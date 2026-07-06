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Las fotos del “cooling break” que organizó Diego Simeone en Miami junto a su familia

El director técnico y los suyos disfrutaron de un día de pileta en el que su nieto Faustino fue el verdadero protagonista

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Cuerpazos al sol. Diego y sus hijos Giuliano y Gianluca
Cuerpazos al sol. Diego y sus hijos Giuliano y Gianluca

Cuando el fútbol internacional concentra todas las miradas en el Mundial 2026, Diego Simeone aprovechó una pausa en sus compromisos profesionales para volar desde Madrid a Miami acompañado por su mujer Carla Pereyra y sus hijas Francesca y Valentina. El entrenador del Atlético se reunió allí con sus hijos mayores Giuliano y Gianluca –Giovanni se encuentra en Italia–, su nuera Eva Bargiela y su nieto Faustino.

Todo es risas y alegría. Carla Pereyra sostiene a Faustino junto a sus hijas Valentina y Francesca
Todo es risas y alegría. Carla Pereyra sostiene a Faustino junto a sus hijas Valentina y Francesca
Faustino, que nació en octubre del año pasado, a pura diversión en la pileta con su mamá, Eva Bargiela
Faustino, que nació en octubre del año pasado, a pura diversión en la pileta con su mamá, Eva Bargiela

Los Simeone cruzaron el Atlántico para acompañar de cerca a Giuliano en su momento más especial con la selección argentina y alentar a nuestro país en su partido contra Cabo Verde. Tras el vibrante encuentro, hubo tiempo para descansar y conectar con la familia. Aprovechando el calor, el “Cholo” y los suyos compartieron un día de pileta, donde obviamente Faustino fue el verdadero protagonista. El bebé –de 7 meses– acaparó la atención no solo del abuelo Simeone, sino también la de sus tías, Francesca y Valentina, que mueren de amor por él. Como no podía ser de otra manera en una familia de futbolistas, también hubo tiempo para unos toques entre Diego, Giuliano y Gianluca bajo el sol del verano de Miami.

Papá y abuelo orgulloso. Cholo posa con sus hijos, Gianluca, Francesca y Valentina, y su nieto, a quien vemos embelesado con sus tías
Papá y abuelo orgulloso. Cholo posa con sus hijos, Gianluca, Francesca y Valentina, y su nieto, a quien vemos embelesado con sus tías
Siempre hay tiempo para unos toques de pelota cuando se trata de los Simeone
Siempre hay tiempo para unos toques de pelota cuando se trata de los Simeone
Recién llegados de Madrid, Diego, Carla y sus hijas, Francesca y Valentina, alentaron a la Argentina en el partido contra Cabo Verde
Recién llegados de Madrid, Diego, Carla y sus hijas, Francesca y Valentina, alentaron a la Argentina en el partido contra Cabo Verde
Carla posa con la mayor de sus hijas en el Miami Stadium
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