Te contamos quién es el nuevo novio de Katie Holmes y con quién compartió la alfombra roja Cate Blanchett

AMOR PINTADO

Mientras muchos especulaban con una posible relación entre Katie Holmes (47) y su coprotagonista en Dawson Creek, Joshua Jackson (48), con quien presentó su nueva película, Happy Hours, la ex de Tom Cruise y padre de su única hija Suri fue fotografiada de la mano del pintor y dibujante estadounidense Jason Bard Yarmosky (39). Juntos llegaron a la avant-première de The Invite, el film protagonizado por Penélope Cruz, Olivia Wilde y Seth Rogen, en el cine Regal UA East Hampton. Si bien Katie no confirmó la relación se la vio muy relajada y de la mano de su acompañante. Tras su matrimonio con Cruise, Holmes mantuvo discretos romances con el actor Jamie Foxx, el chef Emilio Vitolo Jr. y el músico Bobby Wooten III.

La actriz Katie Holmes y el artista plástico Jason Bard Yarmosky fueron vistos cuando llegaron tomados de la mano a la avant-première de la película The Invite en el cine Regal UA East Hampton Getty Images - GC Images

¿Quién es el nuevo dueño de su corazón? Jason Bard Yarmosky es un artista nacido en Nueva York en 1987. Se graduó en Bellas Artes (BFA) en la School of Visual Arts de Nueva York en 2010 y su obra gira en torno a tres grandes temas: el envejecimiento, el paso del tiempo y la memoria. Expuso en importantes espacios como el Brooklyn Museum, el Crystal Bridges Museum of American Art, el San Antonio Museum of Art y el Guild Hall de East Hampton, además de galerías de Nueva York, Los Ángeles, París y Bruselas.

Jason Bard Yarmosky (39), flamante novio de la actriz Katie Holmes (47)

LA MEJOR COMPAÑÍA

La musa e imagen de Armani, Cate Blanchet (57), fue acompañada de su hijo, Ignatius Martin Upton, al desfile de la firma durante la Semana de la Moda en París. Una imagen que llamó mucho la atención, ya que la famosa actriz no suele mostrarse en público junto a ninguno de sus herederos. El hijo varón más chico de Cate y Andrew Upton –dramaturgo y guionista australiano con quien la estrella está casada desde 1997– tiene 18 años y se crio junto a sus hermanos alejados de los flashes en Australia.

Cate llevó un smoking, con cut-out en el saco, de la colección otoño-invierno 2025/2026 de Armani Privé. Su hijo eligió un canchero look sastrero de la firma Getty Images - Getty Images Europe

Sólo en muy pocas ocasiones acompañaron a su madre a una alfombra roja o una gala, aunque Ignatius hizo un cameo a los 8 años en la película Thor: Ragnarok, donde su madre interpretó a la malísima diosa Hela. Cate y Andrew son padres también de Dashiell John (24), Roman Robert (22) y Edith Vivian (11), quien fue adoptada en marzo de 2015.

A sus 5 años, Ignatius posa junto a su madre y Sandra Bullock en la gala de los Critics’ Choice Awards, en enero de 2014 Getty Images - FilmMagic, Inc