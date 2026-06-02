Nuevas imágenes. Dua Lipa abre el álbum de fotos de su íntima boda civil con Callum Turner en Londres

El 31 de mayo, la estrella pop Dua Lipa (30) y el actor británico Callum Turner (36) dieron el “sí, quiero” en una íntima ceremonia en el Old Marylebone Town Hall de Londres, el histórico registro civil elegido por celebridades como Paul McCartney, Ringo Starr y Liam Gallagher.

Dua Lipa (30), deslumbrante con un look inspirado en la icónica Bianca Jagger, palpitando a días de la gran celebración de tres días que organizará junto a Turner en Sicilia, Italia

Acompañados por su círculo más cercano, los novios salieron tomados de la mano y fueron recibidos con pétalos de rosas y confeti antes de partir en un clásico taxi londinense. La boda marcó el inicio de los festejos, que continuarán –según la prensa inglesa– el próximo fin de semana en Sicilia.

El 12 de mayo de 1971, en Saint-Tropez, el rockstar Mick Jagger y Bianca Pérez-Mora Macías tuvieron una boda que hizo historia, en la que la socialité nicaragüense rompió moldes con el look: llevó un saco de smoking de Yves Saint Laurent, sin nada debajo, falda larga y capelina con velo. Controvertido y audaz para la época, se convirtió en un símbolo de elegancia y libertad que, décadas después, sigue inspirando a novias como Dua Lipa Express Newspapers - Hulton Archive

La historia de amor comenzó en 2024, cuando se conocieron en The River Cafe gracias a una curiosa coincidencia: ambos leían el primer capítulo de Fortuna, la novela ganadora del Pulitzer del argentino Hernán Díaz. “Acababa de terminar el primer capítulo y ella también. Entonces dije: ‘Estamos literalmente en la misma página’”, recordó Turner entre risas.

Una imagen de los recién casados tras dos años de noviazgo

Dua Lipa deslumbró con un conjunto de Schiaparelli –chaqueta estructurada y falda asimétrica–, que completó con el collar Serpenti de Bvlgari, guantes blancos, stilettos Louboutin a tono y un sombrero de ala ancha de Stephen Jones, forrado en pan de oro. Turner, por su parte, optó por un impecable traje a medida de Ferragamo, con saco cruzado de solapas de pico y camisa y corbata a tono Cordonpress - Daily Mail