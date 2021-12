“Me cuestiono la monogamia”. Benjamín Alfonso nos recibe en su departamento de Palermo y habla de amor

Siempre fui muy curioso y me encanta viajar. ¡Hasta cuando no tenía un mango! Llegué a irme a Hawái después de trabajar todo un año para pagarme el pasaje y allá laburé doce horas por día de jardinero para poder quedarme. Lo disfruté mucho. Me gusta conocer lugares y realidades distintas, gente nueva y versiones mías diferentes”, explica Benjamín Alfonso (37), instalado nuevamente en Argentina después de su última aventura en España, adonde viajó por un proyecto laboral en 2019 y decidió quedarse para expandir sus horizontes artísticos y actorales. Allá transitó el comienzo de la pandemia y, tras una cuarentena de mucha introspección, se separó de la modelo Julia Zanettini (26) después de tres años de amor, volvió al país para “pasar las fiestas en familia” y se quedó, porque le “fueron surgiendo trabajos”, revela el actor. Este año participó en Sex, viví tu experiencia, la obra de José María Muscari, y estuvo grabando El primero de nosotros (Telefe), una participación en Casi feliz 2 (la serie de Netflix de Sebastián Wainraich) y una serie juvenil internacional. “Fue un año muy completo en el que encontré un lindo equilibrio. Al no ser protagonista no tuve que estar grabando a diario y pude dedicarme a escribir una serie y vivir entre la ciudad y el mar”, dice Benja, quien actualmente divide sus días entre la ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica. “Con la pandemia me replanteé mis prioridades. Me puse a pensar detrás de qué estaba corriendo tanto. Y aunque cumplí mi sueño de actuar y estoy contento con mi trabajo como actor, quería surfear más. No me alcanza con un mes al año, ¡quiero surfear todos los días de mi vida!”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina desde su departamento en Palermo, que compró hace ocho años cuando se recibió de Diseñador Industrial y firmó para su primer coprotagónico en la serie Señales del fin del mundo.

En uno de los rincones del living de su departamento, con libro en mano delante del armario que transformó en bar Matias Salgado

–¿Cuáles son los pros y los contras de la vida nómade?

–En Europa tuve mis momentos: a veces extrañando mucho y otras, sobreestimulado por todo lo nuevo que estaba viviendo. Ahora en Argentina este mix entre la ciudad y la costa me encanta, porque en Buenos Aires disfruto de la vida cultural, los amigos y la familia… y en el mar es romance puro: buena alimentación, una vida barata, sin estar a las corridas y haciendo una cosa a la vez.

–¿Está entre tus planes volver a Europa?

–Hace dos meses estuve haciendo un seminario actoral en España. Me encantaría seguir abriendo distintas fronteras. Tal vez en Italia, que me es muy familiar por mis raíces, o Estados Unidos, donde ya estuve haciendo un par de castings. Aunque también debería poner un poco de orden en mi vida, ¡porque tengo mis cosas dispersas por todos lados!

–En España también dejaste un amor (la modelo Julia Zanettini)…

–Julia es una persona bárbara, la quiero mucho y terminamos en muy buenos términos. Fue difícil irnos a vivir a otro país, después nos tocó la pandemia y bueno… A veces el contexto no ayuda y va generando heridas que son difíciles de cicatrizar juntos.

En la playa, donde elige vivir la mayor parte de sus días

Una postal de su ex novia, la modelo Julia Zanettini, con quien vivió en España. Se separaron hace poco menos de un año

–¿Cuál es tu estado sentimental hoy?

–Estoy solo y muy bien. Cuando uno se separa es un proceso. Salí con otras chicas, pero estoy soltero. En París tuve una cita con una chica que me preguntó: “¿De qué es lo que más se queja la gente de vos?”. Y me pareció hermoso eso de sincerarse a corazón abierto y explicar sin miedos lo que uno quiere.

–En tu caso, ¿qué sería?

–En ningún vínculo que tuve, fui infiel, pero hoy de entrada lo planteo como algo que puede suceder y aliviana mucho.

–¿Te cuestionás la monogamia?

–Sí, absolutamente. Siempre tuve vínculos monógamos, pero me da curiosidad tener una relación abierta. Me gustaría que si no estoy con nadie más es porque lo estoy eligiendo todos los días. Muchos ligan el romanticismo con la posesión y nadie es de nadie. Por eso quiero llevar mis vínculos sentimentales más para el lado de la amistad.

–¿Qué otras cosas buscás en una pareja?

–Una compañera de vida a la que le gusten las aventuras, armando un equipo en el que nos podamos nutrir mutuamente sin cortarnos las alas. Alguien con quien pueda viajar, proyectar una vida y armar una familia.

“Con la pandemia me replanteé mis prioridades. Me puse a pensar detrás de qué estaba corriendo tanto”, dice sentado frente al guión de la serie que está escribiendo Matias Salgado

La cocina, cuenta, la agrandó trabajando en equipo con un techista: extendieron el techo sobre un patio interno Matias Salgado

–¿Te gustaría ser padre?

–Sí, creo que sí. Toda mi vida quise ser padre, después durante un tiempo me lo cuestioné por cómo veía al planeta y me lo había sacado de la cabeza. Pero en vez de olvidarme del tema decidí hacer algo al respecto. Hace años que reciclo y trato de aportar mi grano de arena trabajando junto a Greenpeace, Sin Azul No Hay Verde y otras ONG. Y dejé de comer carne porque es uno de los tres motivos principales de la contaminación ambiental. El día de mañana me gustaría tener hijos y que vivan en un mundo mejor. Me encantaba la carne y para mí es un esfuerzo enorme porque comía todos los días, pero no puedo ser tan ambientalista y al mismo tiempo consumirla. Igualmente, consumo algo de pescado y huevo. Y cuando mis amigos hacen asado llevo mis verduras y ¡se terminan prendiendo todos!

–¿Dónde te gustaría echar raíces?

–Por ahora en Buenos Aires, donde tengo este departamento que lo fui armando y reciclando de a poco con mis propias manos. Puse azulejos en el baño, junto a un techista agrandé la cocina extendiendo el techo sobre un patio interno, pinté y transformé un armario en una barra de tragos. Y si bien acá no estoy cerca del mar, todas las semanas manejo hasta la costa para ir a surfear. Cuando llego a la playa no me puedo controlar y me desespero por entrar al mar. Así que estoy viviendo la vida que quiero, actuando y surfeando.

“En Buenos Aires disfruto de la vida cultural, los amigos y la familia… y en el mar es romance puro: buena alimentación, una vida austera, sin estar a las corridas”, cuenta Matias Salgado