La nieta de Carlitos Balá. Laura Gelfi tiene 26 años, es cocinera y sigue los pasos de su abuelo: “Quiero honrarlo”

Con más de cincuenta mil seguidores en sus redes sociales, Laura Gelfi Balá (26) dice estar lista para dar su próximo paso. Feliz con la comunidad virtual que construyó desde que decidió compartir sus recetas de cocina en Instagram y Tik Tok, la nieta de Carlitos Balá (97) combinó su pasión culinaria con todo lo que aprendió junto a su abuelo para dar rienda suelta a su primer programa infantil, Mi casa de cupcake. “Ya grabamos varios capítulos, lo único que nos falta terminar de definir es el canal donde vamos a transmitirlo”, cuenta entusiasmada la joven cocinera, quien para su flamante proyecto adoptó Lala Balá como nombre artístico. “El programa es muy lindo porque tiene mucho de cocina, pero también hay música, baile… La idea es que los chicos aprendan a cocinar sano y rico y lo hagan con sus familias”, explica.

Una postal de su infancia con el entrañable y querido actor.

Por estos días, Laura prepara un programa de cocina infantil bajo la guía de Carlitos Balá y la producción de Fedra Duarte y Darío Carámbula. “Se llama Mi casa de cupcake”, cuenta. foto: Matias Salgado

–¿Qué te dijo Carlitos cuando le contaste del programa?

–Le encantó, está muy contento. A mí me emociona muchísimo porque siento que de algún modo es honrarlo. Mi abuelo logró construir un vínculo a lo largo del tiempo con las familias y los chicos y eso es parte de su legado que me gustaría preservar. El programa tiene guiños de él: por ejemplo, nos va a acompañar la “nieta” de Angueto, su perro invisible.

–Es un desafío el público infantil…

–Sí, lo sé. Para mí es muy fuerte seguir el mismo camino de mi abuelo; tampoco quiero parecerme a él porque Carlitos es único y así va a seguir siendo, pero sí me gustaría repetir sus enseñanzas y su manera de vivir. Sé que estoy preparada para esto: no sólo me recibí como profesional gastronómica en el IAG (Instituto Argentino de Gastronomía), también vengo estudiando y entrenándome en baile, canto y actuación. Si bien yo todavía no había nacido cuando Carlitos estaba en televisión, sí tuve la suerte de acompañarlo en las participaciones que hizo en tele y teatro. Es un mundo del cual me enamoré enseguida.

"Cocinarle a la gente que una aprecia también es una manera de decirles “Te quiero”, reflexiona. foto: Matias Salgado

–¿Él te dio algún consejo?

–Sí, lo primero que me dijo no bien le conté del proyecto fue: “No dejes de ser agradecida con la gente”. Y es algo que me marcó mucho porque eso lo viví con él. Lo veía en la calle cada vez que salíamos, cómo las personas le demostraban su cariño y él de verdad siempre valoró mucho eso. Más allá de que los grandes lo pararan o lo saludaran cuando caminábamos, era él quien que se quedaba hablando durante un largo rato. Entrar a una ferretería con él era no saber cuándo va a salir. Siempre tenía millones de historias para contar y cada una con sus remates. Carlitos y su mujer Marta –o sea mi abuela– son los amores de mi vida, su casa es mi segundo hogar. Mis abuelos tuvieron dos hijos, mi mamá Laura y mi tío Martín, que fue papá por primera vez hace ocho años, con lo cual fui nieta única durante casi veinte años de mi vida.

–¿Mantienen alguna rutina familiar?

–Sí, nos gusta la comida árabe, así que los domingos, más que comer pastas o asado, nos juntamos todos en lo de Carlitos a comer falafel o lo que a cada uno le guste.

“Lo primero que me dijo mi abuelo no bien le conté del proyecto fue: ‘No dejes de ser agradecida con la gente’. De verdad él siempre valoró mucho el cariño del público”, dice. foto: Matias Salgado

Laura vive a pocas cuadras de la casa de su abuelo. "Lo voy a visitar casi todos los días. Ayer pasé y le hice pizzas caseras", cuenta. foto: Matias Salgado

–¿Y vos no le cocinás?

–Claro. A mi abuelo le encanta un pollo bien condimentado con puerros, por ejemplo. En realidad, come cualquier cosa. Ayer fui a su casa, le hice pizza casera y se comió todo. Tendrías que haber visto su cara, estaba feliz. Cocinarle es también una manera de decirle “Te quiero”.

