Los 60 de Pappo Roca. Todas las fotos del fiestón que organizó en Bariloche junto a su mujer, Vicky Fariña, familiares y amigos

Rodeado por su familia, amigos ¡y hasta con nieve! Así celebró sus 60 años el empresario Pappo Roca, que además, junto a sus socios, aprovechó para inaugurar la temporada invernal del hotel Catedral, de Bariloche, que está completamente renovado. El festejo, del que fueron parte Alejandro Gravier y Valeria Mazza, Lolo Longinotti e Isabella Furlotti, Cristián Ustariz y Lola Cardona, y Ernesto Gutiérrez y Gaby Ghilino, entre otros, tuvo dos capítulos.

Amigos y socios. Arriba: Cristián Ustariz, Alejandro Gravier, Pappo Roca, Lolo Longinotti, Ernesto Gutiérrez. Abajo: Lola Cardona, Valeria Mazza, Vicky Fariña, Isabella Furlotti y Gaby Ghilino

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, elegantísimos, le desearon a su gran amigo lo mejor. La top model eligió un vestido de encaje bordado

con sus hijos Santino, Azul y Mia, frente al larguísimo rogel elegido para soplar las velitas

Dora Sánchez y Martín Cabrales, infaltables

La cantante y DJ Isa Aladro les dedicó al cumpleañero y a Vicky Fariña su tema favorito, “Nos veremos otra vez”

Después de la comida, los invitados pasaron al cine del hotel, donde vieron ganar a la Selección Argentina

Cristián Ustariz y Máximo Petracchi, en un momento de risas y confesiones

Vicky y Pappo, junto a sus hijos y parejas. De izquierda a derecha: Santino Roca, Alexia de Alzaga, Segundo Mondejar, Mia Roca, Azul Roca y Manuel Padorno

Anita Pérez Bustos, Lulu Cahen d'Anvers, Magdalena "Mimi" Robirosa, Vicky Fariña y Valeria Mazza, espléndidas

De etiqueta. Así alentaron los invitados a la Selección Argentina

Alejandro Gravier y Tato Lanusse posaron para el álbum del cumpleañero

El DJ Rodrigo Yáñez viajó especialmente desde Buenos Aires

El dancing se extendió hasta las 6 de la mañana y terminó con hamburguesas y tostados de jamón y queso para todos

Fueron dos días de fiesta para celebrar las seis décadas del cuumpleañero y dar inicio a la temporada invernal del hotel Catedral

El del viernes incluyó un cóctel de bienvenida, con cazuelas y fondue, entre otras delicias, y baile. El sábado, en tanto, fue una velada black tie. Arrancó con un delicioso menú preparado por Rodrigo Salas, chef del hotel, y la música de la DJ y cantante Isa Aladro (reconocida por su participación en La Voz), que les dedicó al cumpleañero y a su mujer, Vicky Fariña, el tema “Nos veremos otra vez”, su preferido. Después pasaron al cine (funciona en la antigua boîte), donde alentaron a la selección argentina y tras el último festejo mundialista soplaron las velitas. El DJ Rodrigo Yáñez los sacó a la pista hasta las seis de la mañana y el final de fiesta llegó con hamburguesas y tostados de jamón y queso.