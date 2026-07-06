Las fotos del “cooling break” que organizó Diego Simeone en Miami junto a su familia

El director técnico y los suyos disfrutaron de un día de pileta en el que su nieto Faustino fue el verdadero protagonista
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Cuando el fútbol internacional concentra todas las miradas en el Mundial 2026, Diego Simeone aprovechó una pausa en sus compromisos profesionales para volar desde Madrid a Miami acompañado por su mujer Carla Pereyra y sus hijas Francesca y Valentina. El entrenador del Atlético se reunió allí con sus hijos mayores Giuliano y Gianluca –Giovanni se encuentra en Italia–, su nuera Eva Bargiela y su nieto Faustino.
Los Simeone cruzaron el Atlántico para acompañar de cerca a Giuliano en su momento más especial con la selección argentina y alentar a nuestro país en su partido contra Cabo Verde. Tras el vibrante encuentro, hubo tiempo para descansar y conectar con la familia. Aprovechando el calor, el “Cholo” y los suyos compartieron un día de pileta, donde obviamente Faustino fue el verdadero protagonista. El bebé –de 7 meses– acaparó la atención no solo del abuelo Simeone, sino también la de sus tías, Francesca y Valentina, que mueren de amor por él. Como no podía ser de otra manera en una familia de futbolistas, también hubo tiempo para unos toques entre Diego, Giuliano y Gianluca bajo el sol del verano de Miami.
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