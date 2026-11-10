Louisa Jacobson: tiene 35 años, sigue los pasos de su madre en la actuación y en 2024 blanqueó su noviazgo con una productora

Ella misma admite haber hecho todo lo posible para esquivar su destino. Si bien Louisa Jacobson Gummer (35) se licenció en Psicología en Vassar College, lo cierto es que su curiosidad por transitar un camino en la actuación pudo más que sus sueños de diván. Hija de la multipremiada Meryl Streep (77) y del escultor Don Gummer (79), Louisa hizo propio el legado familiar y, al igual que sus hermanos mayores, el músico Henry Wolfe (46) y las actrices Mamie (43) y Grace (40), decidió dedicarse de lleno a su carrera artística.

Cómplices, Meryl Streep posa en la alfombra roja junto a su hija menor, Louisa Jacobson, en el estreno de la película "El dador de recuerdos" (protagonizada por la gran estrella), en 2014 Monica Schipper - FilmMagic

“Siempre me había fascinado el comportamiento humano y sus motivaciones, pero al mismo tiempo, también me gustaba actuar. Cualquiera que elige una carrera sabe que siempre existe la posibilidad de que no sea la definitiva. La actuación es algo que respiré siempre. Estuvo en el aire, a mi alrededor, toda mi vida... En el fondo, creo que sabía que eso era una pasión que no iba a desaparecer jamás”, dijo Louisa, quien hizo un máster de actuación en la prestigiosa Yale School of Drama, tal como lo hizo su madre en 1972.

Con sus hermanas Mamie, conocida por haber participado en ficciones como "The Good Wife" y "True Detective", y Grace,quien protagonizó la serie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette Taylor Hill - FilmMagic

En 2022 conquistó la pantalla chica con su primer protagónico en la popular serie “La edad dorada” y su carrera despegó. Ya para entonces había decidido no usar su apellido. “Sólo quiero ser juzgada por mi propio trabajo y mérito. Usar Jacobson como nombre artístico fue una forma de crear un poco de distancia y tener algo que sintiera estrictamente mío”, explicó en aquel momento.

Presente en la entrega de los premios WWD. Para la ocasión llevó un traje de raya diplomática de Tom Ford, sin camisa Raymond Hall - GC Images

La joven actriz enseguida recibió el apoyo incondicional de mamá Meryl. “Ella me acompañó muchísimo. Sabe lo dura que puede ser esta industria, así que tener su validación y escucharla decir ‘Lo lograste, ahora, disfrutalo’ significó mucho para mí”, confió a la revista Glamour tras estrenar su primera película, Materialistas (2025), junto a Dakota Johnson y Pedro Pascal.

Una tierna postal de Louisa de bebé con su famosa madre

A CORAZÓN ABIERTO

Auténtica, Louisa no duda en hablar abiertamente sobre su identidad. “Durante mucho tiempo estuve ocultando una parte de mí misma que siempre supe que estaba ahí”, dijo a Page Six durante la comida anual de la organización Human Rights Campaign (HRC), celebrada en Nueva York el año pasado.

En 2024, cuando blanqueó su relación con la productora, Anna Blundell Craig Barritt - Getty Images North America

Allí explicó: “Tuve relaciones heterosexuales consecutivas, pero después de tomarme un tiempo para estar soltera, descubrí que esa parte mía que estaba ocultando había comenzado a sobresalir”, explicó Jacobson, quien en 2024 salió públicamente del clóset al compartir en sus redes sociales, las primeras fotos junto a su pareja, la productora Anna Blundell.

Fiel a su bajo perfil, Louisa resguarda su vida privada. A pesar de los recientes rumores de separación, elige centrar su mirada en el reciente estreno de la cuarta temporada de “La edad dorada”.•