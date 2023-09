escuchar

Lejos de los rumores de una crisis entre ellos, las imágenes que dejaron el príncipe Harry y Meghan Markle en su paso por los Juegos Invictus (la competencia deportiva para veteranos militares y heridos en guerra que él creó) parecen revelar que la pareja sigue tan sólida como en sus comienzos. Esta edición de los juegos se realizó en Düsseldorf, Alemania, y en este escenario tan especial para el hijo menor de Carlos III, Harry cumplió 39 años el viernes pasado. El festejo tuvo lugar la noche previa, cuando visitó con su mujer y un grupo de amigos la fábrica de cerveza Schumacher, la más antigua de la ciudad (es de 1838). Allí probaron varios platos típicos, como el Wiener Schnitzel, un escalope empanado con papas y rodajas de limón. También salchichas y blutwurst (una morcilla) y todo estuvo generosamente acompañado por cerveza. “Estamos encantados con lo agradables que son”, dijeron los dueños, que sobre el final de la velada le regalaron al homenajeado una torta de chocolate para que todos le cantaran el “Feliz cumpleaños”.

Para la sexta jornada, Meghan eligió un vestido camisero en dos tonos de azul de Carolina Herrera. Lo acompañó con zapatos negros Dior, aros de Pippa Small y una cadena con dije de Ariel Gordon Maffei. Getty Images

Antes de aterrizar en Alemania, Harry hizo escala en Londres para rendir homenaje a su abuela, Isabel II, a un año de su muerte. Pero, al parecer, no se vio ni con su padre ni con su hermano. Getty Images

Los duques de Sussex presenciaron la final de vóley en silla de ruedas desde la platea y Meghan disfrutó de una cerveza. Getty Images

EL LUJO SILENCIOSO DE MEGHAN

En su paso por Invictus (los juegos terminaron el sábado 16), Meghan desempacó una serie de equipos que la convirtieron en uno de los máximos referentes del llamado “lujo silencioso”: lució prendas de géneros premium, de manufactura impecable y cero logos, todo en sintonía minimalista, que para ella es regla desde siempre. Entre sus apuestas hubo una chaqueta de inspiración sastrera y botones dorados, pero de punto, bermudas, camisetas de algodón, stilettos y clásicas ballerinas bicolor Chanel, todo en tonos neutros.

En la final de básquet en silla de ruedas alentaron como dos hinchas más. Getty Images

El miércoles 13, la duquesa lució top de cashmere J-Crew y jeans Frame. Getty Images

Para la la entrega de medallas de ciclismo optó por un conjunto de blazer de Celine y mono corto de Zara de la colección pasada, que complementó con una bandolera Cesta Collective, mules Yves Saint Laurent y anteojos Krewe. Getty Images

CRONOLOGÍA DEL VIAJE

La esperada vuelta de la pareja a Europa, según marcan algunos medios, fue beneficiosa para la imagen de los Sussex porque dejó a todo el mundo encantado con su actitud relajada y amable. El primero en aterrizar en Düsseldorf fue Harry, que hizo una escala previa en Londres para honrar a su abuela, Isabel II, en el primer aniversario de su muerte. Pero, al parecer, no se vio ni con su padre ni con su hermano, el príncipe William. Tres días más tarde llegó Meghan, a quien hacía meses no se veía en un acto público. Tomados de la mano, sonrientes, cómplices y más espontáneos que de costumbre, presentaron los juegos, cantaron y bailaron entre los participantes. Se dice que están pensando en mudarse a Malibú, para estar más cerca de Hollywood. También que Meghan volvería a la actuación (firmó contrato con la reconocida agencia de talentos WME, la misma de Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Ben Affleck y Matt Damon, entre otros). Sólo ellos saben qué esperan para sus futuros. Mientras tanto, no dejan de sonreír.

Con los atletas australianos, antes del partido de básquet en silla de ruedas. Getty Images

En ese encuentro, Meghan impactó con un conjunto de blazer de punto con borde a contratono y botones dorados de J-Crew, bermudas de lino Staud, sandalias slingbacks Chanel, cinturón Givenchy y aros de diamantes Anita Ko. Getty Images

La duquesa se lució como oradora. Getty Images

Con el comando de Fuerzas Conjuntas de la OTAN en el quinto día de los Invictus. Meghan llevó una blusa de L’Agence, un pantalón wide leg de Gabriela Hearst y stilettos Manolo Blahnik. Getty Images

Con Harry saludaron a Yuliia “Taira” Paievska. Ella lució un vestido camisero de Banana Republic, cinturón de Bottega Veneta y zapatos de Aquazzura. Getty Images

De la mano, asistieron a la ceremonia de cierre de Invictus, el sábado 16 en el Merkur Spiel-Arena. Para ese evento, Meghan combinó un strappless Cult Gaia con joyas de oro de Kimaï y stilettos en color nude de Aquazzura. Getty Images

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Grosby