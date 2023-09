escuchar

A más de dos meses de su llegada a Estados Unidos, Lionel Messi (36) y Antonela Roccuzzo (35) –junto a sus hijos Thiago (10), Mateo (8) y Ciro (5)– parecen haber encontrado la tranquilidad que tanto buscaban después de dos años difíciles en París. Mesías en una tierra en la que no se respira fútbol como en Francia y en España, donde vivieron anteriormente, a Leo se lo ve más relajado y sonriente que nunca, disfrutando cada etapa de este nuevo y prometedor comienzo. “Estoy muy feliz de la decisión que tomamos, no sólo por lo deportivo, sino por mi familia y por cómo vivimos el día a día. Es una nueva experiencia”, aseguró el campeón del mundo durante una conferencia de prensa del Inter Miami, el club de fútbol de la MLS (Major League Soccer) que pertenece a David Beckham y los empresarios Jorge y José Mas, y al que Messi arribó con un contrato anual que oscila entre 50 y 60 millones de dólares, además de acciones en el equipo e ingresos por los acuerdos con marcas como Adidas y Apple.

Dos días después de su llegada, la familia revolucionó la Florida con su visita al supermercado Publix en Palm Beach. Grosby - Mega/The Grosby Group

Leo y Anto no pierden la costumbre de llevar el mate a todos lados. A él incluso se lo ve con el termo en la mano tanto a la entrada como a la salida de sus entrenamientos.

MESSIMANÍA

Desde que aterrizaron en el aeropuerto de Fort Lauderdale, el pasado martes 11 de julio, los Messi revolucionaron la ciudad y sus alrededores con cada paso que dieron. Lo más llamativo, sin lugar a dudas, fue su visita a un supermercado de la cadena Publix, donde, con Antonela al mando del carrito de compras, se los vio recorrer las góndolas con tranquilidad, como cualquier otra familia, a pesar de la decena de personas que los grababan con sus celulares o que intentaban sacarse una foto con el astro. Tras su presentación oficial el domingo 16 de julio en el DRV PNK Stadium, con una lluvia torrencial que amenazó con ahogar el festejo, Messi debutó con las Garzas el viernes 21 ante la atenta mirada no sólo de la hinchada del Inter Miami, sino también de famosos como Kim Kardashian (su hijo Saint West es fanático de la Pulga y celebró eufórico su primer gol), Serena Williams, LeBron James, Marc Anthony y Becky G. Son varias las celebrities que no quieren perderse la oportunidad de ver jugar al mejor del mundo, incluso desde la tribuna contraria. Por ejemplo, al partido contra Los Ángeles FC (que eran locales) asistieron figuras de la talla del príncipe Harry, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio y Owen Wilson. Además, Maluma se dio el lujo de contar con la presencia del argentino en el videoclip de “Trofeo”, que grabó en el estadio del Inter Miami.

Felices, los Messi después del campeonato obtenido en la Leagues Cup el pasado 19 de agosto. En el centro del estadio Geodis Park, la pareja posa con sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y los hijos de Lucas Scaglia, el primo de Antonela.

Lionel y Antonela durante una salida con amigos en el exclusivo restaurante de cocina japonesa Gekkō, propiedad del cantante puertorriqueño Bad Bunny y el empresario David Grutman. Grosby - Splash News/The Grosby Group

NUEVAS Y VIEJAS AMISTADES

Poco tiempo después de su arribo, Leo y Anto sorprendieron con una agenda social bastante cargada. La pareja compartió varias salidas nocturnas con David y Victoria Beckham, sus nuevos aliados en la ciudad, así como los ex compañeros de Messi en el Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba, y sus respectivas mujeres, Elena Galera y Romarey Ventura, de quienes son grandes amigos. Con ellos también se vio al empresario David Grutman, conocido como “el rey de la noche” de Miami por ser propietario y socio de varios bares y restaurantes de moda en La Florida. Otra figura clave en la vida de los Messi desde su llegada a Estados Unidos es el ex futbolista Lucas Scaglia, primo de Antonela y amigo de la infancia de Leo, gracias a quien la pareja se conoció en Mar del Plata, durante el verano de 1997. Lucas vive en Miami junto a su mujer, la colombiana Stephanie Oviedo, con quien tuvo dos hijos, y los cuatro suelen estar en la tribuna de la familia Messi en el DRV PNK Stadium.

Noche de chicas en el restaurante Papi Steak con Elena Galera, Anto, Andrea Rajacic, Victoria Beckham e Isabela Grutman.

