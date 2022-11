Invitadas de lujo. Juana Viale y su hija Ámbar brillaron en una fiesta de moda en Rosario

escuchar

Fue un viaje relámpago: por unas pocas horas y con un efecto único. La visita de Juana Viale (40) y de su hija, Ámbar de Benedictis (19), revolucionó la ciudad de Rosario el jueves 10. Madre e hija viajaron como invitadas especiales a la gran fiesta de Melocotón, la conocida marca de indumentaria que celebra sus 40 años en la moda argentina. El party, uno de los eventos más esperados del año en Santa Fe, incluyó un superdesfile y un cóctel para trescientas personas. Los dueños y fundadores de la empresa, los hermanos Andrea (58) y Federico Garrone (62), son nacidos en Rosario y fue allí donde, en la década de los 80, instalaron la fábrica de ropa y su primera tienda. La celebración se hizo en un lugar soñado y que no suele estar abierto público: los jardines del Consulado General de Italia, que tiene un edificio declarado patrimonio histórico (proyectado en 1927 por los arquitectos José Gerbino y Leopoldo Schwarz, según el estilo denominado “eclecticismo academicista”), ubicado en Bulevar Oroño y Montevideo.

Madre e hija, llegando, el jueves pasado, al megadesfile por los 40 años de Melocotón.

La presencia de la nieta de Mirtha Legrand y de Ámbar fue una sorpresa para todos, ya que es difícil que madre e hija coincidan en un evento. Andrea Garrone, la anfitriona de la noche, es íntima de Marcela Tinayre y también de sus herederas. Desde hace muchos años, Marcela, Andrea y sus familias comparten viajes y vacaciones. Las une una profunda amistad que, a partir de 2020, cuando las dos enviudaron (Marcela, de Marcos Gastaldi y Andrea, de Juan Alberto Nyffenegger) se hizo todavía más fuerte e incondicional. Si bien Marcela no pudo asistir al aniversario de Melocotón, se mantuvo en contacto por permanente por celular.

Juana y Ámbar viajaron especialmente para acompañar a Andrea Garrone, dueña de la marca e íntima amiga de Marcela Tinayre.

BRILLO Y BELLEZA EN PRIMERA FILA

El 10, después de tres horas de viaje desde Buenos Aires, la conductora de Almorzando con Juana y su hija recalaron en Rosario. Las acompañó César Eloy, una suerte de guía espiritual de Juana. Fueron directamente a un hotel en pleno centro para producirse y estar listas, a las 19, para hacer su entrada triunfal al Consulado de Italia, donde fueron recibidas por Marco Bocci, cónsul general de Italia en esa ciudad santafesina.

Conjunto de top y pantalón de lentejuelas, al que Juana le sumó un blazer.

Juana eligió un outfit by Melocotón a puro brillo: pantalón Oxford de lentejuelas en color negro (realizado especialmente para ella) que acompañó por una musculosa, blazer negro y zapatillas. Ámbar impactó con un conjunto de mini y chaqueta a cuadros en blanco y negro, que combinó con borcegos. Cada una con su look y enormes sonrisas cómplices, aplaudieron desde la primera fila las propuestas de Rock and Love, la colección primavera-verano 2023.

La presencia de Juana y Ámbar fue una sorpresa para todos: es difícil que madre e hija coincidan en un evento.

En el desfile también se mostró un adelanto de los diseños –que se siguen fabricando en Rosario y que, desde hace cinco años, se confeccionan con máquinas italianas– de la próxima temporada de invierno. Después de brindar y soplar las 40 velitas en una torta gigante, madre e hija volvieron a Buenos Aires: Juana tenía que grabar el programa del domingo, en el que se emitió la entrevista exclusiva que le hizo a Chris Martin, de Coldplay; y Ámbar, debía retomar su agenda y sus clases de Comunicación en la Universidad de San Andrés.

La nieta de Mirtha Legrand, en el Consulado General de Italia.

La conductora y su hija, en primera fila, rodeadas por el cónsul general de España, Jaime González Castaño (izquierda) y por César Eloy, el amigo uruguayo de Juana.

Algunas de las propuestas de Rock and Love, la nueva colección de la marca rosarina.

El edificio de estilo ecléctico academicista de 1927 en donde está el Consultado General de Italia, en Rosario, fue el marco para presentar la nueva colección.

El cónsul general de España, Jaime González Castaño, conversa con Juana.

Los hermanos Federico y Andrea Garrone, creadores de la marca, posando no bien concluyó el desfile.

Juana y Ámbar, junto con los hermanos Garrone, que crearon la marca de indumentaria en la década de los 80.

La influencer Titi Vázquez, delante de la torta de tres pisos por los 40 años de Melocotón.

De izquierda a derecha: Marco Bocci, cónsul general de Italia en Rosario, Federico y Andrea Garrone, Juana y Ámbar.

