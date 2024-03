La vida entre Buenos Aires y Miami de Bautista Ortega, la depresión de su mamá Ana Paula Dutil y su famoso abuelo Palito

Escuchar

Sabe lo que es estar lejos de sus abuelos, tíos y primos porque durante más de diez años vivió en Miami junto a su papá Emanuel Ortega, su mamá Ana Paula Dutil y su hermana India. Pero un día, a finales de 2020, Bautista Ortega (22) y su familia regresaron a Buenos Aires y según le dijo entonces a ¡HOLA! Argentina “lo viví como una vuelta a mis raíces”. El nieto de Palito hizo algunos trabajos como modelo, empezó a estudiar Grabación y Post Producción de Audio y sobre todo disfrutó al máximo cada uno de los momentos familiares compartidos en Argentina. Pero, en agosto del año pasado, Bautista armó las valijas una vez más y partió a Estados Unidos.

Bautista luce su cuerpo trabajado en Miami Marine Stadium, un espacio abandonado repleto de graffitis, ideal para sacarse fotos.

En agosto de 2023 regresó a Estados Unidos, donde trabajó como modelo y como futbolista.

–¿Por qué tomaste la decisión de regresar a Miami?

–Tomé la decisión después de todo lo que pasó con mi mamá. Como ella compartió públicamente, fue víctima de una larga y muy dolorosa depresión que mi hermana y yo vivimos junto a ella. La cuidamos por más de un año y yo prácticamente dediqué todos mis días a ella. Obviamente, yo daría la vida por mi madre sin pensarlo dos veces, pero en el transcurso de ese cuidado, donde nos quedamos todos los días en la casa para asegurarnos que estuviera bien, yo me perdí a mí mismo, no pensaba en mí. Me quedé sin energía, me consumió y necesitaba un cambio de aire, empezar a enfocarme en mí. Así tomé la decisión de irme a Miami. Por supuesto que me aseguré de que ella estuviera bien. Antes de irme, era otra persona, entonces me fui tranquilo.

Con su mamá Ana Paula Dutil. “Daría la vida por mi madre sin pensarlo dos veces”, afirma.

–¿Te costó tomar esa decisión?

–Fue difícil al principio, más que nada por el miedo de dejar a mi mamá. Si bien ella estaba mucho mejor, la depresión no es algo que uno elige y vuelve cuando menos te lo esperás.

–¿Cómo fue instalarte nuevamente allá después de tu paso por Buenos Aires?

–En este caso, como viví allá la mayor parte de mi vida, más de diez años, se me hizo fácil volver a establecerme.

–¿Extrañás a tu familia?

–Sí, soy de extrañar mucho. Somos muy familieros, pasamos mucho tiempo juntos y nos vemos cada vez que podemos. Te diría que soy más familiero que amiguero.

“Tomé la decisión de regresar a Miami después de todo lo que pasó con mi mamá. Como ella compartió públicamente, fue víctima de una larga y muy dolorosa depresión que mi hermana y yo vivimos junto a ella”, explicó en diálogo con ¡HOLA! Argentina.

Ahora, Bautista está de paso por Buenos Aires, donde planea trabajar con Palito Ortega, su famoso abuelo.

“Con mi abuelo estamos armando juntos un proyecto muy lindo, que saldrá a la luz en un futuro cercano. Vine a enfocarme en eso, a pasar tiempo con él y a disfrutarlo”, reveló.

–¿En Miami vivís solo?

–Quería un nuevo desafío y me mudé solo. Cada tanto tengo amigos que se quedan conmigo, pero la mayor parte del tiempo estoy solo. Aprendí, fue una enseñanza porque es muy importante saber cuidarse a uno mismo.

–¿De qué trabajás?

–Laburé en un restaurante por varios meses. Tuve la suerte de meterme en una agencia de modelos y seguir mi carrera allá. Y también entré en un club de fútbol profesional, el Miami United F.C. (el 18 de febrero debutó en Primera). Me fue bien hasta que hace poco me lesioné y por eso volví a la Argentina para hacerme estudios. Me pone muy contento ahora estar acá. Nadie de mi familia sabía que venía, los sorprendí a todos y fue un momento muy lindo.

Durante un entrenamiento en el Miami United F.C., donde debutó en Primera el 18 de febrero pasado. Ahora debió hacer un parate porque se lesionó.

–Estudiaste Grabación y Post Producción de Audio en la Escuela Tecson. ¿Seguís metido en la música?

–En realidad, hice un año de la carrera y la dejé porque no me llamaba tanto la atención y tal vez no era lo que buscaba. Pero sí seguí trabajando con mi papá, que tiene un estudio profesional donde van artistas casi todos los días y por suerte le está yendo muy bien.

Junto a su papá Emanuel Ortega y su hermana India durante sus días en Miami.

–¿Y con Palito, tu abuelo, seguís trabajando?

–Fue otra de las razones principales por las que volví a Buenos Aires por un tiempo. Obviamente, quería ver a mi familia, pero también a mi abuelo Ramón, que está muy bien. Vine a trabajar con él, ahora tiene shows en el Luna Park y también estamos armando juntos un proyecto muy lindo, que saldrá a la luz en un futuro cercano. Vine a enfocarme en eso, a pasar tiempo con él y a disfrutarlo.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Getty Images