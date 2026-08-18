Modelo de sangre argentina: Tiene 20 años, es la hija de una estrella del cine y acaba de fichar para una agencia top

Isabella Damon (20) da un paso firme hacia la construcción de una identidad propia. La hija de Matt Damon y la argentina Luciana Barroso acaba de fichar para IMG Models, una de las agencias más prestigiosas e influyentes del universo fashion, que tiene en su staff a Gigi Hadid, Hailey Bieber, Gisele Bündchen y otros herederos como Iris Law (hija de Jude Law) y Romeo Beckham (hijo de David y Victoria Beckham). Aunque creció lejos de los focos que acompañan a su padre, uno de los actores más reconocidos del cine, Isabella siempre despertó interés por pertenecer a una de las familias más queridas de Hollywood.

Una de las fotos que forman parte de su book para la agencia IMG Models

Ahora, sin embargo, parece dispuesta a escribir su historia personal y hacerlo sobre las pasarelas y delante de los flashes. Su incorporación a IMG Models supone el inicio de una carrera profesional que podría llevarla muy pronto a las principales capitales de la moda.

DE PERFIL DISCRETO Y VOCACIÓN PROPIA

Nacida el 11 de junio de 2006, Isabella es la mayor de las tres hijas que Damon y Barroso tienen en común. El matrimonio también es padre de Gia y Stella, mientras que Alexia Barroso, hija de una relación anterior de Luciana, completa el núcleo familiar. Antes de protagonizar titulares en el planeta fashion, Isabella estaba concentrada en su formación académica. Tras graduarse en una escuela secundaria de Brooklyn, ingresó en New York University (NYU) en 2024. Diversos medios estadounidenses señalan que cursa estudios en la prestigiosa Gallatin School of Individualized Study, conocida por su enfoque creativo interdisciplinario. Su papá la describió como una excelente escritora y una joven brillante, pero también como una de las críticas más severas de su filmografía.

Una tierna foto de su infancia

La familia Damon-Barroso al completo en 2024. De izquierda a derecha, Alexia, Isabella, Gia, Matt, Luciana y Stella GettyImages

Lejos de buscar el camino más evidente en Hollywood, Isabella eligió abrirse paso en la industria de la moda mientras continúa sus estudios universitarios

Con una estatura de aproximadamente 1,73 metros y una imagen fresca y sofisticada, algunos ya especulan incluso con una aparición en la próxima Semana de la Moda de Nueva York. Mientras que Isabella comienza a desarrollar su carrera delante de las cámaras, su hermana mayor, Alexia, optó por el camino opuesto: es fotógrafa y videógrafa. La relación entre ellas es muy cercana. De hecho, antes del anuncio oficial de IMG Models, Isabella ya había protagonizado una sesión fotográfica capturada por Alexia.