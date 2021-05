Juliana Giambroni. Presenta a Dante, su tercer hijo, en su casa de Nordelta

Es una madre con todas las letras. Juliana Giambroni (32) nos abre las puertas de su casa con su bebé de ocho meses, Dante Di Chiara, en brazos. Mientras la peinan y maquillan para la producción, ayuda a sus hijos mayores, Olivia (11) y Milo (8) Martínez –fruto de su matrimonio con Mariano Martínez– con el homeschooling. “Soy capaz de hacer malabares para acomodar los horarios y cumplir con todo”, reconoce. Hace cinco años que está en pareja con el empresario Matías Di Chiara (35) y hace ocho meses tuvieron su primer hijo juntos. Desde su casa de Nordelta, la modelo recibe a ¡HOLA! Argentina y comparte cómo son sus días de mamá todoterreno. “Soy un poco obsesiva, los acompaño en todo, me gusta estar presente y, por suerte, mi trabajo me lo permite. Soy más relajada con cosas como el colegio. En este último tiempo, que todo es virtual, a veces les cuesta concentrarse siete horas seguidas delante de la pantalla y los entiendo. Por eso, a veces decido priorizar su salud mental y los ayudo bastante para que no se les haga tan pesado”.

–Después de siete años, volviste a tener un bebé en casa. ¿Te es más fácil por la experiencia?

–No me relajé demasiado, porque al haber pasado tanto tiempo fue como empezar de nuevo, así que estoy como primeriza y sin despegarme. El bebé me acompaña a todos lados, por ahí en lo que ya no soy tan exigente es con los horarios y rutinas. Seguimos haciendo colecho, imaginate que con Oli y Milo dormí hasta que empecé a convivir con Maty. Llegó un momento que ya no daba mandarlo al otro cuarto. [Risas].

–¿Cómo fue parir en plena pandemia? ¿En algún momento tuviste miedo?

–No soy miedosa, durante todo el embarazo estuve en contacto con mi obstetra, que es el mismo de mis dos embarazos anteriores, y nunca dejé de hacerme todos los chequeos correspondientes. Recién al momento del parto los nervios estuvieron presentes. Ingresé a la clínica bastante relajada, con 4 de dilatación, pero fue el que más me costó. Pensé que el tercero salía en dos pujos, pero fueron ocho largas horas. Por suerte, en dos días ya estábamos en casa.

–¿Cómo lo recibieron sus hermanos, Olivia y Milo?

–¡Los chicos estaban muy ansiosos! Hace rato que me pedían tener un hermanito. El día que volvimos llenaron la casa con globos, carteles y cocinaron para recibirnos. Fueron y son de gran ayuda en todo momento.

–A Olivia se la ve muy conectada con su hermano menor.

–Sí, le gusta. Está entrando en la preadolescencia, es una etapa complicada, pero tenemos una relación muy linda, me ayuda en todo. Desde chiquita tiene mucho carácter y es muy decidida en todo lo que hace. Es muy estructurada en el colegio, en sus actividades, y eso a veces nos hace discutir porque con tal nivel de exigencia me vuelve loca. Además, le encanta estar al tanto de todo, opina hasta sobre política y se mantiene informada de las últimas noticias.

–¿Cómo es Dante? ¿A quién lo ves más parecido?

–Es el calco de su papá, hasta en los detalles más mínimos, es muy dulce, bueno y simpático, en eso creo que se parece a mí. Está muy estimulado por sus hermanos, es un bebé mimado por toda la familia.

–Es sorprendente la buena relación que mantienen con Mariano Martínez, el papá de los chicos. ¿Cuál es la clave?

–No sé si somos la familia ejemplar, pero sí nos mantenemos muy unidos, siempre hablamos mucho y nos gusta compartir planes que nos unan más aún. Vamos aprendiendo con experiencias y cosas que nos van pasando en la vida. Creo que nuestra clave es la comunicación.

–Se te ve feliz con Matías, ¿qué te enamoró de él?

–Pegamos flechazo cuando nos conocimos. Es muy entrador, simpático, dulce y atento a todo. Encontré un gran compañero, gran amante y, por sobre todo, un gran hombre con mis bebés más grandes.

–Estos últimos años se te vio más dedicada a la maternidad, ¿te gustaría retomar tus proyectos?

–Con pandemia y bebé se hizo todo más difícil, pero siempre trato de mantenerme activa. Con un grupo de amigas armamos un estudio donde hago a modo de hobby microblading (una técnica de maquillaje de cejas semipermanente) y algunas cositas relacionadas con el mundo de la medicina estética. Desde el año pasado tengo ganas de estudiar psicología y me estoy organizando para eso, de todos modos, ya retomé mi trabajo como modelo y empecé a trabajar con algunas de las marcas con que ya había trabajado. Esperemos que este año se den cosas nuevas.