David Grutman, el “rey de la noche” de Miami (y dueño de los restaurantes a los que suelen ir), David Beckham, Sergio Busquets y Messi.

Además de las salidas grupales a sitios como Gekkō, Papi Steak y COTE Miami, Leo y su familia son fanáticos de Café Prima Pasta, un restaurante de cocina italiana tradicional con un salón privado reservado para celebrities. De hecho, allí es donde fueron a comer en su segundo día en la ciudad, acompañados por Jorge Messi (el papá de Leo) y Diego Torres. “Messi y su familia vienen desde hace unos doce años. Les gusta comer pastas y tomar helado de postre (la especialidad de la casa es el de sabor dulce de leche), y no son de consumir alcohol con las comidas”, cuenta a ¡HOLA! Argentina el argentino Gerardo “Gerry” Cea, dueño del lugar.

Antonela Roccuzzo posa espléndida con un conjunto de Alo, marca de fitness que la tiene como embajadora, y minibolso Dior. Desde Miami, la rosarina continúa con su trabajo como influencer.

ANTONELA: INFLUENCER TOP Y RUTINA FIT

A diferencia de lo que pasaba en su estadía en París, ahora Antonela Roccuzzo puede compartir esta etapa con dos de sus grandes amigas, Elena Galera y Romarey Ventura, que están en la misma situación, adaptándose a su nueva vida en Estados Unidos. Y así como tiene su equipo de amistades, Anto ya formó su glam team de la mano de Peechy Group, estudio fundado en 2021 por la estilista de las celebrities Dafne Evangelista. De allí es su maquilladora de cabecera, Carolina Banegas –que suele usar algunos productos de la línea beauty de Victoria Beckham–, y sus peinadores, que la preparan para sus compromisos como influencer u otras ocasiones especiales. Como amante del fitness, la rosarina ya encontró el espacio ideal para ejercitarse: se trata del exclusivo gimnasio Glute Lab (en Fort Lauderdale), cuyo preparador físico, Bret Contreras, es un experto en el entrenamiento de glúteos. Allí, la mujer de Messi suele mostrarse con sus conjuntos deportivos de Alo, marca de la que es embajadora, y comparte actividad con otras mujeres y con su amiga Elena.

Antonela en Glute Lab, su nuevo gimnasio, con los personal trainer Bret Contreras y Thelma Ortigoza.

UN CAPITÁN CON TODAS LAS LETRAS

Entre sus compromisos con el Inter Miami y la Selección, Leo no sólo aprovecha para pasar tiempo con su familia (recientemente se lo vio, mate en mano, en la práctica de su hijo Thiago, que debutó con la sub 12 del club), sino que también juega al paddle y toma clases de inglés, según contó su compañero de las Garzas, Robert Taylor. Como buen líder, Messi se muestra cercano a su equipo dentro y fuera de la cancha: previo a su debut, ayudó al delantero ecuatoriano Leonardo Campana a conseguir entradas extra, e incluso les regaló a todos unos auriculares Beats By Dre con los colores del Inter Miami.

Thiago Messi junto a sus compañeros de equipo en la categoría Sub 12 del Inter Miami.

Al igual que su hermano mayor, Mateo también se sumó al club de su padre.

Leo, Anto y Thiago mirando casas en Boca Ratón a fines de julio pasado. Grosby - Backgrid/The Grosby Group

Después de una ardua búsqueda, los Messi finalmente encontraron su hogar en el barrio privado Bay Colony, considerado el más seguro de Fort Lauderdale. Pagaron 10,8 millones de dólares por una mansión frente al mar (el terreno es de 1765 metros cuadrados) con dos muelles, pileta al aire libre, garaje para tres autos, ocho habitaciones, 9 baños, cocina italiana, sala de fitness y spa, sala de entretenimiento, oficina ejecutiva y una suite principal de 148 metros cuadrados.

Vista aérea de la casa que los Messi compraron recientemente en Bay Colony (el terreno tiene 1765 metros cuadrados), el barrio más seguro de Fort Lauderdale, con vigilancia las 24 horas y a ocho kilómetros del DRV PNK Stadium.

En el hall de entrada, al igual que en la mayoría de los ambientes, se destacan las lámparas esculturales y sofisticadas.

El diseño de interiores original de la casa estuvo a cargo de Lori Morris, que eligió como paleta de colores el blanco y el negro, con toques metálicos en dorado y plateado.

En la suite principal, de 148 metros cuadrados, predominan los tonos nude.

La mansión tiene un estilo abierto e iluminación natural.

El baño principal tiene una ducha de vapor, doble lavamanos y tocador.

