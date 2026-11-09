La diseñadora María Gorof nos revela la otra pasión (además de la moda) que comparte con su hija: “Me terminé enganchando”

Las mujeres de su familia fueron clave para que María Gorof (45) se convirtiera en una diseñadora exitosa, audaz y muy argentina. Durante su infancia, sus abuelas –profesora de Bellas Artes una, modista de alta costura la otra– ampliaron su mundo interior y le legaron la pasión por texturas, bastidores, colores y formas al punto que, a los 11 años, su inclinación por la moda y el dibujo ya eran notables. Una década después, y tras haber sellado su amor por lo visual trabajando en publicidad, fundó GOROF®, su propia marca, apoyada en una propuesta de diseño canchera, elegante y sensual. Referente del lujo contemporáneo argentino, sus vestidos se venden en Buenos Aires, Madrid y Los Ángeles, vistió a figuras como Sofía Vergara, Rossy de Palma, Esther Cañadas, Elsa Pataky, Natalia Oreiro, Dolores Fonzi y Antonela Roccuzzo, pero ninguna de sus creaciones la llena tanto de orgullo como su hija Mila (12), con quien comparte su pasión por montar a caballo.

“Amo los caballos, cuando estoy con un caballo siento una energía muy sanadora”, cuenta María Tadeo jones

–¿De dónde viene tu pasión por la moda?

–Mi abuela Coca, la mamá de mi papá, murió cuando yo tenía un año y medio, y aunque era más del mundo del arte, me dejó una máquina de coser Singer y una caja de costura, que ahora está toda achacada. Obviamente todavía conservo las dos cosas. Me las dejó porque yo era su primera nieta y, en ese momento, la única mujer de la familia, porque ella había sido madre de dos varones. Y mi nona Olga, la mamá de mi mamá, era modista de alta costura. En su casa, la máquina de coser estaba en la cocina. Yo faltaba al colegio y por ahí ella me ponía a pelar chauchas mientras me enseñaba a coser, a bordar o a tejer. Debe venirme de ellas dos.

–¿En qué encontrás inspiración para diseñar?

–Va cambiando y, en general, tiene que ver con lo que siento o estoy viviendo en el momento. Todo lo de alrededor te va impregnando, en todo hay algo que te inspira. Por ahí, estoy manejando y me empiezan a bajar ideas, formas, estructuras, o me empiezo a obsesionar con un escote, una figura, un textil…

Madre e hija mimando a Chacra Tadeo jones

–¿La marca tiene características que la identifican?

–Sí. Hay una colorimetría que puede variar un poco dependiendo de si quiero mostrar más esto o lo otro, aparece un plateado, o un dorado, más brillo o menos brillo… Pero tiene rasgos muy definidos, como el trabajo artesanal, los bordados y los detalles de terminación.

–Empezaste a diseñar muy joven. ¿Tu trabajo te sigue apasionando como al principio?

–Sí, me encanta, amo lo que hago. No sé qué haría si no me dedicara a esto. Lo que me pasa a veces es que tengo que ir buscando nuevos desafíos, como fue el de entrar con mi marca a Los Ángeles y a Madrid. Necesito el desafío y necesito la cita con el cliente, me nutre ese encuentro, no podría prescindir de esa reunión. Porque yo tengo que descubrir quién sos, entender qué te pasa, qué momento estás atravesando y crear algo dentro de mi visión que se lleve bien con todo eso tuyo para que cuando la gente te vea con mi vestido piense “Es perfecto para esa persona” y, al mismo tiempo, diga “Es Gorof”.

Amor incondicional entre la amazona y su caballo Tadeo jones

–¿Cómo es una clienta de Gorof?

–No hay un arquetipo definido, está la que me dice “Quiero entrar a la fiesta, estar correcta pero que nadie me mire”, y también está la que me dice “Quiero entrar a la fiesta y que todo el mundo se dé vuelta”. Es algo muy personal.

–¿Tenés una musa?

–No una puntual, tengo muchas. Me encantan las mujeres icónicas, Sophia Loren, Audrey Hepburn… Me gustan las mujeres bien plantadas, con personalidades fuertes.

Mientras Mila salta con Aurora, su mamá –montada en Chacra–, la mira orgullosa Tadeo jones

–Con los años vestiste a muchas mujeres famosas, de acá y de afuera. ¿Era tu fantasía cuando empezaste?

–Cuando empecé ni siquiera sabía cómo iba a ser mi camino, no tenía ni idea. Empecé a dibujar figurines en el living de mi casa siendo muy chica y de adolescente juntaba la plata para ir a comprarme la revista Vogue, en una época en la que no teníamos la información que hay ahora, no existía Fashion TV ni había redes sociales. Sí puedo decir que vestir a mujeres como Natalia Oreiro, Dolores Fonzi o Antonela Roccuzzo representa mucho para mí.

