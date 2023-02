“No es una prioridad”. A los 42 años, la actriz Bárbara Lombardo habla de la maternidad: “No es todo color de rosa”

escuchar

A los 42 años, Bárbara Lombardo sigue tan entusiasmada con su vida nómada como desde el principio. La actriz reparte sus días entre Buenos Aires, México y Los Ángeles. Allí donde surja un proyecto que le permita mostrar su versatilidad como actriz, ella no duda en tomarse un avión para ir. “Salvo en pandemia, que me quedé todo el tiempo en Los Ángeles, trato de priorizar mi trabajo”, le cuenta ¡HOLA! Argentina. Aunque en Estados Unidos ya no comparte su vida con Ricardo Freund, su ex pareja, sigue sumando millas por motivos laborales: el 10 de febrero se estrenó Manuela –la película dirigida por Clara Cullen que ella protagonizó– en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. Y no es todo, porque la actriz viene de rodar junto a Gastón Soffritti Ustedes deciden (para Star+), terminó de escribir su propia serie de ficción y, además, planea lanzar una tienda online, de la que aún no puede dar detalles.

La actriz posa para ¡HOLA! Argentina entre la vegetación tropical de Chuí, un restaurante vegetariano y vegano con un espectacular jardín ubicado en Villa Crespo. Tadeo Jones

–Ustedes deciden muestra el costado negativo de la fama y la sobreexposición en las redes sociales. Vos, que tenés un perfil muy bajo, ¿cómo lo ves?

–No expongo mi vida privada en las redes sociales porque siempre me relaciono con gente que es perfil bajo. Naturalmente soy así, no muestro fotos de mis sobrinos, por ejemplo. Yo lo que valoro de las redes es tener un contacto directo con el público en todo el mundo. Alguna vez me dije: “Pucha, lo único que parece que me importara es publicar fotos mías donde salgo más o menos linda”, que es algo que me resulta medio superficial. Pero, para hacer más contenido, tenés que dedicarte un montón y me da fiaca estar con el teléfono todo el día. De hecho, estoy probando con dejarlo en mi casa, salir a caminar con una amiga o ir a un café a leer un libro, y contestar los mensajes al regresar.

–¿Qué sacrificios tuviste que hacer en pos de tu carrera como actriz?

–Hago sacrificios a nivel personal y relacional todo el tiempo. Llevar una vida en muchos lugares diferentes tiene su costado negativo. Por momentos me cuesta y a veces, si tengo que tomar un avión, se me caen las lágrimas. Pero, por otro lado, me encanta estar sola en otro país y lo paso muy bien. Amo involucrarme con otras culturas, trabajar con equipos que no conozco, llegar y empezar de cero. Me parece excitante el desafío, aunque no es algo posible para cualquiera. Por ahora no tengo hijos y no sé si va a ser tan fácil el día que sea madre.

–¿Y la maternidad aún está en tus planes?

–Qué se yo, lo que la vida depare. No estoy cerrada pero tampoco es una prioridad para mí. El cincuenta por ciento de mis amigas no quieren ser madres, y todas tienen más de 40 años. Realmente veo un cambio muy grande en relación con la necesidad de ser mamá. Hay un lado B de la maternidad del que también hay que hablar, porque no es todo un cuento color rosa. Valoro la familia, me parece importantísima y clave para la subsistencia. Pero también me parece lógico que, con los tiempos que corren, las crisis económicas, climáticas y demás, en esa ecuación quizás no entre la posibilidad de ser madre. Hoy, las mujeres somos más realistas. Está bueno pensarlo y replantearlo.

“Me encantaría ser directora, me gusta todo lo que tiene que ver con el detrás de cámara. Me lo ofrecieron, pero aún no me siento del todo preparada", aseguró sobre su futuro laboral. Tadeo Jones

–A Los Ángeles ya no viajás por amor, pero sí por trabajo…

–Sí. Con Ricardo estamos separados como pareja, pero somos familia para toda la vida. Nos adoramos. Ahora voy a viajar, estoy en plena transformación y veré la forma que toma. Siento que Los Ángeles es mi casa y México, mi segundo hogar.

–Hace dos años contaste que estabas aprendiendo a escribir ficción. ¿Ya desarrollaste algún proyecto?

–Vengo muy bien, estoy empezando a compartir el material, que es una serie, y estoy muy contenta. Me llevó un montón de trabajo porque fui aprendiendo sobre la marcha, estudié e investigué mucho. Por suerte, tengo amigos escritores que me aconsejaron, y la experiencia en el medio te da mucho conocimiento. Ojalá sea el primero de varios proyectos.

–¿Te ves el día de mañana como directora?

–Me encantaría, todo lo que tiene que ver con el detrás de cámara me gusta y estoy en ese camino. De hecho, me lo ofrecieron, pero aún no me siento del todo preparada. También quiero hacer teatro, especialmente porque puedo permanecer más tiempo en Argentina. Ahora me digo a mí misma que está bien quedarme en un proyecto de varios meses. Antes, por una cuestión de ansiedad y de madurez, me agobiaba.

