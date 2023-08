escuchar

“Just us” bien podría ser el nombre de uno de los temas de Under The Covers. Out Now!, el último álbum de canciones románticas que lanzó Julio Iglesias Jr (50). Pero no. Este brevísimo pero contundente enunciado es una declaración de amor lanzada a los cuatro vientos. En su cuenta de Instagram, el cantante confirmó que su corazón tiene dueña: la modelo, actriz e influencer Ariadna Romero (36). Nacida en Fomento, Cuba, Romero realizó gran parte de su carrera en Italia, donde vive desde 2009. Para los italianos, ella es una figura muy conocida no sólo por su paso por la pantalla grande, sino por su rol protagónico en programas de televisión. Con su belleza y talento, además, conquistó las pasarelas y, como se ve, también al segundo de los tres hijos que tuvieron Julio Iglesias e Isabel Preysler. Las redes sociales de ambos muestran que la relación –de la cual aún no se sabe cómo comenzó– avanza con velocidad: Julio Iglesias Jr, que vive en Miami, ya conoció a Leonardo, el hijo de 6 años que Ariadna tuvo con el modelo italiano Pierpaolo Petrelli, su segundo marido (antes, estuvo casada con el basquetbolista Lorenzo Gergati). Ahora falta ver si Julio Jr la presentará en sociedad. Al menos en las redes sociales, su hermana Tamara Falcó –una entusiasta del amor– ya le dio un like a esta nueva apuesta de su hermano.

La romántica foto en blanco y negro que los enamorados subieron de manera simultánea a sus cuentas de Instagram. Al “Sólo nosotros” que el cantante consignó debajo de la foto, Ariadna respondió inmediatamente con un “Te amo, mi vida”.

Leonardo, el hijo de la modelo y actriz, posa, a pura sonrisa, con Julio Jr, quien hace sólo dos meses anunció su ruptura con la modelo brasileña Vivi di Domenico.

En 2016, Ariadna recibió el premio italiano Eilat Diamonds “por la combinación perfecta de belleza y talento”: cada vez que aparece en la pantalla –trabajó en cine, como en el film Finalmente la felicità, y en televisión, en los programas Ballando con le Stelle y L’isola dei famosi– es aplaudida por la crítica.

Charisse Verhaert, la modelo belga con quien Julio Iglesias Jr estuvo casado desde 2012 a 2021, está en pareja con el bailarín Jay Sánchez y esperan juntos un hijo para fin de año.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: @matiasjsalgado