el gusto a crecer como influencer, “especialmente cuando las propuestas son afines a mi estilo de vida saludable y a mi gusto por la moda”, le dijo Juliana a ¡HOLA! Argentina.
A fines de agosto pasado, la invitaron a una miniescapada por los Alpes suizos para hacer un retiro wellness en la exclusiva clínica La Prairie, un centro de salud, belleza y rejuvenecimiento ubicado en la ciudad de Montreux, que combina servicios médicos de última tecnología con programas de bienestar, nutrición y fitness. Frente a una soñada postal del lago Lemán, Juliana se realizó el tratamiento Máster Détox en su semana de pausa.
El plan incluyó chequeos médicos –con análisis de ADN, estudio de microbiota intestinal y evaluaciones de longevidad–, régimen nutricional antiinflamatorio personalizado y sesiones de crioterapia, reflexología y masajes terapéuticos, entre otros servicios.
Desde hace varios años Juliana abraza la alimentación consciente, la práctica diaria de ejercicio y una reconexión profunda con la naturaleza. Y así lo narra y muestra en sus redes sociales y en su libro Raíces: “Llevar una vida natural implica cuidar el cuerpo desde adentro hacia afuera y, en este camino, somos nuestra propia brújula”.
De Suiza voló a Buenos Aires por poco tiempo. Y luego partió a Nueva York, un destino que adora, y donde participó de una comida como invitada especial de la marca Moncler, que presentó su última colección con una primera fila muy top: de Serena Williams a Julia Roberts.
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