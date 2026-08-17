La graduación de Cristian Castro: Terminó la secundaria a los 51, cantó una canción especial y su famosa madre causó sorpresa

Hay momentos que trascienden los escenarios y los éxitos profesionales. Para Cristian Castro su reciente graduación de la secundaria representó precisamente eso: la concreción de una meta personal que tuvo pendiente durante décadas. A sus 51 años, el cantante recibió su diploma rodeado de familiares, amigos y compañeros en una ceremonia organizada por la institución educativa Prepa W en Ciudad de México.

Cristian recibe la Medalla al Mérito de manos de Aarón Wornovitzky, director de Prepa W, tras terminar el bachillerato a distancia

Su madre, Verónica Castro –que sorprendió al llegar con bigotera de oxígeno–, no pudo ocultar la emoción: “Ya cumplió su palabra. Es difícil, pero no imposible”, comentó. “Hay que estudiar, es la única forma de salir adelante”, añadió la estrella de las novelas.

Verónica Castro, quien generó asombro y preocupación por su bigotera de oxígeno, se mostró muy emocionada al hablar en público

Con la voz entrecortada, también recordó que durante años imaginó este momento para su heredero: “Es una noche que no esperaba, la soñé, la imaginé en algún momento de mi vida cuando mi hijo creció, pero no se me dio hasta ahora”. Luego confesó el orgullo que siente por la perseverancia de Cristian: “Estoy feliz porque realmente él tenía una comezón... Él dijo: ‘Hasta que no termine, no voy a estar a gusto’. Yo felicito a mi hijo con todo mi corazón”. Por su parte, Cristian reconoció que terminar esta etapa representaba una deuda personal. “Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más”, declaró, adelantando su intención de continuar su formación académica, posiblemente en el área de Diseño Industrial.

Con birrete y toga, el cantante se deja ver feliz con su logro académico. Como madrina de esta camada de estudiantes, su madre le regaló a cada uno de los egresados una vela aromática y un rosario de plata

Uno de los momentos más entrañables de la noche llegó cuando el cantante tomó el mi crófono para dar una actuación especial. Frente a sus compañeros y allegados interpretó “Estudiar”, una canción que había grabado cuando era chico y que, según explicó, cobró un significado completamente nuevo en esta etapa de su vida.