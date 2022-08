Murió a los 96 años. Alberto Roemmers, uno de los cinco hombres más ricos del país, amante del yatchting y filátropo

E l empresario Alberto Roemmers, uno de los cinco hombres más ricos de Argentina –según la revista Forbes su fortuna asciende a 2400 millones de dólares–, murió en Buenos Aires el domingo 14 por la noche, a los 96 años. Hijo único de Alberto José Roemmers y Candelaria Wolter, desde la década del 60 lideró la compañía farmacéutica fundada por su padre en 1921 –un inmigrante alemán– y logró su expansión por América Latina y el mundo. Había estudiado en el Liceo Militar General San Martín (del que egresó como bachiller y subteniente de reserva) y cursado estudios de Ciencias Empresariales y Bioquímica. Cultor del bajo perfil, se casó con Hebe Colman, con quien tuvo cuatro hijos: Alberto junior (65), Alejandro Guillermo (63), Alfredo Pablo (61) y Andreas Christian, quien murió en un accidente de parapente en Mendoza, en 1998. Ni él ni su mujer pudieron recuperarse del terrible dolor que les provocó esa tragedia. De fuerte espíritu solidario, colaboró con distintas entidades filantrópicas, centros culturales, museos, y apoyó la tarea de Cáritas y de la orden de Malta, de la que era Caballero de Gracia Magistral. Además de ser el referente del tándem familiar (sus hijos trabajaban a su lado) que logró posicionar al laboratorio como una compañía líder en cardiología, pediatría, geriatría, clínica médica y cirugía, productor de cinco de los diez medicamentos más vendidos en el país y con capacidad para comercializar 57 millones de unidades anualmente en Argentina, Alberto Roemmers tuvo otra gran pasión: la navegación a vela, que lo alentó para armar un equipo de alta competición a nivel internacional, Azzurra, cuyos logros lo colmaron de orgullo. Sus orígenes se remontan a 1998, cuando botó el Matador, el primer barco de fibra de vidrio construido en el país. Con una tripulación comandada por el yachtman olímpico Guillermo Parada, se mantuvo entre los protagonistas del Circuito Mundial 52 Súper Series durante diez temporadas, entre 2011 y 2020. Y hasta el año 2010, el propio Alberto Roemmers –socio honorario del Yacht Club Costa Esmeralda, en Italia– navegó en sus barcos. Su familia le dará el último adiós en el Cementerio Alemán el miércoles 17, después de esperar la llegada de su hijo Alejandro, quien al momento de la muerte de su padre estaba en Ibiza. Justamente él fue el único que hizo públicas unas emocionadas palabras de despedida en sus redes sociales. “Querido papá: gracias por todo el amor y las enseñanzas que me diste. Nos hemos despedido con muchos abrazos y totalmente en paz y deseándonos lo mejor. Que descanses en la luz de Dios, que con tanta fe has deseado todos estos años. Y que cuando llegue mi tiempo me des un gran abrazo luminoso de bienvenida”.

Siempre activo, disfruta de un paseo en camello por el desierto, en Marruecos. Roemmers-Alberto muerte-Gus Hildebrandt/Flor Pagani/José Pereyra Lucena/ Chantal Lawrie

Vestido de vaquero, en uno de los eventos por los 60 de su hijo Alejandro, con Hebe Colman, su gran amor, su hijo Pablo y su mujer, Catherine Blomquist. Roemmers-Alberto muerte-Gus Hildebrandt/Flor Pagani/José Pereyra Lucena/ Chantal Lawrie

El empresario en misa junto a su mujer, sus hijos Alberto junior y Alejandro, y su nuera, Gina Vargas. Roemmers-Alberto muerte-Gus Hildebrandt/Flor Pagani/José Pereyra Lucena/ Chantal Lawrie

En 2017, durante una entrega de premios para el programa Entrepreneur Of The Year.

Después de diez años de éxitos, los Roemmers pusieron fin al team Azzurra, tras haber ganado cuatro títulos en la 52 Súper Series y un Campeonato Mundial de TP 52.

En mayo de 2011, Alberto Roemmers posa junto a Hebe y todo el equipo Azzurra (la princesa Zahra Aga Khan amadrinó el primero de los TP52 del team en 2011), que llegó a convertirse en ícono del Yacht Club Costa Esmeralda.