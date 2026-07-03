Cóctel de noticias: la pasión de Camila Morrone, la mejor compañía de Martín Redrado en el Mundial y lo nuevo de la novia de Colapinto

CON LA CAMISETA BIEN PUESTA

Lo había confesado en las últimas entrevistas y también a través de sus redes: estar en un partido de la selección argentina y ver a Lionel Messi jugar eran, para la actriz y modelo argentino-estadounidense Camila Morrone (29), sueños que deseaba cumplir. Y, finalmente, la hija de la actriz argentina Lucila Polak lo logró. “¡¡¡El orgullo que tengo de ser argentina nunca lo van a entender!!! ¡¡Sueño cumplido ver a Messi en persona (hacer un gol) en el Mundial!!”, posteó ella para sus 5,4 millones de seguidores desde el Dallas Stadium, donde se sumó a la hinchada y siguió cada jugada de la selección. Exultante, escribió: “Nos vemos en la final, ¿dale? Vamos, chicos, otra copa”.

Camila, en una foto de su infancia junto con su mamá, Lucila Polak

EN LA TRIBUNA

“Nunca hay que menospreciar al rival: hay que ir partido por partido”, dijo como siempre cauteloso Redrado al ser interceptado en la calle, antes de entrar al estadio con “Lulú” Pablo Elias

Así como comparten el perfil discreto, el culto por las experiencias únicas y la pasión por los detalles, el economista Martín Redrado (64) y su mujer, María Luján “Lulú” Sanguinetti (50), también disfrutan juntos el amor por la camiseta. Invitados por uno de sus clientes, el 27 de junio, el ex presidente del Banco Central y su mujer dijeron presente en el partido entre Argentina y Jordania. Y, al igual que suelen hacer en otras ocasiones, en el Dallas Stadium, de Texas, la pareja lució outfits con los colores de rigor: él, con remera blanca y pantalones celeste y ella, con la camiseta de la selección. “Siempre apoyando a la Argentina”, dijo Redrado, quien contó que también tuvo la posibilidad de ir al Mundial de Qatar 2022 con Lulú y con Tomás y Martina, los hijos que tuvo con Ivana Pagés.

APLAUSOS PARA MAIA

Maia, en su personaje de Ry, en The Last Sunrise, que se estrenará el 26 de agosto en más de 240 países

Con una sensibilidad artística que trasciende fronteras y una presencia magnética, Maia Reficco (25) sigue sumando proyectos internacionales a su historial. Actriz, cantante y compositora, su carrera puede representarse como un recorrido ascendente que la llevó a Broadway, en 2024, con el musical Hadestown. Nacida en Boston y criada en la Argentina, el salto a la fama llegó de la mano de la exitosa serie juvenil Kally’s Mashup (2017) y a partir de allí, su carrera comenzó a expandirse con paso firme.

Junto a Eva Longoria, quien hace de su madre en su nuevo proyecto de Prime Video

Maia posa con sus compañeros de elenco en Mallorca: Eva Longoria, Andrés Velencoso y Fernando Líndez

Su vida personal también es foco de atención, especialmente desde que está de novia con el piloto Franco Colapinto (23). Hoy, lejos de detenerse, Maia continúa ampliando horizontes. Estrenará The Last Sunrise, una esperada producción de Prime Video en la que comparte pantalla con Eva Longoria y el actor español Fernando Líndez. En la serie interpreta a una estudiante universitaria que tiene una enfermedad crónica y durante una escapada de verano a Mallorca junto a su madre (Longoria), se enamora del personaje de Líndez.

Con su novio Franco Colapinto (confirmaron la relación en abril de este año) Getty Imges

UN AÑO DE AMOR

Franco Yan y su novia, Ernestina

“Desde que te conocí, cada día con vos es mágico y diferente. Estar juntos es un regalo y me siento afortunado de habernos encontrado, de elegirnos para acompañarnos”, escribió Franco Yan (26) –hijo de Romina Yankelevich– el año pasado en su cuenta de Instagram. La destinataria de tan emotivo mensaje no era otra que su novia, la cantante e influencer Ernestina Ambiela (23). Además del amor, comparten la pasión por la música y el teatro. Vieron juntos la función para invitados especiales de Misery, la obra protagonizada por Juan Gil Navarro y Julia Calvo en el teatro Metropolitan.