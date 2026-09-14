Nepobaby: hoy brilla en la moda, pero sus famosos padres la obligaron a terminar el colegio antes de trabajar

Antes de convertirse en una promesa de la pasarela, Sunday Rose (18) practicaba caminar en un catwalk que improvisaba en los pasillos del colegio en Nashville y les rogaba a sus padres, Keith Urban (58) y Nicole Kidman (59), que le dieran permiso para trabajar de modelo. Sin embargo, el cantante de country y la actriz australiana se mantuvieron firmes en su decisión de preservarla de la exposición hasta ser mayor.

En enero, Sunday protagonizó su primera Gala del MET y lo hizo acompañada por su famosa madre, Nicole Kidman. Para la ocasión, la joven modelo eligió un diseño tridimensional de Dior hecho a medida, adornado con motivos florales en tonos rosa y lavanda, mientras que la actriz optó por un vestido rojo de plumas y lentejuelas de Chanel Dimitrios Kambouris - Getty Images North America

“En mi casa de Nashville sólo había que respetar dos reglas. La primera era que no podía explorar ningún trabajo relacionado con la moda hasta que cumpliera los 16 años, y la segunda, que el colegio siempre tenía que ser prioridad. Al principio las odié, pero hoy, a la distancia, me alegra mucho que haya sido así porque eso me mantuvo con los pies más sobre la tierra”, dijo la joven modelo en 2024 tras debutar en la pasarela junto a Miu Miu en la Semana de la Moda de París.

Sunday posa en la última campaña para Dior con un saco entallado negro con cuello mao elevado y la clásica Dior Cigale en tono rosa pastel

A partir de entonces, Keith y Nicole la acompañaron en cada uno de sus desfiles. “Sunday creció en un entorno lleno de música y arte... Ella tiene una sensibilidad estética muy propia desde que era niña y verla canalizar eso en el diseño y la moda es fascinante”, confió en aquel momento el artista. Casi dos años después de haber desfilado para la firma de Miuccia Prada, las grandes casas de moda la tienen bajo la mira. Ya protagonizó campañas para Dior, Calvin Klein y Omega y se sumó a la edición de la Semana de la Moda de Nueva York que comenzó el pasado 10 de septiembre. “Voy de a poco, disfrutando cada momento. Siempre trato de estar agradecida por las oportunidades que recibo y enfocarme en mejorar cada día más”, dijo recientemente.

En octubre de 2024, Sunday Rose Kidman Urban debutó en la pasarela de Miu Miu durante la Semana de la Moda de París Estrop - Getty Images Europe

Su madre, por lo pronto, se muestra feliz de compartir su pasión fashionista. El pasado 4 de mayo, en su rol de copresidenta de la Gala del MET, llegó al evento de la mano de Sunday en lo que fue su primera cita en la célebre noche en el museo. “Estoy muy muy feliz. Es maravilloso ver cómo tus hijos comienzan a cumplir sus propios sueños”, confesó a E! Entertainment la estrella de la serie Big Little Lies, quien en enero firmó el divorcio con Urban, tras diecinueve años de matrimonio y dos hijas en común, Sunday y Faith Margaret (16).

Mamá es alguien que siempre fue muy creativa y es mi mayor inspiración en la vida. Ella es clave en todo lo que hago

Lo cierto es que la complicidad es mutua. Más de una vez, la heredera dejó en claro el impacto que tiene Kidman en su día a día: “Mamá es alguien que siempre fue muy creativa y es mi mayor inspiración en la vida. Es clave en todo lo que hago”, contó a la revista Elle. En esa misma entrevista, Sunday compartió sus metas.

El cantante de country Keith Urban, Sunday, su madre, Nicole Kidman y su hermana, Faith Margaret. En enero pasado, tras diecinueve años de matrimonio, la pareja firmó el divorcio Matrix - GC Images

Si bien en la actualidad, disfruta de la moda, la fotografía y los deportes acuáticos, lo que realmente le apasiona es el cine. A diferencia de la actriz, lo suyo está detrás de las cámaras. En los próximos meses planea estudiar Dirección Cinematográfica.