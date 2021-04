Luli Fernández. Primera producción de moda con Indalecio, su hijo de 2 años

En su debut frente a la cámara, Indalecio (2) canta, baila y se ríe. Su simpatía se roba las miradas en la producción de ¡HOLA! y su mamá, Luli Fernández (33), se derrite de amor con cada una de sus gracias. “Cuando lo visto, me mira y me dice: ‘Eso sí, eso no’. Creo que es sólo por llevar la contra en los ‘terribles 2’”, cuenta la modelo, que este año decidió elegir cuidadosamente sus trabajos para estar más presente en la crianza de su hijo junto al abogado Cristián Cúneo Libarona (50). “Cuando nació quise seguir con mi ritmo habitual y me costó un tiempo entender que mi vida no iba a ser más como era antes. A los tres días mi marido ya estaba de vuelta en la oficina, y yo frente a mi hijo. Le di de comer a libre demanda hasta los seis meses. Pero volví a trabajar y estaba agotada. Por eso hoy evalúo mucho cada proyecto porque no estoy para perderme nada de Indalecio. Estoy viendo si cierro un programa en tele que es una vez por semana y sigo ocupada desde casa con mis redes y haciendo conducciones y algún comercial”.

Vestido con escote hacia un hombro en jersey de seda con recortes y plisados aplicados [Fabián Zitta]. Pendientes [Fahoma]. Pilar Bustelo

Luli: body en tul de seda con tazas y pantalón baggy con cinturón de cadenas [Fabián Zitta]. Pendientes [Isabel Englebert para Fabián Zitta]. Indalecio: pantalón, camisa y moño [Garçon García]. Pilar Bustelo

–Trabajás como modelo desde los 14, ¿cómo es tu relación con la moda?

–Me encanta, pero para vestirme soy muy relajada: uso mucho jean con alguna remera lisa o camisa blanca y zapatillas. Suelo elegir prendas clásicas, y soy fanática de los complementos: tengo una gran colección de carteras y pañuelos. Soy partidaria de la compra inteligente: prefiero tener un buen tapado que me dure varias temporadas, aunque cueste un poco más, que cuatro de mala calidad.

–¿Cómo te organizás con Indalecio y con tu casa?

–Mi dinámica es extraña, porque vivimos en dos casas. Indalecio es el quinto hijo de mi marido, y los viernes nos vamos a la casa que es más grande, donde compartimos los siete el fin de semana. Además, los miércoles Cristián también va para allá. Es un padre muy presente. En esa organización tengo una persona que me ayuda con la limpieza tres veces por semana, y una niñera para Indalecio por las tardes. Y en ese rango horario trabajo, porque a la mañana lo acompaño a la adaptación del jardín, que por ahora va una sola hora. También estoy muy atenta a su alimentación, porque nació muy flaquito (de 37 semanas) y prefiero cocinarle y darle de comer yo.

–¿Cómo llevan adelante la familia ensamblada?

–Con Cristián estamos muy amalgamados. Tiene a Santos (23) y a María (21) de un primer matrimonio, y después tuvo a Vicente (11) y a Jacinto (10), y se separó cuando el más chico era bebito. A los menores los vi crecer. Todos sus hijos son una parte muy importante en mi vida y los quiero mucho. Creo que la clave para que nuestra familia ensamblada funcione fue que no asumí ningún rol que no me correspondiera. Yo soy la compañera de su papá y estoy para sumar en lo que pueda. El respeto por el lugar que cada uno tiene es fundamental.

–2020 fue un año difícil para tu familia, ¿qué te enseñó la pandemia?

–El año pasado me transformó, más allá de la pandemia. Sufrimos varias desgracias familiares, como la muerte de mi suegro y de mi abuela. Después mi suegra estuvo internada con un principio de neumonía por coronavirus cuando nosotros también nos enfermamos, pero logró salir adelante. Esas experiencias me hicieron entender el valor real del tiempo, que cuando pasa no lo podemos recuperar. Ya venía buscando una mayor conexión con lo simple y 2020 me lo reforzó. Por eso más que nunca quiero estar presente para Indalecio, porque cada día con él es único.

–¿Tienen intenciones de continuar agrandando la familia?

–Cristián quiere tener más hijos y a mí también me encantaría. Me costó mucho ser mamá, fueron más de dos años de búsqueda con la pérdida de un embarazo en el medio, por eso quiero disfrutar cada etapa. Ojalá Dios nos bendiga con más hijos.

Producción: Carito Rossello

Maquillaje: Meli Sklar para Frúmboli Estudio

Peinado: Eddie Rodríguez para Frumboli Estudio

Asistente de producción: Caro Maxwell

Agradecemos a Caro Maxwell y al hotel boutique Hub Porteño (www.hubporteno.com)

Luli: remera con manga baloon tres cuartos sobre chaleco tejido y pantalón de corderoy bordado [Valentina Karnoubi]. Cinturón [Max Studio Vintage], gorra naval [Dachics] y botas texanas color suela [Mishka]. Indalecio: camisa [Zara], suéter tejido [Mimo & Co.], moño y pantalón de jean [Garçon García]. Pilar Bustelo

Camisa blanca [Giesso]. Cardigan verde inglés y saco a cuadros [Paula Cahen d´Anvers]. Short de cuero con lazo en la cintura [Heidi Clair]. Tapado de lana y mezcla [Giesso]. Pilar Bustelo

Pantalón y camisa de cuero con polera de algodón rayada [Paula Cahen d´Anvers]. Tapado sastrero en paño escocés con bolsillos con tapa [Cher]. Botas [Prüne]. Pilar Bustelo

Traje de saco y pantalón y polera [Etiqueta Negra]. Pilar Bustelo

Luli: Vestido corto de manga larga acampanada en lúrex estampado[Cher]. Botas de caña alta [Paula Cahen d´Anvers]. Indalecio: camisa celeste [Zara] y jeans [Garçon García]. Pilar Bustelo

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Argentina Federico Soto