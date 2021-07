Las mamás más sensuales. Irina Shayk y Emily Ratajkowski encienden las calles de Nueva York con sus looks

Ex de Bradley Cooper, Irina Shayk es madre de una chiquita de 5 años, Lea de Seine. En la foto, luce un corset de Are You Am I, jeans de tiro bajo, combat boots de Both Gao y anteojos Celine. Madre de un varón de tres meses, Sylvester Apollo, Emily Ratajkowski recuperó su silueta en tiempo récord. Lleva un minivestido de Nensi Dojaka y sandalias “strappy” de Femme.