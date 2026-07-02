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Los 60 de Pappo Roca. Todas las fotos del fiestón que organizó en Bariloche junto a su mujer, Vicky Fariña, familiares y amigos

Fueron dos días de celebración en el hotel Catedral

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¡A celebrar! El empresario y Mia, una de sus hijas, en medio del ¡Feliz cumpleaños!
¡A celebrar! El empresario y Mia, una de sus hijas, en medio del ¡Feliz cumpleaños!

Rodeado por su familia, amigos ¡y hasta con nieve! Así celebró sus 60 años el empresario Pappo Roca, que además, junto a sus socios, aprovechó para inaugurar la temporada invernal del hotel Catedral, de Bariloche, que está completamente renovado. El festejo, del que fueron parte Alejandro Gravier y Valeria Mazza, Lolo Longinotti e Isabella Furlotti, Cristián Ustariz y Lola Cardona, y Ernesto Gutiérrez y Gaby Ghilino, entre otros, tuvo dos capítulos.

Amigos y socios. Arriba: Cristián Ustariz, Alejandro Gravier, Pappo Roca, Lolo Longinotti, Ernesto Gutiérrez. Abajo: Lola Cardona, Valeria Mazza, Vicky Fariña, Isabella Furlotti y Gaby Ghilino
Amigos y socios. Arriba: Cristián Ustariz, Alejandro Gravier, Pappo Roca, Lolo Longinotti, Ernesto Gutiérrez. Abajo: Lola Cardona, Valeria Mazza, Vicky Fariña, Isabella Furlotti y Gaby Ghilino
Valeria Mazza y Alejandro Gravier, elegantísimos, le desearon a su gran amigo lo mejor. La top model eligió un vestido de encaje bordado
Valeria Mazza y Alejandro Gravier, elegantísimos, le desearon a su gran amigo lo mejor. La top model eligió un vestido de encaje bordado
con sus hijos Santino, Azul y Mia, frente al larguísimo rogel elegido para soplar las velitas
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Dora Sánchez y Martín Cabrales, infaltables
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La cantante y DJ Isa Aladro les dedicó al cumpleañero y a Vicky Fariña su tema favorito, “Nos veremos otra vez”
La cantante y DJ Isa Aladro les dedicó al cumpleañero y a Vicky Fariña su tema favorito, “Nos veremos otra vez”
Después de la comida, los invitados pasaron al cine del hotel, donde vieron ganar a la Selección Argentina
Después de la comida, los invitados pasaron al cine del hotel, donde vieron ganar a la Selección Argentina
Cristián Ustariz y Máximo Petracchi, en un momento de risas y confesiones
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Vicky y Pappo, junto a sus hijos y parejas. De izquierda a derecha: Santino Roca, Alexia de Alzaga, Segundo Mondejar, Mia Roca, Azul Roca y Manuel Padorno
Vicky y Pappo, junto a sus hijos y parejas. De izquierda a derecha: Santino Roca, Alexia de Alzaga, Segundo Mondejar, Mia Roca, Azul Roca y Manuel Padorno
Anita Pérez Bustos, Lulu Cahen d'Anvers, Magdalena "Mimi" Robirosa, Vicky Fariña y Valeria Mazza, espléndidas
Anita Pérez Bustos, Lulu Cahen d'Anvers, Magdalena "Mimi" Robirosa, Vicky Fariña y Valeria Mazza, espléndidas
De etiqueta. Así alentaron los invitados a la Selección Argentina
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Alejandro Gravier y Tato Lanusse posaron para el álbum del cumpleañero
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El DJ Rodrigo Yáñez viajó especialmente desde Buenos Aires
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El dancing se extendió hasta las 6 de la mañana y terminó con hamburguesas y tostados de jamón y queso para todos
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Fueron dos días de fiesta para celebrar las seis décadas del cuumpleañero y dar inicio a la temporada invernal del hotel Catedral
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El del viernes incluyó un cóctel de bienvenida, con cazuelas y fondue, entre otras delicias, y baile. El sábado, en tanto, fue una velada black tie. Arrancó con un delicioso menú preparado por Rodrigo Salas, chef del hotel, y la música de la DJ y cantante Isa Aladro (reconocida por su participación en La Voz), que les dedicó al cumpleañero y a su mujer, Vicky Fariña, el tema “Nos veremos otra vez”, su preferido. Después pasaron al cine (funciona en la antigua boîte), donde alentaron a la selección argentina y tras el último festejo mundialista soplaron las velitas. El DJ Rodrigo Yáñez los sacó a la pista hasta las seis de la mañana y el final de fiesta llegó con hamburguesas y tostados de jamón y queso.

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