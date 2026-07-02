Los 60 de Pappo Roca. Todas las fotos del fiestón que organizó en Bariloche junto a su mujer, Vicky Fariña, familiares y amigos

Fueron dos días de celebración en el hotel Catedral
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Rodeado por su familia, amigos ¡y hasta con nieve! Así celebró sus 60 años el empresario Pappo Roca, que además, junto a sus socios, aprovechó para inaugurar la temporada invernal del hotel Catedral, de Bariloche, que está completamente renovado. El festejo, del que fueron parte Alejandro Gravier y Valeria Mazza, Lolo Longinotti e Isabella Furlotti, Cristián Ustariz y Lola Cardona, y Ernesto Gutiérrez y Gaby Ghilino, entre otros, tuvo dos capítulos.
El del viernes incluyó un cóctel de bienvenida, con cazuelas y fondue, entre otras delicias, y baile. El sábado, en tanto, fue una velada black tie. Arrancó con un delicioso menú preparado por Rodrigo Salas, chef del hotel, y la música de la DJ y cantante Isa Aladro (reconocida por su participación en La Voz), que les dedicó al cumpleañero y a su mujer, Vicky Fariña, el tema “Nos veremos otra vez”, su preferido. Después pasaron al cine (funciona en la antigua boîte), donde alentaron a la selección argentina y tras el último festejo mundialista soplaron las velitas. El DJ Rodrigo Yáñez los sacó a la pista hasta las seis de la mañana y el final de fiesta llegó con hamburguesas y tostados de jamón y queso.
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