–¿Cómo fue el acercamiento con Antonela Roccuzzo?

–Estábamos en pleno Mundial, me llamó su estilista y me dijo “Antonela quiere tus vestidos”. Me pasaron las medidas y yo, de ver fotos suyas, armé los vestidos con alguien de mi equipo que tiene más o menos sus medidas. Armé un maniquí viviente para poder trabajar. Le hicimos los tres vestidos que quería, que compró, y se los mandamos a Rosario. Uno lo usó para una fiesta de 15 y yo me enteré que le quedó bien cuando vi la foto en la prensa.

Divina, juega a ser modelo de sus propios diseños Tadeo jones

–¿A quién o a quiénes te gustaría vestir?

–A Kate Moss, Bella Hadid, Kendall Jenner, Anya Taylor-Joy, Cate Blanchett, Meryl Streep, Marion Cotillard, Anne Hathaway, Dua Lipa, Rosalía… No sé, son muchísimas las que me gustan. Son mujeres que tienen algo que trasciende la pantalla o el escenario.

–¿A tu hija le gusta la moda?

–Tiene momentos, hay épocas en las que se engancha mucho y otras en las que no tanto. Nació metida en esto, viene al atelier y toca todo, abre los cajones, mira, pregunta. Me acompañó cuando viajaba a hacer desfiles al interior, estuvo conmigo cuando cerré desfiles en San Pablo y París, así que quizás se dedique a esto y me supere, o quizás no. De todos modos, yo quiero que encuentre lo que la apasiona.

“Mila tiene una inteligencia emocional que me enseña a poner en palabras temas que, para mí, implicaron años de terapia, años de entender”, dice la diseñadora Tadeo jones

–¿La ves parecida a vos?

–Sí, mucho. Tiene cosas mías acentuadas. Es leonina, es una leonina muy leonina. Re femenina, hasta más que yo, es muy cuidadosa, le gusta la imagen y tiene un ojo increíble. Ve más allá: ve las formas, los colores, las siluetas. Y me encanta porque también tiene una inteligencia emocional que me enseña a poner en palabras temas que, para mí, implicaron años de terapia, años de entender.

–¿Hablan o son más de entenderse sin hablar?

–Conversamos mucho sobre lo que le pasa, lo que quiere y lo que siente. Me pregunta y también trato de responder hasta donde ella quiere saber, hasta donde me pregunta. No voy más allá.

Con estilismos sincronizados, las protagonistas dejan claro que lo suyo es la moda. “Quizás mi hija se dedique a esto y me supere, o quizás no. De todos modos, yo quiero que encuentre lo que la apasiona”, confiesa María, quien fundó su marca en 2003 y, en la actualidad, también vende sus creaciones en Los Ángeles y Madrid Tadeo jones

–¿Qué actividades o momentos comparten?

–A veces compartimos mucho tiempo en el atelier, otras veces no tanto. Cuando visto una novia me suele acompañar. Y montamos juntas: compartir la experiencia de cómo vive cada una esa actividad nos hace felices. Yo empecé para acompañarla y me enganché. Amo los caballos, cuando estoy con un caballo siento una energía muy sanadora, como de libertad. También vemos juntas mucho cine clásico, como para contrarrestar la inmediatez de Tik Tok y del consumo de “dame ya”. Y nada de “adelantá”, porque la vida es así, en la vida no podés adelantar, hay que ser paciente. Y a ella le encanta.

–¿Estás en pareja?

–Estoy sola por elección. Tuve mis amores, pero en este momento estoy muy focalizada en mi hija, en mi marca y en mí. Mila tiene 12, una edad en la que todo empieza a cambiar para ella, y yo quiero estar muy pendiente.

“Vemos juntas cine clásico, como para contrarrestar la inmediatez de Tik Tok y del consumo de ‘dame ya’: nada de ‘adelantá’, porque en la vida no podés adelantar”, cuenta Tadeo jones

–¿Te gustaría enamorarte?

–Siempre que tuve relaciones más formales fue algo que se dio solo, nunca lo planifiqué. Es como que sucede: conozco a alguien y, de repente, todo se acomoda y la relación fluye.

A María le gustaría vestir a Kate Moss, Bella Hadid, Kendall Jenner, Anya Taylor-Joy, Cate Blanchett, Meryl Streep, Marion Cotillard, Anne Hathaway, Dua Lipa y Rosalía, entre otras divas Tadeo jones

Elsa Pataky con un diseño Gorof

Esther Cañadas es otra de las celebridades internacionales que elige la marca de la argentina

Rossy de Palma con una chaqueta de plumas de Gorof

Producción: Paola Reyes. Maquillaje: Agus Guerreiro (@agusguerreiro_). Peinado: Lucas Obredor (@lucasobredorhair). Agradecimientos: Gorof (@gorof), Chini Corrales (@chinicorrales) y Club Hípico del Norte (@hipicodelnortebsas).