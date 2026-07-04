“Alguien especial”. Sofi Martínez: sus días en el Mundial, el amor y el regalo que le hizo a su papá para el partido de Argentina-Cabo Verde

“Estoy muy feliz con esta experiencia. Todavía me parece una locura y no la doy por sentada”, cuenta, conmovida, la periodista deportiva Sofía Martínez (33) a ¡HOLA! Argentina, desde Kansas City, Estados Unidos, donde palpita la Copa del Mundo junto al equipo de Telefe. Desde que empezó el año, Sofía sabía que el Mundial iba a marcar su 2026, y así fue: lo atraviesa con intensidad y emoción, entregada por completo a un desafío que siente único. Soltera –ya pasaron casi tres años desde que ella y el periodista Diego Leuco (36) le pusieron fin a su historia de amor–, Sofía disfruta de un presente de crecimiento que la hace sentir muy orgullosa y de una oportunidad que vive como un reconocimiento al camino recorrido.

Sofía Martínez posa en las calles de Kansas City, una de las ciudades sede del Mundial 2026, con un look urbano: pantalón pinzado, camisa y corbata, de Allô Martínez Santiago Sacristán

–¿Cómo está resultando la experiencia mundialista a nivel personal y emocional?

–Estoy muy feliz. Todavía me cuesta creer que estoy viviendo el sueño que tuve de muy chica. Es fuerte pensar que la transmisión que ve todo el país tiene mi voz y mi trabajo; como profesional y como mujer, eso significa muchísimo para mí. Pero, sobre todo, me conmueve la chiquita que soñaba con ser periodista deportiva y que imaginó momentos como este. Es una experiencia muy intensa, de esas que te atraviesan por completo. Estoy tratando de estar presente en cada instante porque sé que son recuerdos que me van a acompañar para siempre.

–¿Qué es lo que más extrañás?

–A mi familia y a mis amigos. Cuando los veo reunidos en un cumpleaños o un partido de fútbol, me cuesta: no me gusta perderme esos momentos. También extraño mucho a Willow, mi perro, al que adopté hace poco. A veces hasta me pregunto si él también me extrañará (risas). Mis hermanos y primos suelen mandarme mensajes mientras estoy al aire para decirme que me están viendo, y yo les comparto fotos para que sean parte de esta felicidad.

“Todavía me cuesta creer que estoy viviendo el sueño que tuve de muy chica", cuenta. Santiago Sacristán

–¿Estás soltera?

–Sí, muy tranquila. Hoy estoy completamente enfocada en el trabajo. Trato de cuidarme mucho, descansar y administrar la energía, por lo que la soltería me resulta funcional. Claro que me gustaría compartir la vida con alguien especial, pero mientras tanto disfruto de este presente.

–¿Cómo es un día libre en medio del Mundial?

–No tengo muchos, pero en los ratitos que aparecen disfruto de planes simples, como salir a comer sola y recorrer un poco la ciudad. Hace poco también compartimos un asado con Maxi López y el Turco Husaín [Sofía fue compañera de los ex futbolistas durante las grabaciones de MasterChef Celebrity]. Y ya llegaron de visita mis padres y mi hermana, algo que me tiene especialmente feliz.

La periodista sonríe a cámara durante un recreo en medio de la cobertura Santiago Sacristán

–Le hiciste un regalo muy especial a tu papá por el Día del Padre.

–Le regalé entradas para ver el partido de Argentina de dieciseisavos. Me dio muchísima felicidad. Es un gran padre: presente, honesto y muy trabajador. De alguna manera, es devolverle un poco de todo lo que le debo. Si de algo sirve trabajar, que sea para hacerlo feliz, aunque sea un rato. Nadie se lo merece más. Cuando se enteró, fue como verlo volver a ser un niño.

–¿Qué lugar ocupa la moda en una cobertura tan intensa?

–Antes de viajar trabajé junto a mi estilista, Kate Vara, para definir qué iba a usar durante el Mundial. Pero si hay algo que no negocio es la comodidad. Son jornadas largas e intensas, y necesito estar enfocada en lo que pasa dentro y fuera de la cancha, en hablar con la gente y en dar la mejor información posible. En este contexto, el verdadero protagonismo tiene que estar puesto en el trabajo. Me gusta sentirme segura y fiel a mi onda, pero sin perder de vista que lo importante es lo que tengo para contar. No es lo mismo que asistir a una gala o a un evento de moda: acá la prioridad es otra, y ese equilibrio es el que mejor me representa.

Sofi, con pantalón y chaleco (de Neratta), junto a un bus de la Scaloneta Santiago Sacristán

–¿Qué cábala no puede faltarte en la cobertura de una Copa del Mundo?

–Mi cuaderno y mi planilla son infaltables, porque ahí tengo toda la información para cada transmisión. Además, siempre llevo en la mochila mi camiseta de la selección. Me gusta tenerla cerca. Hay una parte de mí que sigue viviendo todo esto como hincha.

–En medio de tanta exigencia, ¿encontrás momentos para conectar con vos?

–Trato de regalarme pequeños momentos para conectar con la gratitud y tomar conciencia de todo lo que estoy viviendo. Me siento muy afortunada de dedicarme a lo que amo y de estar rodeada de personas que me acompañan. Siempre me digo que estas experiencias pasan muy rápido, así que hay que disfrutarlas al máximo. El momento en que más presente estoy es cuando los equipos salen a la cancha. Ahí se detiene todo por un instante. Miro alrededor, veo el estadio, la gente, la energía que se genera, y pienso: “Estoy viviendo algo inolvidable”. Ese es el momento en que más me emociono.

En plena fiesta mundialista, Sofía protagonizó uno de los momentos virales del torneo al improvisar una divertida clase de cumbia para los gemelos estadounidenses Luke y Paul Harwerth, conocidos como “Twinsauce” Santiago Sacristán