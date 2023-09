escuchar

Por más que viaje durante el año siguiendo los compromisos deportivos de su marido, el polista Adolfo Cambiaso, y también de sus hijos, María Vázquez (48) jamás dejó de lado sus pasiones, sus inquietudes y su creatividad. Ahora acaba de protagonizar el shooting de la nueva campaña de su cápsula de ropa interior, by MV para Pompavana, en la cual revela su costado más sensual y sus curvas perfectas. “Soy muy constante, muy metódica en todo lo que hago. Mi cuerpo ha sido una herramienta de trabajo. Hay genética, que es la base, y el resto es cuidarlo y llevar una vida saludable y sana, que implica entrenamiento, buena alimentación, buenos hábitos, como el descanso. Además, no tomo alcohol, ni fumo, aunque sí lo hice en algún momento. Uno va adquiriendo conciencia”, le cuenta María a ¡HOLA! Argentina al ser consultada por sus beauty tips. Y sigue: “Me interesa cuidar la salud, la piel, tener lindo el pelo, pero también cuidar el cuerpo por dentro y para eso hago un montón de cursos. Estoy estudiando Nutrición enfocada al deporte. Hice también un curso de medicina china y, hace un tiempo, otro de ayurveda. La alimentación y la nutrición me interesó siempre: es el reflejo de cómo me siento y cómo me veo hoy”.

Fabulosa, en la campaña que protagoniza para su línea de ropa interior, by MV para Pompavana. foto: Sol Levinas

En cuanto a la actividad física, es gran promotora del entrenamiento. “Sigo bailando, hago ballroom, tomo clases de ritmos urbanos, practico tenis, gimnasia funcional, corro… Voy alternando y variando según el lugar en el mundo en el que estoy y según las herramientas que tengo. ¿Cuánto? Por lo menos cinco veces a la semana, no todo lo que hago tiene la misma intensidad, pero sí es un hábito incorporado que me hace sentir bien. Además, soy la que contagio a la familia. A Adolfito no le gusta entrenar mucho, así que intento adaptarme a su rutina para motivarlo y para compartir un espacio juntos. Arranco muy temprano a la mañana con él y después sigo con mis cosas”, confiesa.

“Me divierte hacer cápsulas o minicolecciones con distintas marcas; me permiten estar conectada con la moda y con la creatividad”, asegura ella. foto: Sol Levinas

Respecto a su trabajo, revela: “Me divierte hacer cápsulas o minicolecciones con distintas marcas, me permiten estar conectada con la moda, con la creatividad, sin tener la responsabilidad del día a día. Sigo con Lanhtropy (una marca de ropa de lino en Miami y Uruguay) y estamos viendo de lanzarlo en Argentina, y con mi línea de joyería, Rokkus. Esta es una etapa de mi vida muy linda, curiosa y viajante”.

Constante y metódica. Así se define María. "Mi cuerpo ha sido una herramienta de trabajo. Hay genética, que es la base, y el resto es cuidarlo y llevar una vida saludable y sana", cuenta. foto: Sol Levinas

Acá, un plano más amplio de una de las imágenes de la nueva campaña que protagoniza. foto: Sol Levinas

