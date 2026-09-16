Mauricio Macri y Lola Teuly. La romántica escapada a Grecia y cómo siguen escribiendo su historia de amor

El romance entre Mauricio Macri (67) y Lola Teuly (46) navega viento en popa. Tras hacer pública su relación en mayo pasado con una postal romántica en la parisina Place VendÔme, la historia de amor siguió sumando millas de viaje durante el Mundial. La pareja atraviesa un momento pleno. Comparten la misma pasión por viajar y descubrir rincones exclusivos. Cuando están en Buenos Aires, hacen vida social y se muestran juntos: en la gala del Bellas Artes, que se realizó el mes pasado, causaron sensación. Y, antes de que termine el verano europeo, armaron las valijas y zarparon a descansar. Grecia estuvo entre los destinos, precisamente Mikonos, desde donde compartieron algunas fotos en redes sociales.

En moto, por la ciudad

Estuvieron embarcados y disfrutaron de largas travesías en el mar Egeo. Un día tocaron tierra y también anduvieron en moto por la ciudad y pasaron la tarde en el exclusivo parador Zuma, con cocina nipona y DJs en vivo.

Lola, durante el after beach en Zuma, un exclusivo parador en Mikonos

La pareja, con el Mediterráneo de fondo

Enclavado en la ladera del acantilado, Zuma es un exclusivo lugar que combina un escenario soñado con cocina japonesa contemporánea y coctelería de autor

Una vista desde el camarote

¿QUIÉN ES LOLA TEULY?

Canchera, elegante y de perfil bajo, Dolores “Lola” Teuly está, en la actualidad, al frente de Qi Rugs, un emprendimiento de alfombras que creó junto a la decoradora Sol Larrosa. Años atrás y durante la presidencia de Macri, formó parte del equipo de Ceremonial y Protocolo bajo la órbita de Fernando de Andreis y, además, se desempeñó como asesora en la Dirección General de Eventos de la Presidencia. Con el ex presidente, se conocían desde hace más de dos décadas a través amigos en común y se reencontraron en marzo durante la fiesta de cumpleaños del PR Leo Mateu.

Con el viaje que hicieron a París, en mayo de este año, hicieron pública su relación. Acá, en la foto que se tomaron juntos en la Place Vendôme

Antes de iniciar la relación con Macri, estuvo en pareja durante varios años con el actual director comercial del Teatro Colón Gastón Cami, quien es el padre de sus tres hijos.

Para la tradicional gala que organiza la Asociación Amigos del Museo Bellas Artes, Lola impactó con un diseño con encaje y espalda al descubierto de Joti Harriague GERARDO VIERCOVICH