Las fotos del “cooling break” que organizó Diego Simeone en Miami junto a su familia

Cuando el fútbol internacional concentra todas las miradas en el Mundial 2026, Diego Simeone aprovechó una pausa en sus compromisos profesionales para volar desde Madrid a Miami acompañado por su mujer Carla Pereyra y sus hijas Francesca y Valentina. El entrenador del Atlético se reunió allí con sus hijos mayores Giuliano y Gianluca –Giovanni se encuentra en Italia–, su nuera Eva Bargiela y su nieto Faustino.

Todo es risas y alegría. Carla Pereyra sostiene a Faustino junto a sus hijas Valentina y Francesca

Faustino, que nació en octubre del año pasado, a pura diversión en la pileta con su mamá, Eva Bargiela

Los Simeone cruzaron el Atlántico para acompañar de cerca a Giuliano en su momento más especial con la selección argentina y alentar a nuestro país en su partido contra Cabo Verde. Tras el vibrante encuentro, hubo tiempo para descansar y conectar con la familia. Aprovechando el calor, el “Cholo” y los suyos compartieron un día de pileta, donde obviamente Faustino fue el verdadero protagonista. El bebé –de 7 meses– acaparó la atención no solo del abuelo Simeone, sino también la de sus tías, Francesca y Valentina, que mueren de amor por él. Como no podía ser de otra manera en una familia de futbolistas, también hubo tiempo para unos toques entre Diego, Giuliano y Gianluca bajo el sol del verano de Miami.

Papá y abuelo orgulloso. Cholo posa con sus hijos, Gianluca, Francesca y Valentina, y su nieto, a quien vemos embelesado con sus tías

Siempre hay tiempo para unos toques de pelota cuando se trata de los Simeone

Recién llegados de Madrid, Diego, Carla y sus hijas, Francesca y Valentina, alentaron a la Argentina en el partido contra Cabo Verde