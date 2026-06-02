Nuevas imágenes. Dua Lipa abre el álbum de fotos de su íntima boda civil con Callum Turner en Londres

La estrella pop y el actor británico sellaron su amor en un histórico registro civil
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El 31 de mayo, la estrella pop Dua Lipa (30) y el actor británico Callum Turner (36) dieron el “sí, quiero” en una íntima ceremonia en el Old Marylebone Town Hall de Londres, el histórico registro civil elegido por celebridades como Paul McCartney, Ringo Starr y Liam Gallagher.
Acompañados por su círculo más cercano, los novios salieron tomados de la mano y fueron recibidos con pétalos de rosas y confeti antes de partir en un clásico taxi londinense. La boda marcó el inicio de los festejos, que continuarán –según la prensa inglesa– el próximo fin de semana en Sicilia.
La historia de amor comenzó en 2024, cuando se conocieron en The River Cafe gracias a una curiosa coincidencia: ambos leían el primer capítulo de Fortuna, la novela ganadora del Pulitzer del argentino Hernán Díaz. “Acababa de terminar el primer capítulo y ella también. Entonces dije: ‘Estamos literalmente en la misma página’”, recordó Turner entre risas.
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