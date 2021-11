Entre polistas. Todas las fotos del casamiento de Ignacio Pieres y Camila Rossi en el Pilar Chico Polo Club

Desde hace once años comparten la vida, el amor, la pasión por el polo y los caballos. Por eso, que el verde fuera protagonista en dos días tan especiales para ellos era esperable. El lunes 11 de octubre, en la capilla de Centauros, Ignacio Pieres (35, hijo del ex diez goles Alfonso Pieres y ganador de varios Abiertos y de Lila Pardi) y Camila Rossi (27) se dijeron “sí, quiero” en una ceremonia íntima, acompañados por sus padres y hermanos. Y el sábado 16, tras la bendición de los anillos, hubo gran fiesta en Pilar Chico Polo Club, donde los dos juegan al polo.

La familia de Nacho: Diego Martínez Ballesty, Carolina Llorente, Paula Pieres, Alfonso Pieres (h), Lila Pardi, los novios, Alfonso Pieres. Album Pieres Rossi - Cuika foto

“Nos conocimos en Chapa Bar, en Pilar. Nos casamos por Civil el 15 de diciembre de 2020 entre mis partidos del Abierto. Nacho es polista (tiene 3 de handicap) y está dedicado más que nada a Don Urbano, la cría de su padre, le gusta hacer caballos nuevos y viajar al exterior para jugar”, le cuenta a ¡HOLA! Camila, que es administradora de empresas (recibida en UdeSA) y juega al polo desde chica (tiene 5 de handicap femenino) admirando a su papá, Andrés Rossi.

Camila se cambió en su casa y Mina, la Jack Russell que comparte con su marido, no se le despegó ni un segundo. Album Pieres Rossi - Cuika foto

Vivian Avella Longhi, los novios, Andrés Rossi, y las hermanas de Camila, Martina y Pilar. Album Pieres Rossi - Cuika foto

Para Nacho, la previa fue en Centauros, en casa de su primo Pablo Llorente y rodeado de amigos; en cambio para ella, fue en su casa, con su familia y con Mina, la Jack Russell que comparten y que no se le despegó ni cuando se cambiaba ni cuando, horas más tarde, “agitó” la pista con los hits de Pato Zambrano. La ambientación, a cargo de la dupla Michelson-Lagos, íntimas de la novia, colaboró para que todos se sintieran parte de una noche mágica, con velas y lucecitas estratégicamente colocadas.

Las sobrinas de Nacho, Lupe, Cala y Mia, hijas de Tomás Pieres y Paula Pieres, fueron parte del cortejo. Album Pieres Rossi - Cuika foto

Nacho se cambió en la casa de su primo, Pablo Llorente, en Centauros. De izquierda a derecha: Pablo Llorente padre e hijo, Felipe Llorente, Mario Villar, Juan Cruz Fuller, Valerio “Lerin” Zubiaurre, Santiago y Simón García Guerra, Félix Llambias y Lucas Taylor. Album Pieres Rossi - Cuika foto

Por el momento, no habrá luna de miel porque están con mucho trabajo. Cami, que en 2010 ganó el Intercolegial Santa Paula con la camiseta del St Catherine Moorlands, hace dos semanas volvió de Italia, donde jugó para el seleccionado italiano (tiene pasaporte italiano). “Ganamos el Campeonato Europeo de Mujeres. Me escapé unos días de los nervios previos del casamiento para hacer lo que más me gusta, que es jugar al polo. Ahora nos estamos preparando para jugar el Abierto Argentino Femenino con Thai Polo Nearside. El año pasado éramos Don Urbano Nearside y perdimos en suplementario la semifinal, pero este año espero que se nos dé”, dice.

Tania Pieres, Nacho, Jorge “Glifo” di Fonzo, Polito Pieres (fue testigo del Civil) y Camila. Album Pieres Rossi - Cuika foto

La novia y Mina, la Jack Russell, a pleno en la pista de baile. Album Pieres Rossi - Cuika foto

Antes de la boda, Cami se fue a jugar al polo a Europa. Ahora se prepara para defender la camiseta de Thai Polo Nearside en el Abierto Argentino Femenino.

Hoy, con el anillo puesto, Cami se ríe al recordar que la fiesta planeada desde febrero de 2020 junto a Malbrán-Pedernera se pospuso ¡cuatro veces! por la pandemia. “No importa, valió la pena. Fue mejor que en nuestros sueños”, concluyó.