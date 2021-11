La princesa Charlene finalmente regresó a Mónaco después de seis meses en Sudáfrica

Charlene ya está en Mónaco. Es la imagen más esperada en el principado, donde no se la veía en público desde principios de enero, cuando asistió a la festividad de Santa Devota. Pocos meses después, su último viaje a Sudáfrica se extendió más de lo previsto. Una severa infección en nariz, garganta y oídos se complicó y los médicos le recomendaban no volar porque no podría soportar la presión en la cabina de un avion. Así pasaron tres operaciones, algunos emotivos reencuentros familiares en el país natal de la princesa y una difícil recuperación que se prolongó medio año.

Con su hijo Jacques, quien lleva el uniforme del colegio. Eric MATHON Palais Princier

"Ha sido un día feliz, hoy. Gracias a todos por mantenerme fuerte", fueron las primeras palabras de la princesa de Mónaco desde su vuelta. Eric MATHON Palais Princier

Charlene salió el domingo 7 del aeropuerto King Shaka de la ciudad de Durban –adonde llegó acompañada del rey de los zulúes, Misuzulu kaZwlithini, gran amigo de ella–, y tomó un jet privado con destino Niza. De allí voló a Mónaco en helicóptero. Un portavoz aseguró: “La princesa está de buen humor y deseando volver a casa”. El lunes, en Montecarlo, la esperaban su marido Alberto, sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, y la princesa Estefanía. Fue recibida por su familia con un enorme ramo de flores y, después, todos juntos posaron en el patio del palacio. La mujer de Alberto lucía el pelo más oscuro y algo más largo y llevaba un abrigo negro, vestido camel, botas altas, bolso tipo bandolera y un barbijo con el escudo de los Grimaldi. La princesa trajo un acompañante inesperado de Sudáfrica, un cachorro Rhodesian Ridgeback llamado Khan, que le regalaron después de la muerte de Monte, su chihuahua, en octubre pasado.

Alberto y Charlene de Mónaco –quien lleva a su nueva mascota con una correa–, sus herederos y la princesa Estefanía, quien también formó parte del comité familiar de bienvenida. Eric MATHON Palais Princier

Durante estos seis meses lejos de casa, los rumores sobre una crisis matrimonial entre Alberto y Charlene fueron incesantes. La extraña y larga ausencia de la princesa en Montecarlo desató especulaciones a pesar de los intentos de sus protagonistas por acallarlas. Ahora es tiempo de escribir un nuevo capítulo en familia y prepararse para la celebración del Día Nacional de Mónaco, el 19 de noviembre, que sin lugar a dudas tendrá sabor a reencuentro esperado.

Una postal del último reencuentro que tuvieron en Sudáfrica cuando viajaron a visitarla en agosto. Christian Sperka Photography